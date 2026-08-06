A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario y Sporting Cristal se miden por la fecha 4° del Torneo Clausura 2026. - Crédito: José Manuel Chávez

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Hoy, viernes 7 de agosto, Universitario, acuciado por la mala dinámica y ausencia de refuerzos de categoría, recibe en el estadio Monumental a un creciente Sporting Cristal, que ha comenzado a dar pasos importantes en su lucha por desprenderse de la zona de descenso de la Liga 1 2026. La inteligencia y atrevimiento serán cualidades determinantes para marcar inflexión.

A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes se tiene que medir a Sporting Cristal en el partido que corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El vencedor del enfrentamiento sacará algunos cuerpos de la ventaja en la clasificación al asomarse a la cúspide.

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La organización de la Liga Profesional de Fútbol ha programado el atractivo lance a las 20:30 horas de Perú. Habrá variaciones con relación a otros países: 21:30 horas en Bolivia, Chile y Venezuela; 22:30 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cúper y Mosquera, duelo de pizarras. - Crédito: Composición Infobae

Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

La transmisión del partido Universitario vs Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1MAX, canal operado por la Federación Peruana de Fútbol. Esta señal puede verse en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra.

Además, los usuarios tienen la opción digital de Liga 1 Play, disponible por una suscripción mensual de S/ 22,99. Por otra parte, Infobae Perú ofrecerá cobertura en directo desde su web, con información previa, relato minuto a minuto y declaraciones de los protagonistas del encuentro.

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Los 'cremas' recibirán a los 'cerveceros' en el estadio Monumental este viernes 7 de agosto. (L1 Max)

¿Cómo llega Universitario al partido por Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes ha empezado a descolgarse de la parte alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. El inicio auspicioso, conseguido a partir de dos victorias al hilo contra ADT y Cusco FC, se ha transformado en una auténtica pesadilla, tras la reciente caída a manos de Cienciano, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que ha puesto en alerta al comando técnico de Héctor Cúper.

Cualquier error, por mínimo que sea, en el siguiente enfrentamiento contra Sporting Cristal puede ser más que letal para un elenco ‘crema’ que es incapaz de cohesionar una idea de juego, en gran parte porque sus recientes incorporaciones no han logrado integrarse al 100%.

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Universitario perdió ante Cienciano. - Crédito: Liga Profesional.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido por Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal ha comenzado a dar ligeras señales de recuperación con Roberto Mosquera nuevamente a las órdenes. Aunque el club ‘celeste’ aún se encuentra lejos de una faceta demoledora, está acumulando unidades claves que permiten no solo acechar los primeros lugares del Clausura 2026, también alejarse en la batalla por la salvación.

De superar el test contra la ‘U’, la disciplina del Rímac dará una vuelta de tuerca importante en la clasificación y podrá considerarse como un oponente de cuidado a lo largo del campeonato. Conscientes de la importancia de la evaluación, en La Florida consideran crucial contar con sus mejores efectivos.

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Goles y resumen de la victoria 'celeste' en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Alineaciones probables del Universitario vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

- Universitario de Deportes: Diego Romero; Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga; Juan Requena, Adrián Quiroz, Héctor Fertoli Jairo Concha; Alex Valera, José Rivera.

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Ian Wisdom; Maxloren Castro, Santiago González, Hernán Barcos.