Raúl Ruidíaz y su emotivo video por los 102 años de Universitario: “Una pasión que nunca termina”

Raúl Ruidíaz saludó a Universitario por sus 102 años con emotivo mensaje y video.

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Universitario de Deportes celebró este viernes 7 de agosto su 102° aniversario. Raúl Ruidíaz, uno de los referentes más destacados del club en los últimos años, publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado de un video para felicitar a la institución en esta fecha especial.

Ruidíaz primero compartió el video institucional producido por Universitario para el aniversario. Más tarde, publicó otro video en el que incluyó declaraciones propias, donde señaló que el único club en el que besó el escudo fue el de la ‘U’. En la grabación también se observaron varios de sus goles con la camiseta crema, acompañados por la canción “Siempre seré”.

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En sus historias de Instagram, el delantero añadió un mensaje dirigido al club: “102 años y una pasión que nunca termina. Gracias Universitario por tanto. Siempre será parte de mi vida. ¡Feliz aniversario, mi U!”, escribió Ruidíaz.

La 'Pulga' compartió mensaje en sus stories de Instagram.

¿Por qué Ruidíaz no volvió a Universitario?

El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes ha sido objeto de especulación en varias oportunidades, pero distintos factores han impedido su retorno al club donde se formó.

En temporadas anteriores, Ruidíaz estuvo cerca de volver, aunque las negociaciones no prosperaron debido a diferencias con Jean Ferrari, quien era el administrador en ese momento.

También circularon versiones que indicaban que algunos jugadores del plantel no respaldaban su llegada y, en fechas recientes, el motivo fue estrictamente técnico: Héctor Cúper, entrenador actual, optó por Gianluca Lapadula en lugar de Ruidíaz, pese a que existieron conversaciones con la directiva.

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Raúl Ruidíaz no regresó a Universitario en este mercado de pases por decisión de Héctor Cúper.

En una de sus últimas declaraciones, el delantero descartó cualquier posibilidad inmediata de volver a Universitario y mostró respeto por su club de origen, aunque reafirmó su compromiso con Atlético Grau, equipo en el que milita actualmente.

“He visto las noticias y todo, pero hasta allí nada más. Yo tengo contrato con Atlético Grau, mi familia y yo estamos contentos en el club. Solo pienso en Grau”, afirmó en diálogo con Jax Latin Media.

El propio Ruidíaz reiteró el vínculo que mantiene con el club crema: “Todo el mundo sabe que salí de Universitario. Hice una carrera importante fuera y todo lo que soy es gracias a la ‘U’. Ahora tengo cuatro años más de contrato y estoy feliz en Piura”.

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El atacante también se refirió a las críticas recientes recibidas, aunque destacó que no afectan su concentración ni su aprecio por Universitario. “Me mataron por algo que no tenía nada que ver, pero nada me desenfoca. Estoy pensando en el equipo. La única camiseta que besé fue la de Universitario. Habiendo estado en otros clubes y logrando récords, nunca besé otro escudo”, expresó.

El delantero se pronunció sobre su supuesto fichaje a la 'U' para el Torneo Apertura 2026. (Jax Latin Media)

Universitario se enfrenta a Cristal esta noche

En el día de su aniversario, Universitario enfrentará a Sporting Cristal en el estadio Monumental de Ate, a partir de las 20:30 horas, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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El equipo crema está obligado a sumar un triunfo como local para mantenerse en la lucha por el título. Un empate o una derrota complicaría sus aspiraciones, teniendo en cuenta que Alianza Lima se encuentra mejor posicionado en la tabla.

El partido podrá seguirse a través de la señal de L1 Max y mediante la aplicación Liga 1 Play. Además, Infobae Perú realizará una cobertura completa del encuentro en su sitio web.