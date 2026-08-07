Mario Hart afirma que no sentiría celos si Korina Rivadeneira rehace su vida, pero sí le preocupa con quién

En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Mario Hart habla sobre su separación de Korina Rivadeneira y la posibilidad de arreglar las cosas. Además, confiesa cómo reaccionaría si ella iniciara una nueva relación y qué es lo que más le preocupa por el bienestar de sus hijos. Video: Magaly Medina Pódcast

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Mario Hart reveló en el podcast de Magaly Medina que no sentiría celos si Korina Rivadeneira inicia una nueva relación, pero admitió que la identidad de esa posible pareja sí le genera inquietud. El piloto y cantante peruano también abrió un capítulo íntimo de su vida al confesar que lloró a solas tras la separación, sin que su expareja lo supiera.

Las declaraciones forman parte de una entrevista más amplia en la que Hart decidió dejar atrás las tensiones que alguna vez tuvo con la conductora y periodista de espectáculos, y se presentó ante su micrófono para hablar sin filtros sobre su vida tras el fin de una relación de nueve años.

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Lo que surgió fue un retrato poco habitual en figuras del entretenimiento peruano: el de un hombre que procesa el dolor en silencio y que, al mismo tiempo, mira con pragmatismo el futuro sentimental de la madre de sus hijos.

La pregunta que muchos se hacían: ¿qué pasaría si Korina sale con alguien?

Ante la consulta directa de Magaly Medina sobre cómo reaccionaría si Korina Rivadeneira comenzara una nueva relación, Hart fue claro en un punto: los celos no son parte de su respuesta. Lo que sí le genera preocupación es de otro orden.

“No soy celoso, evidentemente he tratado de ponerme en esa situación en ese momento y tratar de estar preparado cuando eso llegue, creo que Korina es una mujer superinteligente y lo que más me preocupa es saber quién pueda ser esa persona”, comentó el piloto en el podcast de Medina.

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Mario Hart afirmó en el podcast de Magaly Medina que no sentiría celos si Korina Rivadeneira inicia una nueva relación.

La declaración no quedó ahí. Hart precisó qué perfil esperaría de ese eventual compañero de vida de la modelo venezolana, y la respuesta estuvo centrada en sus hijos.

“Que sea un pata profesional, inteligente, que la quiera, que tenga sus cosas, que quiera a mis hijos”, expresó. La mención a sus hijos como eje de esa preocupación marcó el tono de buena parte de la entrevista: el piloto se mostró más enfocado en la estabilidad familiar que en cualquier disputa emocional por la expareja.

El exparticipante de ‘Esto es Guerra’ señaló que confía en el criterio de Rivadeneira para tomar esa decisión. Para él, la inteligencia de la modelo es garantía suficiente de que, si ese momento llega, la elección será la correcta. Esa confianza, dijo, le permite anticipar el escenario sin que se convierta en una fuente de angustia.

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Una separación oficial desde enero y una convivencia cordial por los hijos

Mario Hart y Korina Rivadeneira anunciaron el fin de su relación en enero de 2026, aunque las señales de distanciamiento habían comenzado a acumularse con meses de anticipación. Durante ese período previo, ambos dejaron de aparecer juntos en eventos y sus publicaciones en redes sociales dejaron de incluirse mutuamente, lo que encendió las primeras especulaciones en el ambiente del espectáculo peruano.

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La pareja mantuvo una relación de nueve años y tiene dos hijos en común. Tras la ruptura, la dinámica entre ambos no derivó en conflictos públicos. Al contrario, Hart y Rivadeneira han mantenido una relación cordial centrada en la crianza compartida, con apariciones ocasionales en redes sociales que reflejan una convivencia sin fricciones visibles.

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“Sufrí mucho”: la confesión sobre una ruptura que procesó en soledad

La conversación con Magaly Medina también derivó hacia el impacto emocional que dejó el fin de la relación. Ante la pregunta directa de la conductora sobre si había sufrido tras separarse de Korina Rivadeneira, Hart no esquivó la respuesta.

“Por supuesto. Soy de no quedarme dándole muchas vueltas a las cosas. Me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo es como que ya, listo. Ya procesé, ya decidí algo en general, con todo. Evidentemente sufrí, sufrí mucho”, afirmó el piloto.

Lo que siguió fue una de las revelaciones más personales de la entrevista. Hart explicó que su forma de enfrentar el dolor es radicalmente privada, al punto de que ni su expareja ni sus familiares más cercanos lo han visto quebrarse. “No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente”, manifestó, según recogió el podcast de Medina.

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El piloto fue más específico al describir esos momentos. “Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo”, concluyó.