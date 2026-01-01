Dennys Quevedo será homenajeado en El Huaralino tras su partida: cumbia sanjuanera prepara noche de memoria y música

El director de Zafiro Sensual será recordado en una noche única donde la cumbia sanjuanera, colegas y seguidores se unirán para rendir tributo a su inconfundible legado artístico y humano en el género tropical peruano (Facebook)

La repentina muerte de Dennys Quevedo sacudió al circuito musical del norte peruano y dejó un vacío profundo en la cumbia sanjuanera. El director de Zafiro Sensual y creador de Pluma Dorada será recordado en Lima con un homenaje programado en El Huaralino Internacional, espacio emblemático para la música popular.

El anuncio fue realizado por la propia agrupación que lideró, la cual convocó a seguidores y colegas a una velada marcada por la memoria y el respeto.

La actividad busca rendir tributo a su trayectoria, a sus composiciones más reconocidas y a la influencia que ejerció como guía artístico dentro del género.

El homenaje en El Huaralino y los detalles del evento

Zafiro Sensual confirmó que el homenaje a Dennys Quevedo en El Huaralino tendrá un tono emotivo y respetuoso, pensado como un reencuentro entre seguidores y canciones que marcaron época. (Facebook)

El reconocimiento a Dennys Quevedo se realizará el miércoles 31 de diciembre en El Huaralino Internacional, uno de los locales más representativos de la música tropical en Lima. La agrupación Zafiro Sensual confirmó que el encuentro tendrá un carácter conmemorativo, lejos de una celebración festiva, y estará centrado en recordar al músico que marcó su identidad sonora.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, los integrantes del grupo invitaron al público a acompañarlos en una noche dedicada a su fundador. “Amigos de Lima y todos nuestros seguidores, les invitamos a acompañarnos al gran homenaje a nuestro líder, guía y maestro Dennys Quevedo”, señalaron en la convocatoria, subrayando la dimensión emocional del evento.

Los seguidores reaccionaron de inmediato al anuncio. En comentarios públicos, expresaron el deseo de asistir para acompañar a la agrupación en un momento difícil. “No será para una diversión, sino nostalgia”, escribió un usuario. Otros mensajes resaltaron la permanencia de sus canciones y el impacto que dejó en la vida de quienes crecieron escuchando sus letras.

Una trayectoria forjada desde la adolescencia

La historia artística de Dennys Quevedo comenzó en su adolescencia, cuando integró orquestas del norte y fue construyendo el perfil que más tarde lo convertiría en referente del género. (Facebook)

Dennys Alexander Quevedo Godos nació el 22 de febrero de 1988 en Piura y mostró inclinación musical desde muy joven. A los 15 años ya formaba parte de agrupaciones locales, dando sus primeros pasos en un entorno donde la cumbia sanjuanera se consolidaba como una expresión cultural del norte del país.

Durante sus inicios integró conjuntos como Sociedad Norteña y Deleites Andinos, experiencias que le permitieron afinar su oído musical y comprender la dinámica de las orquestas. Con el paso del tiempo, su capacidad para componer letras y dirigir proyectos lo llevó a sumarse a propuestas de mayor alcance.

En 2011 se incorporó a Sensual Karicia bajo la dirección de Francisco Palacios, conocido como Panchito. Posteriormente, formó parte de Corazón Sensual, etapa en la que fortaleció su perfil como creador y líder. Esa experiencia sería clave para el siguiente paso de su carrera.

Con la fundación de Zafiro Sensual, Quevedo consolidó un estilo propio dentro de la cumbia sanjuanera. Bajo su dirección, la agrupación logró posicionarse como una de las más representativas del género, con presencia constante en escenarios del norte y una conexión sólida con el público.

La Pluma Dorada y el peso de sus composiciones

El apodo de La Pluma Dorada reflejó el impacto de las letras de Dennys Quevedo, canciones de amor y desamor que se volvieron infaltables en la cumbia sanjuanera. (Facebook)

El apodo de La Pluma Dorada no fue casual. Dennys Quevedo se ganó ese reconocimiento por la fuerza emocional de sus letras y por su capacidad para retratar historias de amor y desamor que conectaron con miles de oyentes. Sus canciones se convirtieron en parte habitual del repertorio sanjuanero.

Temas como Vete ya, Quisiera olvidarme de ti, Lágrimas de licor, Me duele mi corazón y Corazón herido alcanzaron amplia difusión y consolidaron su nombre como compositor. Las letras, marcadas por la melancolía y la cercanía con la experiencia cotidiana, encontraron eco en diferentes generaciones.

En los últimos años, Quevedo impulsó un nuevo proyecto musical bajo el nombre Pluma Dorada, con el que continuó desarrollando su propuesta artística. La iniciativa reflejaba su interés por seguir creando y por abrir espacios para nuevas canciones dentro del circuito tropical.

Colegas y músicos destacaron su rol como guía. Varios intérpretes jóvenes encontraron en él a un referente dispuesto a compartir conocimientos y a respaldar procesos creativos. Su liderazgo se caracterizó por la cercanía y por una visión clara del sonido que buscaba proyectar.