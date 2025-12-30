Padre de Dennys Quevedo narra cómo fueron los últimos instantes del líder de Zafiro Sensual

El fallecimiento de Dennys Quevedo, líder de Zafiro Sensual, sorprendió a familiares y seguidores. Su padre, Florencio Quevedo, detalló los últimos momentos de su hijo, conocido como ‘La Pluma Dorada’. “Ha sido una situación tan intempestiva y sorpresiva al mismo tiempo”, expresó al recordar la madrugada en la que todo ocurrió.

Florencio Quevedo relató que Dennys se encontraba descansando cuando su esposa notó algo inusual.

“Él ha estado descansando, me manifiesta su esposa y que a eso de las 12:30 de la mañana, se sintió un poquito mal y quiso bajar del segundo al primer piso y en el trayecto, en las gradas, sintieron que sus músculos no le obedecían, especialmente el de las piernas”, explicó.

La familia percibió la gravedad del momento cuando Dennys empezó a experimentar dificultades para respirar y su visión se oscureció. “Se empezó a poner un poquito oscuro, eso significaba que le faltaba el aire y después ha perdido el conocimiento”, relató su padre.

La reacción fue inmediata y trasladaron al músico a una clínica, pero los esfuerzos no lograron revertir el cuadro. “Se ha hecho lo posible por llevarlo a la clínica y allá les dijeron que había llegado sin vida”, concluyó.

Dennys Quevedo tenía 37 años y era reconocido por su labor como compositor y por su liderazgo en Zafiro Sensual. La familia y quienes lo acompañaron en su carrera musical enfrentan el impacto de una partida inesperada, en la que no hubo señales previas de alerta. Las palabras de Florencio Quevedo reflejan la rapidez con la que avanzó el desenlace y la conmoción que generó entre quienes conocieron al artista.

Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual y Pluma Dorada, falleció a los 37 años. IG

Adiós a Dennys Quevedo, alma de Zafiro Sensual

Dennys Quevedo, conocido como “La Pluma Dorada” y director de Zafiro Sensual, murió a los 37 años. Su partida deja un vacío en la cumbia sanjuanera y en la música popular del norte peruano.

La noticia se difundió la mañana del 27 de diciembre a través de las redes sociales de Zafiro Sensual. Los seguidores y músicos del género expresaron su pesar y sorpresa. “Pensé que era broma, hasta pronto genio”, escribió un fan. Otros mensajes lamentaron la pérdida y destacaron su legado musical.

Quevedo nació el 22 de febrero de 1988 y dedicó su vida a la música. Fue compositor, arreglista y director. Creó letras que se volvieron populares, como “Quisiera olvidarme de ti”, “Me duele mi corazón” y “Corazón herido”. Sus canciones abordaron temas de amor y desamor, y lograron conquistar a miles de oyentes.

Las primeras versiones indican que Quevedo falleció de manera repentina, posiblemente por un paro cardiaco. La familia aún no ha dado detalles sobre la causa de muerte y ha pedido respeto en este momento difícil.

Zafiro Sensual comunicó la muerte de Dennys Quevedo a través de las redes sociales. IG

Agrupaciones como Corazón Serrano expresaron sus condolencias. “Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos y a los hermanos musicales de la agrupación Zafiro Sensual”, publicaron en sus redes sociales.

Compañeros y colegas destacaron la sencillez y generosidad de Dennys Quevedo. Muchos músicos jóvenes encontraron en él a un referente y un guía. Bajo su dirección, Zafiro Sensual y Pluma Dorada crecieron y mantuvieron una presencia constante en escenarios regionales.

El público también reaccionó. En redes sociales, los seguidores compartieron recuerdos y agradecieron por su música. “Tus canciones hicieron reír, bailar, tomar y hasta llorar”, escribió un usuario.

La muerte de Quevedo marca un antes y un después para la cumbia sanjuanera. Su legado seguirá presente en cada melodía de Zafiro Sensual y en la memoria de quienes disfrutaron su arte.