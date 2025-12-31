Sin peajes de Rutas de Lima: así luce el tránsito en la Panamericana Sur previo a Año Nuevo

El panorama mostraba un tránsito considerablemente más fluido: no se registraban filas para el pago

A pocas horas de la celebración de Año Nuevo, la Panamericana Sur se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de Lima hacia las playas del sur y las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y más. La suspensión del cobro de peajes tras la salida de Rutas de Lima ha cambiado de forma significativa la dinámica del tránsito, generando tanto alivio momentáneo para los conductores como preocupación entre vecinos y usuarios habituales de la vía.

Desde el distrito de Villa El Salvador, el flujo vehicular en dirección al sur se mantiene elevado, con una presencia constante de autos particulares, buses interprovinciales y vehículos familiares cargados con maletas, carpas y artículos de campamento. A diferencia de años anteriores, los conductores avanzan sin detenerse en los antiguos puntos de peaje, lo que permite un tránsito más continuo.

Según reportes de Exitosa, el panorama mostraba un tránsito considerablemente más fluido: no se registraban filas para el pago, ningún conductor debía desembolsar los S/ 7,50 que antes se cobraban y los vehículos atravesaban el tramo sin interrupciones. Esta dinámica ha sido percibida por numerosos usuarios como un alivio inmediato, especialmente en una fecha de alta demanda como el cierre del año.

Panamericana Sur opera sin peajes y reduce tiempos de viaje. Foto: captura Exitosa

Sin embargo, la ausencia de peajes no ha eliminado la congestión en todos los tramos. El incremento del número de vehículos en circulación, propio de la temporada, sigue generando puntos críticos, sobre todo en accesos, cruces y desvíos hacia la antigua Panamericana.

Vecinos advierten caos en puntos críticos de Villa El Salvador

En redes sociales, vecinos de Villa El Salvador han compartido su experiencia directa sobre el impacto del alto tránsito en zonas específicas. Algunos comentarios alertan sobre serios problemas de congestión fuera de los tramos más visibles.

“Pero mejor hagan cobertura de la información desde el cruce de La Virgen con la antigua panamericana, puente San Pedro y su ingreso a la antigua panamericana por plaza Vea.....CAOS TOTAL”, escribió un usuario, poniendo el foco en áreas donde la falta de orden vehicular se hace más evidente.

Sin cobro de peajes, la Panamericana Sur registra circulación más ágil

Otros mensajes expresan preocupación por la capacidad de respuesta ante emergencias. “La Pregunta del millón es como va a solucionar la Municipalidad de Lima y los usuarios de las vías mencionadas cuando haya un accidente de tránsito o un carro de Grandes dimensiones que se quede averiado en la Panamericana...”, señaló otro vecino, cuestionando si existen los recursos logísticos suficientes para actuar con rapidez ante un incidente grave.

También hay opiniones encontradas sobre el rol que cumplían los peajes. “Osea, que el peaje solo beneficiaba para el mantenimiento de las vías, no alivia nada el tráfico, más bien lo incrementa”, escribió un usuario, mientras otros relatan experiencias positivas: “El domingo regresé de la playa a las 7 pm. En mis últimos 10 años o más, jamás regresé tan rápido en estas fechas.”

Emape asume la administración integral de la Panamericana

Tras la salida de Rutas de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima transfirió la administración de la Panamericana Sur y Norte a Emape. El Concejo Metropolitano aprobó un convenio que permite a esta entidad encargarse de servicios esenciales como mantenimiento vial, atención de emergencias, seguridad y limpieza, sin cobro de peajes y sin afectar el presupuesto municipal.

Panamericana Sur opera sin peajes y reduce tiempos de viaje

Según la comuna, la población accederá a servicios de calidad mediante una gestión descentralizada. Además, se ha anunciado la implementación de una central de emergencia vial para atender incidentes en la vía, en un contexto donde el flujo vehicular se incrementa de forma estacional.

La MML también aclaró que existe un mandato judicial que impide el restablecimiento del cobro de peajes, descartando así cualquier posibilidad de retomar ese mecanismo en el corto plazo.