Perú

Emape asumirá la administración de la Panamericana Norte y Sur luego del retiro de Rutas de Lima

La Municipalidad de Lima precisó que la medida busca garantizar la continuidad del tránsito y la atención inmediata de incidentes

Concejo Metropolitano aprueba que Emape
Concejo Metropolitano aprueba que Emape administre la Panamericana Norte y Sur. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) asumirá la administración de la Panamericana Norte y Sur tras el retiro de la concesionaria Rutas de Lima. La decisión fue adoptada luego de que el Concejo Metropolitano aprobara por mayoría la suscripción de un convenio entre la comuna limeña y la empresa municipal, poniendo fin a las operaciones de la concesionaria en ambos tramos viales.

Según precisó la MML mediante una nota de prensa, esta medida permitirá que la gestión de estas importantes vías metropolitanas pase a manos de la municipalidad, a través de Emape, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios básicos vinculados al tránsito y la seguridad vial. La Panamericana Norte y Sur constituyen ejes fundamentales para la movilidad en Lima Metropolitana, al conectar diversos distritos y soportar un alto flujo vehicular diario.

Rutas de Lima advierte posible
Rutas de Lima advierte posible cierre del túnel Benavides si la MML no acude al traspaso de operaciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Rutas de Lima)

Emape asume la gestión

Con la aprobación del convenio, Emape se convertirá en la entidad responsable de la administración operativa de ambas carreteras. Esto se produce luego del cese de operaciones de Rutas de Lima, empresa que tenía a su cargo la concesión de estos tramos. La comuna señaló que la transición busca asegurar que no se interrumpan los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las vías.

La MML indicó que Emape contará con las competencias necesarias para ejecutar acciones inmediatas orientadas a la gestión vial, en coordinación con las áreas correspondientes de la municipalidad. Asimismo, se señaló que la empresa municipal actuará dentro del marco de sus funciones, priorizando la seguridad de los usuarios y la atención oportuna ante cualquier eventualidad que se registre en estas vías principales.

Emape asumirá la administración de
Emape asumirá la administración de la Panamericana Norte y Sur tras salida de Rutas de Lima. (Foto: FB/@Emape)

Servicios a cargo de Emape

Entre las principales funciones que asumirá Emape se encuentran la seguridad vial y la atención de emergencias en ambos tramos. De acuerdo con lo informado, la empresa municipal también se encargará del monitoreo vehicular, la ejecución del denominado Plan Verano, el mantenimiento de las pistas y el recojo de basura y desmontes, labores consideradas esenciales para el adecuado estado de las vías.

Estas acciones buscan mantener las condiciones de transitabilidad y reducir riesgos para conductores y peatones. La MML destacó que la presencia operativa de Emape permitirá una respuesta directa ante incidencias que se presenten en la vía, sin depender de un operador privado.

MML encarga a Emape el
MML encarga a Emape el mantenimiento y la seguridad vial en la Panamericana Norte y Sur. (Foto: FB/@EMAPE)

Tramos comprendidos

El ámbito de intervención de Emape en la Panamericana Norte se extenderá desde el óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres, hasta Santa Rosa, en Ancón. En tanto, en la Panamericana Sur, la administración municipal abarcará el tramo comprendido entre el Trébol de Javier Prado, en Santiago de Surco, y el distrito de Pucusana.

La Municipalidad Metropolitana de Lima señaló que los servicios de Emape estarán operativos en estos tramos conforme se implemente el convenio aprobado por el Concejo Metropolitano. Asimismo, indicó que continuará informando sobre el desarrollo de esta nueva etapa de administración municipal en una de las principales redes viales de la capital.

US$ 40 millones: MML ejecuta
US$ 40 millones: MML ejecuta carta fianza de Rutas de Lima por incumplimientos

EMAPE asumirá administración de peajes

La Municipalidad de Lima confirmó que la empresa municipal Emape asumirá la administración de los peajes de la Panamericana Sur desde este verano, tras la salida de la concesionaria privada. Según informó 24 Horas, este cambio marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de esta vía y contempla modificaciones operativas orientadas a garantizar el flujo vehicular y la atención de emergencias durante la temporada de mayor tránsito. A inicios de diciembre, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que no se cobrará peaje en el corto plazo y precisó que cualquier activación de este pago estará supeditada a la habilitación de vías alternas.

En una entrevista con el dominical Panorama, el burgomaestre reiteró que, mientras no existan rutas alternas, resulta “imposible” aplicar el cobro de peajes. Asimismo, se informó que el plan de gestión vial incluye variaciones temporales en los sentidos de circulación entre los meses de enero y marzo, con cambios específicos los domingos y en fechas determinadas, como el jueves 1 de enero y el jueves 5 de abril, entre las cuatro y ocho de la noche, en los tramos Atocó–Arica y Arica–Santa María.

