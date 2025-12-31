Perú

Reniec atenderá el 2 y 3 de enero tras Año Nuevo: consulta aquí las agencias abiertas a nivel nacional

En las oficinas habilitadas, la ciudadanía podrá realizar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y recoger el documento, lo que garantiza la continuidad de sus gestiones y el acceso a sus derechos sin interrupciones

El Registro Nacional de Identificación
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que atenderá al público el viernes 2 y sábado 3 de enero de 2026. Foto: El Peruano

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que atenderá al público el viernes 2 y sábado 3 de enero de 2026 en diferentes agencias a nivel nacional, tras las celebraciones por Año Nuevo. En estas oficinas, los ciudadanos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), así como recoger el documento, permitiendo que la población gestione sus procedimientos habituales y ejerza sus derechos sin contratiempos. El horario de atención variará según la sede, por lo que se recomienda verificar previamente la agencia y el turno correspondiente antes de acudir.

Durante estos días, Reniec garantizará la continuidad de sus servicios en Lima, provincias y centros MAC, facilitando la tramitación y entrega del DNI tanto en la capital como en las diferentes regiones del país. Además, se mantiene vigente la campaña para la emisión del DNI electrónico por primera vez, con tarifas diferenciadas y facilidades de pago, así como la entrega gratuita de cientos de miles de DNI electrónicos a la población vulnerable.

Reniec garantizará la continuidad de
Reniec garantizará la continuidad de sus servicios en Lima, provincias y centros MAC (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Agencias de Reniec abiertas en Lima el 2 y 3 de enero

Reniec ha confirmado que las agencias de Lima atenderán los días jueves 2 y viernes 3 de enero, facilitando el trámite y entrega de DNI en diversos locales. El jueves 2 de enero, el horario regular será de 8:45 a 16:45 en las oficinas de Barranca, Independencia, Jesús María, Miraflores, Puente Piedra, San Borja y Santa Anita, así como en las agencias de Cañete y Matucana.

El viernes 3 de enero, la atención será en horario reducido: Independencia y Miraflores abrirán de 8:15 a 15:45, mientras que Barranca, Jesús María, Puente Piedra, San Borja, Santa Anita, Cañete y Matucana atenderán de 8:15 a 12:45. En todos estos puntos será posible gestionar tanto el trámite como la entrega del DNI.

Reniec otorgará DNI electrónico sin
Reniec otorgará DNI electrónico sin costo durante 2026 a sectores priorizados | Andina

Reniec recomienda verificar con anticipación el local y horario que más convenga y acudir con la documentación necesaria para evitar demoras. Toda la información sobre agencias habilitadas y horarios específicos puede consultarse en el enlace oficial dispuesto por la entidad.

Atención y servicios en provincias y centros MAC

Las oficinas de Reniec ubicadas en provincias garantizarán atención regular los días 2 y 3 de enero, con servicios de trámite y entrega de DNI y otros procedimientos de registro civil. La mayoría de oficinas registrales, agencias, puntos de atención permanente y oficinas auxiliares funcionarán en horario de 8:45 a 16:45, mientras que los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) iniciarán la atención desde las 8:30 hasta las 16:45, según la región.

En departamentos como Amazonas, áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, se ofrecerán los servicios habituales, asegurando la continuidad tras las festividades. Determinadas sedes principales, centros MAC y oficinas instaladas en hospitales regionales brindarán servicios adicionales de certificación y Registro de Estado Civil, permitiendo registrar nacimientos, defunciones y otros actos esenciales.

Trámites de duplicado y renovación
Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape. - Crédito Andina/Oscar Farje

Reniec exhorta a la población a verificar qué servicios están disponibles en cada local y portar la documentación necesaria para una atención rápida y ordenada. El detalle de oficinas y horarios puede consultarse en el portal institucional.

Cómo solicitar el DNI electrónico por primera vez: tarifas y pasos

Reniec mantiene activa la campaña para la emisión del DNI electrónico por primera vez, ofreciendo tarifas diferenciadas: mayores de diecisiete años podrán obtener el documento por S/ 30, mientras que los menores accederán a una tarifa de S/ 16. Este beneficio estará vigente hasta el 12 de abril de 2026, fecha de las próximas Elecciones Generales.

Padres pueden tramitar gratis el
Padres pueden tramitar gratis el primer DNI electrónico para bebés de hasta un año durante la campaña nacional 2025 del Reniec. Foto: Composición Infobae Perú

Para realizar el pago puede utilizarse la aplicación Yape, generando previamente el ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/, seleccionando el código del trámite correspondiente. Una vez obtenido el ticket, el usuario debe ingresar a Yape, elegir la opción Yapear servicios > Reniec e ingresar el número de ticket.

Los pagos efectuados mediante Yape se registran el mismo día, incluso en feriados, permitiendo iniciar el trámite de inmediato. Para orientación adicional, Reniec dispone de sus redes sociales y la central telefónica Alo Reniec: 315 4000 (anexo 1900).

Temas Relacionados

ReniecLimaPerúDNIDNI electrónicoperu-noticias

