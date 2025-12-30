Perú

Reniec emitirá 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026: ¿quiénes serán beneficiados?

La mayor parte de los DNI electrónicos gratuitos será entregada a recién nacidos y menores de edad, priorizando su atención en hospitales, centros de salud y agencias de Reniec en todo el país

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos
Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que en 2026 entregará 627.000 DNI electrónicos 3.0 sin costo a nivel nacional, en el marco de una estrategia destinada a fortalecer la identificación de la población vulnerable y reducir las brechas en acceso a documentación oficial. Esta medida, respaldada por resoluciones institucionales recientes, busca garantizar que miles de peruanos, especialmente menores de edad y sectores en situación de vulnerabilidad, accedan sin restricciones a los servicios públicos esenciales que ofrece el Estado.

Las atenciones gratuitas fueron aprobadas por las resoluciones N° 000211-2025 y N° 000213-2025, que establecen la inclusión de los gastos en el presupuesto institucional de Reniec para 2026. Además, se contempla la posibilidad de ampliar los recursos si la demanda lo requiere, lo que representa un compromiso estatal con el acceso universal a la identidad legal y la cobertura de los sectores más desprotegidos.

De los 627.000 DNI electrónicos gratuitos programados para 2026, la mayor parte estará orientada a la atención de recién nacidos y menores de edad. Reniec asignará 470.000 documentos a niñas y niños que nazcan en hospitales y centros de salud, así como a otros menores y personas consideradas prioritarias que acudan a sus agencias en todo el país. Esta modalidad busca facilitar el acceso desde los primeros días de vida y evitar futuros problemas de subregistro.

De los 627.000 DNI electrónicos gratuitos
De los 627.000 DNI electrónicos gratuitos programados para 2026, la mayor parte estará orientada a la atención de recién nacidos y menores de edad.| Radio Sudamericana Tarma

Por otro lado, 157.000 DNI electrónicos serán entregados a través de campañas itinerantes. Estas campañas se desplegarán en zonas rurales, comunidades nativas, zonas altoandinas y áreas de difícil acceso, incluyendo regiones fronterizas y territorios afectados por situaciones de emergencia o barreras económicas. De esta manera, se prioriza la llegada del servicio a quienes históricamente han encontrado dificultades para tramitar su documento de identidad.

¿Quiénes recibirán el DNI electrónico gratuito?

El programa de gratuidad del DNI electrónico para 2026 contempla diferentes grupos de beneficiarios, definidos según la modalidad de atención.

En la atención regular, a través de Oficinas Registrales Auxiliares y agencias de Reniec, se beneficiará a:

  • Menores de cero a dieciséis años que realicen trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en Oficinas Registrales Auxiliares.
  • Niños de cero a un año que gestionen el documento en centros de atención de Reniec.
  • Personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en el contexto de los procesos electorales 2026.
  • Personas con discapacidad, tanto menores como mayores de edad, y otros casos priorizados por la institución.
Trámites de duplicado y renovación
Trámites de duplicado y renovación del DNI se podrán pagar fácilmente a través de Yape. - Crédito Andina/Oscar Farje

En cuanto a las campañas itinerantes, los beneficiarios serán:

  • Personas de todas las edades clasificadas en situación de pobreza o pobreza extrema según el SISFOH.
  • Adultos mayores de 60 años en situación de especial vulnerabilidad.
  • Niños y adolescentes de cero a diecisiete años incluidos en la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), atendidos a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la Armada Peruana (BAP), principalmente en comunidades nativas y zonas altoandinas.
  • Población indígena u originaria de las zonas del VRAEM, frontera y otras áreas con barreras económicas o afectadas por emergencias.
  • Bomberos Voluntarios en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La segmentación permite que el beneficio llegue de forma directa y efectiva a quienes más lo necesitan, garantizando igualdad de acceso a la identidad legal y servicios públicos básicos.

Para consultar el listado completo de grupos beneficiados y criterios de selección, Reniec ha habilitado información oficial en su portal institucional. Consulta aquí la resolución y los detalles.

Detalles sobre la aprobación y el presupuesto del programa

La entrega gratuita de DNI electrónicos 3.0 se sustenta en las resoluciones N° 000211-2025 y 000213-2025, donde se dispone que los gastos de identificación ciudadana están cubiertos por el presupuesto institucional de Reniec para 2026. Esto asegura la sostenibilidad financiera del programa y su ejecución a nivel nacional.

La entrega gratuita de DNI
La entrega gratuita de DNI electrónicos 3.0 se sustenta en las resoluciones N° 000211-2025 y 000213-2025. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Reniec)

La normativa también prevé la posibilidad de ampliaciones presupuestales, en caso de que la demanda supere la cantidad inicialmente prevista o surjan nuevas necesidades en el transcurso del año. De este modo, el Estado garantiza que ningún grupo vulnerable quede excluido del proceso de identificación, incluso si las circunstancias requieren una mayor cobertura.

Reniec ha destacado que la entrega masiva de DNI electrónico gratuito permitirá acceder a servicios de salud, educación, programas sociales, trámites bancarios y participación electoral, consolidando el derecho a la identidad para todos los peruanos.

Para acceder a mayor información, requisitos y actualizaciones oficiales sobre el programa, se recomienda visitar el portal institucional de Reniec y revisar las resoluciones publicadas. Toda la información relevante y los canales de consulta están disponibles en la web oficial de la entidad, asegurando transparencia y acceso público a las normas y procedimientos vigentes.

