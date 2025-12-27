Perú

Comandante PNP Óscar Arriola asegura que denuncias por extorsión disminuyeron 23% durante estado de emergencia

Más allá de las denuncias policiales, Arriola sostuvo que los resultados también deben analizarse a partir de las estadísticas oficiales del INEI

Guardar
El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, asegura que durante los 66 días del estado de emergencia en Lima y Callao, han disminuido las denuncias por extorsión en un 23% y también se ha reducido el porcentaje de homicidios, según data policial | Canal N

A 66 días de iniciado el estado de emergencia, el balance presentado por Óscar Arriola muestra una reducción en las denuncias por extorsión, uno de los delitos más sensibles para la ciudadanía. Según detalló, desde el 22 de octubre —fecha en que se activó la medida— se han registrado 1.756 denuncias por este delito. En contraste, en un periodo similar previo, comprendido entre el 17 de agosto y el 21 de octubre, se contabilizaron 2.363 casos.

Esta comparación evidencia una disminución significativa. “De las denuncias de las extorsiones en un 23 %”, precisó. Asimismo, subrrayó que la evaluación debe realizarse sobre periodos equivalentes para medir con mayor precisión el impacto de las acciones desplegadas durante la emergencia.

Cómo la PNP llegó a
Cómo la PNP llegó a ‘Loco Jeizon’ en medio de la disputa criminal en Lima.

Victimización y percepción<b> </b>

Más allá de las denuncias policiales, Arriola sostuvo que los resultados también deben analizarse a partir de las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con el reporte de enero a septiembre de 2025, la tasa de victimización pasó de 27,1% —nivel registrado tanto en 2023 como al cierre de 2024— a 25,1%, lo que representa una reducción de dos puntos porcentuales.

En esa línea, remarcó que estos datos corresponden a una fuente oficial y metodológicamente diseñada para medir victimización, lo que les otorga un peso técnico distinto a otros registros administrativos. Asimismo, señaló una variación de 0,9 puntos en la percepción, aspecto que, si bien no siempre avanza al mismo ritmo que las cifras objetivas, también forma parte de la evaluación integral de la seguridad ciudadana.

Arriola adelanta los pilares del
Arriola adelanta los pilares del Plan Nacional de Seguridad que dejará el gobierno de José Jerí. Foto: composición Andina/ captura Canal N

Arriola hizo una distinción clara respecto a otras bases de datos que suelen ser utilizadas en el debate público. Indicó que el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) no mide victimización ni fenómenos criminales, ya que su categoría de “muertes violentas” incluye fallecimientos por accidentes de tránsito y laborales. Por ello, sostuvo que no resulta adecuado emplearlo como único parámetro para evaluar la criminalidad.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

De cara a las próximas semanas, Arriola adelantó que el Ejecutivo anunciará la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual ha sido presentado como el principal legado del actual gobierno. Según explicó, el presidente José Jerí lo anunció tanto públicamente como en la última sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en enero próximo.

Este plan,indicó, está concebido como una política de corto plazo orientada a una lucha frontal contra dos delitos prioritarios: el sicariato y las extorsiones. Arriola señaló que el enfoque recoge principios de la teoría de las ventanas rotas y del denominado plan Bratton, aunque con una actualización acorde a la realidad actual, con actos criminales más violentos.

Arriola adelanta los pilares del Plan Nacional de Seguridad que dejará el gobierno de José Jerí

En ese sentido, precisó que el propio mandatario reconoció que, si bien estas estrategias se aplicaron originalmente en 2002, hoy requieren ajustes vinculados al uso de tecnología, a la mayor violencia de los delitos y a la complejidad de las organizaciones criminales. La esencia, sin embargo, se mantiene: intervenir de manera temprana en los espacios donde se deteriora el orden para evitar la expansión del fenómeno criminal.

Temas Relacionados

ExtorsiónPNPEstado de EmergenciaÓscar Arriolaperu-noticias

Más Noticias

Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Entre los prófugos figuran exgobernadores regionales, alcaldes y exmiembros del Ejecutivo, vinculados a delitos como colusión, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas

Políticos y exfuncionarios que se

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizarán este sábado a las 19:00 el duelo más esperado de la décima fecha de la Liga Peruana de Vóley, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

A qué hora juega Alianza

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

Desde el “Gran Tonazo de Fin de Año” frente al mar hasta fiestas temáticas en el norte y el sur de la ciudad, la agenda de celebraciones incluye opciones familiares y exclusivas para mayores de edad.

Guía de conciertos y fiestas

Aumento de remuneración de profesores se concreta: MEF destina S/208 millones para incremento

El Decreto Supremo da presupuesto en favor del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales para el aumento de la RIM

Aumento de remuneración de profesores

Minedu: Esta es la nueva escala magisterial con sueldos de hasta S/9.801,96

Con la transferencia de más de S/208 millones, se pagarán los sueldos según el incremento de la RIM aprobado en noviembre

Minedu: Esta es la nueva
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Políticos y exfuncionarios que se

Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Flor Pablo denuncia que el gobierno de José Jerí dejó sin defensa legal a víctimas en Amazonas, pero Minjus lo niega

El fujimorismo es la bancada que más congresistas lanza a la reelección

José Jerí otorga indulto a dos reclusos por razones humanitarias

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Apra, niega irregularidades y defiende inclusión de invitados en listas

ENTRETENIMIENTO

Guía de conciertos y fiestas

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

‘Top Creators 2025′: el ranking de los 15 creadores e influencers digitales peruanos que destacaron este año

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Melissa Klug revela que su hijo mayor con Jefferson Farfán se mudará a Estados Unidos para seguir sus estudios superiores

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Universidad San Martín HOY por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se filtró conflicto entre Universitario y Rodrigo Ureña: el motivo por el que no es oficializado en Millonarios

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos