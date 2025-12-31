Natalie Vértiz dejó el glamour y fue al mercado para alistarse para Año Nuevo: “Lo que aprendió de Yaco”

El gesto fue relacionado por los fans con las tradiciones de Yaco Eskenazi. Infobae Perú / Captura: 30 de diciembre

En la antesala del Año Nuevo, Natalie Vértiz volvió a sorprender a sus seguidores al mostrarse en una faceta cotidiana que contrastó con la imagen glamorosa que suele acompañarla. La Miss Perú decidió compartir cómo se prepara para despedir el 2025 y lo hizo desde un escenario poco habitual para las redes sociales de una figura pública: un mercado, donde adquirió cotillón y distintos detalles para celebrar junto a su familia.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación. A través de su cuenta oficial de TikTok, Natalie Vértiz publicó un video en formato videoblog, en el que mostró paso a paso sus compras y la emoción que le generó recorrer los puestos. Desde el inicio, la influencer dejó claro que se trataba de un momento especial, no solo por la celebración, sino también por la posibilidad de apoyar a emprendedores peruanos.

“Comprando el cotillón de Año Nuevo vamos a ver qué hay… encontré para Yaco corbatas”, se le escuchó decir mientras exploraba los productos disponibles. La frase, espontánea y sin poses, marcó el tono del clip, que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores.

Natalie Vértiz sorprendió al ir al mercado por cotillón de Año Nuevo. Infobae Perú / Captura: IG

A lo largo del recorrido, la empresaria se mostró atenta a cada detalle, revisando accesorios, decoraciones y elementos típicos de las celebraciones de fin de año. Lejos de una compra apresurada, el video reflejó el cuidado que puso en elegir artículos que representaran alegría y buenos deseos para el año que comenzaba. Su actitud relajada y sonriente fue uno de los aspectos más comentados por los usuarios.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la empresaria reveló que había mandado a preparar un adorno especial para su hogar. “Mandé a preparar un ramo de distintas flores amarillas, miren qué lindo”, comentó emocionada, mostrando el detalle que formaría parte de la decoración familiar. El gesto fue interpretado como una muestra de su interés por personalizar la celebración y darle un significado especial al cierre del año.

Natalie Vértiz sorprendió al ir al mercado por cotillón de Año Nuevo. Infobae Perú / Captura: IG

El video no solo mostró las compras, sino también el ambiente del mercado, los colores del cotillón y la interacción directa con los vendedores. Para muchos, esta escena reforzó la imagen de Natalie Vértiz como una figura pública que, pese a su exposición mediática, no pierde el vínculo con lo cotidiano ni con las tradiciones populares.

Las reacciones no tardaron en llegar. La publicación se llenó de comentarios que combinaron elogios, humor y referencias a su vida familiar. “Lo que aprendió de Yaco ir al mercado para sus cábalas”, escribió un seguidor, generando risas entre los usuarios. Otros resaltaron el contraste entre su faceta pública y este momento sencillo: “Un día en Carolina Herrera de París y otro día en el Centro de Lima”. También abundaron los mensajes de admiración, como “Súper humilde, me encanta”, que se repitió en distintos comentarios.

Natalie Vértiz sorprendió al ir al mercado por cotillón de Año Nuevo. Infobae Perú / Captura: IG

Yaco Eskenazi confiesa que pierde la paciencia

Semanas antes de esta publicación, Yaco Eskenazi había llamado la atención al confesar públicamente que en el pasado llegó a perder la paciencia por comentarios dirigidos hacia Natalie Vértiz.

Durante una conversación en su nuevo espacio digital junto a Christian Wagner, el exchico reality reconoció que frases como “qué linda” o “qué guapa” le generaban incomodidad, pues consideraba que muchas personas no tenían tino al expresarse. Aunque aclaró que esa etapa quedó atrás, admitió que fue un proceso personal que lo llevó a trabajar en sí mismo para fortalecer su relación y manejar mejor sus emociones.

Yaco Eskenazi contó que se molestó con hombres de la farándiula que halagaban la belleza de Natalie Vértiz.