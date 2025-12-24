Perú

Yaco Eskenazi sorprende al revelar que gastó más de 15 mil soles en un regalo para Natalie Vértiz

El conductor recordó que, aunque antes optaba por obsequios de alto precio, hoy prefiere sorprender a Natalie con gestos ha notado que le gustan más, pese a que son más complicados para él, como editar un video de Instagram.

El exchico reality contó que, con el tiempo, descubrió que los detalles sencillos tienen mayor valor para su esposa que los regalos lujosos.

Yaco Eskenazi sorprendió al contar que en los primeros años de su matrimonio gastó más de S/15.000 en un bolso de lujo para Natalie Vértiz, exMiss Perú. La confesión, realizada durante una entrevista en el pódcast “Yaco y El Loco”, generó comentarios en redes sociales y llamó la atención del propio conductor.

El capitán histórico de “Esto es guerra” relató que solía elegir obsequios costosos para su esposa en fechas especiales. “Al comienzo sí le regalaba oro: cadenas, aretes, anillos, pulseras. No, brother, a Natalie le he regalado cosas caras. Una vez, por su cumpleaños, le compré un bolso Louis Vuitton de una colección de colores y me costó más de 15.000 soles”, declaró Eskenazi, que al principio no quería revelar el precio del obsequio.

Natalie Vértiz, reconocida por su carrera en el modelaje y la televisión, ha mostrado en distintas publicaciones de Instagram su afinidad por la moda y los accesorios exclusivos. Las imágenes y videos en su perfil suelen destacar prendas y bolsos de marcas de renombre internacional, lo que ha reforzado su perfil como referente de estilo en el medio peruano. Vértiz mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar y profesional con más de 4 millones de seguidores.

En la entrevista, Eskenazi explicó que con el paso de los años comprendió que el precio de los obsequios no siempre se traduce en mayor aprecio para su esposa. “He ido descubriendo que a Natalie le gusta mucho más cuando tengo detalles sencillos. (¿Una carta?) Ya quisiera que sea una carta de amor, porque eso puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es editar un pu** video de Instagram", confesó el actor.

Sin embargo, con el fin de sorprender a su amada, Yaco reveló que se vio en la necesidad de contratar a una persona para que lo haga por él. “Tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor con mi foto”, relató el exchico reality, causando risas en el set.

¿Cómo nació la historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

La historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz es una de las más queridas de la televisión peruana. Ambos se conocieron en el set del reality de competencia “Esto es guerra” en 2013, cuando Eskenazi era uno de los participantes más populares y Vértiz debutaba en el programa tras su paso por el certamen de Miss Perú.

Durante los primeros meses, los rumores los vincularon con otras figuras del medio, pero la cercanía entre ambos fue creciendo hasta que, en una recordada emisión en vivo, Eskenazi le propuso matrimonio a Vértiz. La pareja contrajo matrimonio el 11 de julio de 2015 en Pachacámac, en una ceremonia transmitida por televisión y catalogada como “la boda del año” por diversos medios.

En la actualidad, la pareja conformada por Eskenazi y Vértiz continúa activa en la televisión y mantiene una fuerte presencia en redes sociales. Ambos suelen compartir proyectos familiares, viajes y actividades con sus hijos, consolidando su imagen como una de las familias más mediáticas del país. Vértiz, además, sigue marcando tendencia como influencer y modelo, mostrando en sus historias de Instagram los aspectos que más disfruta de su vida cotidiana, desde la maternidad hasta su pasión por la moda y los accesorios.

