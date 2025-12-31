Las familias peruanas con adultos mayores en el hogar creció en el tercer trimestre de 2025

El programa educativo fue reconocido por CEPLAN por su aporte a la autonomía y bienestar de los adultos mayores. Foto: Beneficiencia de Lima

Durante el tercer trimestre de 2025, la proporción de hogares con adultos mayores en Perú alcanzó el 44,6%, lo que representa un crecimiento de 2,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En ese periodo, la cobertura de seguro de salud entre la población adulta mayor también aumentó, llegando al 95,5%.

El informe técnico publicado por el INEI, basado en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), evidencia diferencias en la presencia de personas de 60 años o más según el área de residencia. En el área rural, la proporción se situó en 48,4%, con un crecimiento de 3,1 puntos porcentuales respecto a 2024. En el resto urbano, la cifra fue de 41,1%, mientras que en Lima Metropolitana alcanzó el 47,4%, con incrementos de 2,7 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el año anterior.

Las familias peruanas con adultos mayores en el hogar creció en 2025

Hogares liderados por adultos mayores

Respecto a la composición de los hogares liderados por adultos mayores, el 46,5% fueron hogares nucleares, es decir, conformados por una pareja con o sin hijos. Los hogares unipersonales, integrados únicamente por el jefe adulto mayor, representaron el 26,9%. Además, el 21% correspondió a hogares extendidos, donde al núcleo familiar se suman otros parientes. Otros tipos fueron los hogares sin núcleo (4,5%) y los hogares compuestos, en los que residen personas que no necesariamente tienen parentesco con el jefe del hogar (1,1%).

Acceso a atención médica

En lo referente al acceso a atención médica, el 41,4% de la población adulta mayor con problemas de salud crónicos buscó atención médica durante el periodo analizado, según informó el INEI. Esta proporción fue mayor en el resto urbano (44,2%) y en Lima Metropolitana (40,1%), en tanto que en el área rural fue de 38,1%. Asimismo, el 41,8% del grupo consultó en algún establecimiento de salud. Predominaron los establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA), que concentraron el 15,5% de las atenciones, seguidos por farmacias o boticas (10,3%), EsSalud (8,8%) y consultorios particulares (5,3%), entre otros.

Una mujer ayudando a una persona mayor a subir las escaleras (AdobeStock)

La distribución geográfica de los centros de preferencia mostró variaciones: en Lima Metropolitana el mayor porcentaje de consultas se registró en el MINSA (13,8%), seguido por EsSalud (9,5%) y farmacias o boticas (9,1%). En el resto urbano, el 12,9% de las personas adultas mayores acudió a farmacias o boticas. En el área rural, destacaron los establecimientos del MINSA (23,7%) y, en menor medida, las farmacias o boticas (7,5%).

Protección sanitaria

En cuanto a la protección sanitaria, el INEI señaló que el 95,5% de las personas adultas mayores de 60 años o más contaba con algún tipo de seguro de salud —público o privado— durante el tercer trimestre de 2025, cifra superior en 2,6 puntos porcentuales respecto al periodo anterior. En Lima Metropolitana, el porcentaje fue de 97,4% (un aumento de 3,7 puntos), en el área rural de 95,4% (incremento de 2,3 puntos) y en el resto urbano de 94% (subida de 1,9 puntos), siempre en comparación con 2024.

En lo que respecta al tipo de seguro, el 55,9% de la población adulta mayor estuvo afiliada únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 35% accedió solo a EsSalud. Este escenario evidencia una mayor preferencia por el SIS, que aumentó su cobertura en 5,2 puntos porcentuales, situando al sistema de salud pública como el principal respaldo para este sector de la población.