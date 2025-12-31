La hermana de Yahaira Plasencia, Silvana, denuncia amenazas contra ella y la cantante tras exponer chats de Maryto.

Silvana Plasencia, hermana de la cantante de salsa Yahaira Plasencia, denunció haber recibido amenazas graves a través de mensajes de WhatsApp. Estas intimidaciones surgieron después de que Silvana hiciera públicas conversaciones privadas con su expareja, el cantante Maryto. Los mensajes tenían como objetivo tanto a Silvana como a Yahaira, incluyendo advertencias explícitas sobre presuntos ataques durante presentaciones en vivo, lo que elevó la alarma dentro del entorno artístico en Lima.

Las amenazas a Silvana y Yahaira Plasencia

La situación fue expuesta por Silvana en sus redes sociales, donde mostró capturas de pantalla de los textos intimidantes. Los remitentes le exigían que no publicara contenido durante el Año Nuevo, bajo amenaza de agresiones físicas hacia ella y actos humillantes durante las actuaciones de su hermana. Esta denuncia pública intensificó la inquietud en la familia Plasencia y en redes sociales, generando preocupación sobre la seguridad de ambas integrantes.

Los mensajes enviados a Silvana no solo tenían un tono agresivo, sino que especificaban represalias si no acataba las advertencias. Establecían claramente que cualquier publicación suya durante el fin de año sería motivo de ataques físicos, ampliando la amenaza a Yahaira Plasencia en sus escenarios. Uno de los mensajes, revelado por Silvana decía: “Sube hueva*** en Año Nuevo nomás, te destruimos. Payasa, te van a rayar la cara y a tu hermana le tirarán caga** en el escenario por per**, dolida y colgarse siempre del negro”.

Tras la recepción de estas amenazas, Silvana expresó en un comunicado que ya había identificado a los posibles responsables y dejó constancia pública por su seguridad y la de su familia. A pesar de contar con seguridad privada, enfatizó su inquietud ante la posibilidad de un incidente. Esta exposición generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, mientras la familia reforzaba su unidad contra estos actos de hostigamiento.

El conflicto con Maryto y las reacciones en redes sociales

El origen del conflicto reside en la publicación, por parte de Silvana Plasencia, de una serie de mensajes y audios enviados por Maryto después de terminada su relación sentimental en 2023. En estas conversaciones, el cantante insistía en retomar la relación con Silvana, a pesar de mantener un vínculo formal con Ángela Alor, algo que provocó controversia y viralización en plataformas digitales.

La exposición de estos chats motivó que Ángela Alor eliminara todas las fotografías junto a Maryto de sus redes sociales, acción que fue interpretada por los seguidores como señal de un distanciamiento. En los mensajes publicados, Maryto reiteraba su deseo de reconciliación (“Estás chistosa nooo, contigo me voy a casar”; “Ábreme, ¿qué pasó?, ¿estás bien?”; “Te llamo ya mi amor, en un rato te llamo y vemos qué hacemos”).

Bajo la presión de la opinión pública, Maryto reconoció en un comunicado la autenticidad de los mensajes y asumió su error: “No pienso poner una sola excusa, solo decir que, como hombre y caballero que soy, me equivoqué. Estuvo mal caer en ese tipo de conversaciones, y no importa quién sea la persona; en general estuvo y siempre estará mal”. Además, pidió perdón a Ángela Alor y a quienes resultaron afectados por sus actos.

El respaldo familiar de los Plasencia

La reacción de Yahaira Plasencia ante las amenazas no se hizo esperar. La cantante, conocida como ‘La Patrona’, expresó un mensaje público de apoyo a su hermana en redes sociales. Silvana compartió en una historia un texto dirigido a Yahaira: “Mi hermana es mi verdadero ‘te voy a amar hasta morir’. Gracias por todo, te amo Yahaira”. Yahaira respondió: “Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo, se meten conmigo”.

Este mensaje fue interpretado como una advertencia clara a quienes busquen atacar a su familia. Las muestras de apoyo y la expresión de fortaleza mutua se consolidaron entre usuarios y seguidores, resaltando la importancia de la unidad familiar en situaciones de exposición y hostigamiento en redes sociales.

A lo largo de estos días, la familia Plasencia ha reafirmado su compromiso de mantenerse unida, utilizando las redes no solo para denunciar lo ocurrido, sino también para manifestar su determinación frente a la hostilidad digital.

El caso ha tenido una importante repercusión mediática. Si bien Maryto admitió públicamente su responsabilidad en lo sentimental y lamentó el daño causado, no se ha pronunciado respecto a las amenazas que afectan a Silvana y Yahaira Plasencia.

En cuanto al impacto en la relación con Ángela Alor, la eliminación de las imágenes compartidas en redes sociales aumentó las especulaciones sobre la continuidad del vínculo. Hasta el momento, ni Silvana ni Alor han emitido nuevas declaraciones al respecto, mientras el tema continúa generando debate entre los seguidores de la farándula peruana. En este contexto, Silvana Plasencia remarcó en su comunicado el compromiso de proteger a su familia y de buscar justicia ante quienes resulten responsables, sin perder de vista la incertidumbre que generan estas amenazas sobre su entorno.