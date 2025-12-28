Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Yahaira Plasencia realizó una publicación en redes sociales donde expresó su respaldo absoluto a su hermana Silvana Plasencia en medio de la reciente controversia. El mensaje se produjo después de que Silvana difundiera chats privados, situación que generó comentarios y reacciones entre los seguidores de la familia.

La artista, conocida en el ambiente musical como “La Patrona”, respondió con contundencia ante la exposición pública que involucró a su entorno familiar. A través de su cuenta oficial, Yahaira Plasencia envió un mensaje directo a Silvana, reafirmando la fortaleza de su vínculo.

“Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo, se meten conmigo”, escribió la cantante, mostrando así una postura clara frente a los ataques hacia su familiar.

El intercambio público entre las hermanas incluyó también palabras de gratitud por parte de Silvana Plasencia, quien publicó: “Mi hermana es mi verdadero ‘te voy a amar hasta morir’. Gracias por todo, te amo Yahaira”. Estas declaraciones permitieron observar la importancia que ambas otorgan a la relación familiar y el papel de las redes sociales como espacio para manifestaciones de apoyo.

Yahaira Plasencia suele mantener una presencia activa en plataformas digitales y, en esta ocasión, optó por pronunciarse de manera directa. Su mensaje ha sido interpretado como una defensa sin reservas de los lazos familiares y una respuesta firme ante cualquier situación que involucre a su hermana.

La reacción de las hermanas ha sido seguida de cerca por usuarios y seguidores, quienes han compartido sus opiniones en distintos espacios virtuales. La publicación de Yahaira Plasencia refuerza la imagen de unión y lealtad dentro de su círculo familiar, mientras la controversia continúa generando repercusiones en el ámbito digital.

Chats expuestos por Silvana Plasencia revelan insistencia de Maryto

Silvana Plasencia, hermana menor de la cantante Yahaira Plasencia, se convirtió en tendencia luego de publicar una serie de mensajes y audios enviados por su expareja, el cantante de salsa Maryto. Los hechos salieron a la luz a través de las propias redes sociales de Silvana, donde compartió capturas de pantalla que evidencian que, pese a haber finalizado su relación sentimental con Maryto a fines de 2023, la comunicación entre ambos persistía y mantenía un tono afectuoso, aun cuando él ya sostenía una relación formal con Ángela Alor.

En los mensajes exhibidos, Maryto aparece insistiendo a Silvana para verse, expresando frases como “Dame chance mi amor, te lo juro” y “Ya mi amor tranquila, te he alegrado la noche, no te molestes”. Estas palabras se suman a varios audios y llamadas que el cantante realizó, en un contexto en el que su relación con Alor aún continuaba.

Silvana optó por responder con contundencia en un momento: “Sé feliz Maryto, cuídate”. Esta respuesta marcó el cierre del diálogo y generó la molestia del salsero.

La difusión de los chats impactó de inmediato en redes sociales, provocando reacciones entre los seguidores de ambos y, especialmente, de Ángela Alor. Alor eliminó todas las fotografías junto a Maryto en sus redes, lo que fue interpretado por los usuarios como una señal de ruptura.

Tras la viralización del caso, Maryto emitió un comunicado público en el que reconoce la autenticidad de los mensajes y admite su error. “Hoy no pienso escudarme en nada. ¡Me equivoqué y estuve mal!”, afirmó. El cantante lamentó el daño ocasionado a la mujer que ama, a sus hijos y a las familias involucradas.

En su declaración agregó: “No pienso poner una sola excusa, solo decir que, como hombre y caballero que soy, me equivoqué. Estuvo mal caer en ese tipo de conversaciones, y no importa quién sea la persona; en general estuvo y siempre estará mal”.

Maryto también hizo referencia al impacto de sus actos en personas inocentes y concluyó pidiendo perdón a Ángela Alor y su familia: “Como hombre que soy, lucharé por ella y por nuestro hogar”.