Perú

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

La cantante usó sus redes sociales para pronunciarse a su estilo, luego de que su hermana expusiera chats

Guardar
Yahaira Plasencia defiende a su
Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Yahaira Plasencia realizó una publicación en redes sociales donde expresó su respaldo absoluto a su hermana Silvana Plasencia en medio de la reciente controversia. El mensaje se produjo después de que Silvana difundiera chats privados, situación que generó comentarios y reacciones entre los seguidores de la familia.

La artista, conocida en el ambiente musical como “La Patrona”, respondió con contundencia ante la exposición pública que involucró a su entorno familiar. A través de su cuenta oficial, Yahaira Plasencia envió un mensaje directo a Silvana, reafirmando la fortaleza de su vínculo.

“Te amo más hermana, compañera eterna. Siempre juntas, se meten contigo, se meten conmigo”, escribió la cantante, mostrando así una postura clara frente a los ataques hacia su familiar.
Yahaira Plasencia defiende a su
Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

El intercambio público entre las hermanas incluyó también palabras de gratitud por parte de Silvana Plasencia, quien publicó: “Mi hermana es mi verdadero ‘te voy a amar hasta morir’. Gracias por todo, te amo Yahaira”. Estas declaraciones permitieron observar la importancia que ambas otorgan a la relación familiar y el papel de las redes sociales como espacio para manifestaciones de apoyo.

Yahaira Plasencia suele mantener una presencia activa en plataformas digitales y, en esta ocasión, optó por pronunciarse de manera directa. Su mensaje ha sido interpretado como una defensa sin reservas de los lazos familiares y una respuesta firme ante cualquier situación que involucre a su hermana.

La reacción de las hermanas ha sido seguida de cerca por usuarios y seguidores, quienes han compartido sus opiniones en distintos espacios virtuales. La publicación de Yahaira Plasencia refuerza la imagen de unión y lealtad dentro de su círculo familiar, mientras la controversia continúa generando repercusiones en el ámbito digital.

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira,
Silvana Plasencia, hermana de Yahaira, expone chats donde su expareja Maryto la coquetea pese a tener pareja

Chats expuestos por Silvana Plasencia revelan insistencia de Maryto

Silvana Plasencia, hermana menor de la cantante Yahaira Plasencia, se convirtió en tendencia luego de publicar una serie de mensajes y audios enviados por su expareja, el cantante de salsa Maryto. Los hechos salieron a la luz a través de las propias redes sociales de Silvana, donde compartió capturas de pantalla que evidencian que, pese a haber finalizado su relación sentimental con Maryto a fines de 2023, la comunicación entre ambos persistía y mantenía un tono afectuoso, aun cuando él ya sostenía una relación formal con Ángela Alor.

En los mensajes exhibidos, Maryto aparece insistiendo a Silvana para verse, expresando frases como “Dame chance mi amor, te lo juro” y “Ya mi amor tranquila, te he alegrado la noche, no te molestes”. Estas palabras se suman a varios audios y llamadas que el cantante realizó, en un contexto en el que su relación con Alor aún continuaba.

Silvana optó por responder con contundencia en un momento: “Sé feliz Maryto, cuídate”. Esta respuesta marcó el cierre del diálogo y generó la molestia del salsero.
Silvana Plasencia, hermana de Yahaira,
Silvana Plasencia, hermana de Yahaira, expone chats donde su expareja Maryto la coquetea pese a tener pareja

La difusión de los chats impactó de inmediato en redes sociales, provocando reacciones entre los seguidores de ambos y, especialmente, de Ángela Alor. Alor eliminó todas las fotografías junto a Maryto en sus redes, lo que fue interpretado por los usuarios como una señal de ruptura.

Tras la viralización del caso, Maryto emitió un comunicado público en el que reconoce la autenticidad de los mensajes y admite su error. “Hoy no pienso escudarme en nada. ¡Me equivoqué y estuve mal!”, afirmó. El cantante lamentó el daño ocasionado a la mujer que ama, a sus hijos y a las familias involucradas.

En su declaración agregó: “No pienso poner una sola excusa, solo decir que, como hombre y caballero que soy, me equivoqué. Estuvo mal caer en ese tipo de conversaciones, y no importa quién sea la persona; en general estuvo y siempre estará mal”.

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira,
Silvana Plasencia, hermana de Yahaira, expone chats donde su expareja Maryto la coquetea pese a tener pareja

Maryto también hizo referencia al impacto de sus actos en personas inocentes y concluyó pidiendo perdón a Ángela Alor y su familia: “Como hombre que soy, lucharé por ella y por nuestro hogar”.

Temas Relacionados

Yahaira PlasenciaSilvana PlasenciaMarytoperu-entretenimiento

Más Noticias

Costa peruana sigue temblando: Sismo de magnitud 4.8 sacude Lima, según reportes del IGP

El Instituto Geofísico del Perú registró un nuevo movimiento sísmico a pocas horas del temblor que azotó la región Áncash

Costa peruana sigue temblando: Sismo

Perú registra 13 sismos en una semana, según el IGP: el de mayor magnitud llegó a 6.0 y ya dejó heridos

El reciente temblor en Áncash provocó daños en centros de salud, viviendas y comercios, mientras equipos de emergencia y autoridades coordinan acciones de atención a personas afectadas y verifican la infraestructura

Perú registra 13 sismos en

Se registró un sismo de 4.8 en Cañete, Cañete

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un sismo de

Sismo de magnitud 6 azota Chimbote: ¿cuánto cuesta asegurar una vivienda contra terremotos o desastres naturales en Perú?

La obligación de contratar seguro se limita al periodo de crédito hipotecario, y solo 12% renueva la póliza tras saldar la deuda. Pero los terremotos no saben de hipotecas, asegura APESEG

Sismo de magnitud 6 azota

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Los fanáticos ‘blanquiazules’ se hicieron sentir en el Polideportivo Lucha Fuentes con silbidos hacia su exjugadora. También, la abuchearon en la presentación

Aixa Vigil fue pifiada por
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez responde con mensajes

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

DEPORTES

Aixa Vigil fue pifiada por

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugpo punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná