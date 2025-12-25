La hermana de la salsera usó las redes sociales para mostrar una serie de mensajes y audios, más adelante, el cantante se pronunció | TikTok

La familia Plasencia vuelve al centro de la conversación digital después de que Silvana Plasencia, hermana menor de la reconocida salsera Yahaira Plasencia, decidiera mostrar públicamente una serie de mensajes y audios enviados por su expareja, Maryto, un cantante de salsa con una base de seguidores propia. La publicación, hecha desde las propias redes sociales de Silvana, exhibe que, pese a haber terminado la relación sentimental a finales de 2023, el vínculo con Maryto no se habría cerrado del todo.

Una recopilación de mensajes privados reveló que Maryto insistía con Silvana, proponiéndole verse y asegurando que se casarían, pese a mantener una relación formal con otra persona. En los mensajes, el cantante se muestra insistente y afectuoso, llegando incluso a enviar varios audios y realizar llamadas, todo mientras su relación con Ángela Alor —confirmada por él mismo en 2025— seguía vigente.

Durante la jornada previa a la Navidad de 2025, las redes sociales de Silvana mostraron una secuencia de capturas donde se lee a Maryto decirle: “Dame chance mi amor te lo juro”, seguido de frases como “Ya mi amor tranquila, te he alegrado la noche, no te molestes”.

Silvana Plasencia, hermana de Yahaira, expone chats donde su expareja Maryto la coquetea pese a tener pareja

El tono cariñoso se mantuvo durante toda la conversación, aunque en un momento Silvana respondió cortante: “Sé feliz Maryto, cuídate”, lo que provocó la molestia del salsero y marcó el final del intercambio.

La difusión del video tuvo un impacto inmediato. Usuarios viralizaron el contenido y la reacción de Ángela Alor, actual pareja de Maryto, no tardó en llegar. Alor eliminó todas las fotografías que había compartido junto al cantante en sus redes, lo que los seguidores interpretaron como una confirmación del fin de la relación. El episodio no solo generó conversación entre los fanáticos de la salsa, sino que también dio pie a especulaciones respecto al futuro de Maryto y su entorno más cercano.

Maryto emite comunicado y afirma que se equivocó

Frente a la ola de comentarios y las críticas en redes, Maryto decidió publicar un comunicado en el que reconoce la veracidad de los mensajes y asume su responsabilidad.

Con un tono directo, el cantante escribió: “Hoy no pienso escudarme en nada. ¡Me equivoqué y estuve mal!”. Agregó que lamenta profundamente haber herido a la mujer que ama, a sus hijos y a ambas familias, justo en fechas que suelen ser de unión y tranquilidad.

El salsero admitió que no existen excusas para sus acciones y que caer en ese tipo de conversaciones fue completamente inapropiado, sin importar con quién fueran.

“No pienso poner una sola excusa, solo decir que, como hombre y caballero que soy, me equivoqué. Estuvo mal caer en ese tipo de conversaciones, y no importa quién sea la persona; en general estuvo y siempre estará mal”, expresó en su publicación pública, que fue replicada en varias cuentas de seguidores.

Maryto también se dirigió a quienes se vieron afectados indirectamente por la situación, enfatizando el daño provocado a personas inocentes. “Hoy me toca aprender esta lección de la peor manera, lastimando a personas que amo y que no tienen responsabilidad en esto”, resaltó.

Su mensaje finalizó con una petición de perdón a Ángela Alor y a su familia, asegurando: “Como hombre que soy, lucharé por ella y por nuestro hogar”.

La respuesta del cantante no logró frenar la conversación en redes, donde los usuarios continúan debatiendo sobre la exposición pública de conversaciones privadas y la responsabilidad de las figuras públicas en sus relaciones personales. Por ahora, ni Silvana ni Ángela han hecho más declaraciones, mientras que los seguidores esperan saber si la pareja dará una nueva oportunidad a su relación o si el distanciamiento será definitivo.