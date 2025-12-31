Perú

Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

El exguerrero sorprendió a sus seguidores al referirse con afecto a la pequeña hija de su pareja, resaltando la fuerte conexión que han construido y mostrando una faceta más cercana y familiar en sus redes sociales

Guardar
El exguerrero sorprendió en redes
El exguerrero sorprendió en redes sociales al mostrar su fuerte conexión con la pequeña Mía, dejando claro que la convivencia en familia se vive llena de cariño, juegos y muchas risas entre los tres (Instagram)

Con una imagen renovada y alejado de la exposición mediática de los realities, Hugo García ha encontrado espacio para compartir aspectos íntimos de su vida junto a Isabella Ladera y su hija Mía.

Una reciente interacción en redes sociales, donde el deportista respondió con naturalidad sobre su vínculo con la pequeña, generó numerosas reacciones y evidenció la armonía de esta nueva etapa familiar.

Una relación marcada por la cercanía y el buen humor

Entre risas y sinceridad, el
Entre risas y sinceridad, el exchico reality habló de su cercanía con la hija de su pareja, una declaración que reflejó afecto genuino y reforzó su imagen más familiar (Instagram)

En días recientes, Hugo García se convirtió en tema de conversación tras responder preguntas de sus seguidores en Instagram sobre la convivencia con Mía, la hija de Isabella Ladera. Cuando le consultaron cómo era su relación con la niña, el exintegrante de programas de competencia no dudó en asegurar: “Nos llevamos incluso mejor que con la mamá. Es una niña adorable, siempre llena de energía y muy noble”.

La afirmación, acompañada de una fotografía familiar en sus redes sociales, no tardó en viralizarse entre quienes siguen la vida del modelo y deportista. La escena, en la que se lo ve abrazando a la pequeña durante un paseo, fue interpretada como una muestra auténtica de afecto y confianza. Comentarios y mensajes resaltaron la naturalidad con la que Hugo asume su rol, destacando la complicidad que transmite la imagen.

En este nuevo capítulo, García ha optado por mantener un bajo perfil en cuanto a su vida personal, aunque sus apariciones junto a Mía dejan en claro que su presencia en la familia de Isabella no es esporádica. Esta cercanía ha sido reconocida por sus seguidores, quienes valoran la transformación del excompetidor televisivo hacia una figura más madura y dedicada a su entorno.

Gestos cotidianos que revelan una convivencia armoniosa

Los registros compartidos en redes
Los registros compartidos en redes evidencian una rutina familiar basada en la complicidad, donde Hugo se integra con naturalidad al entorno de la hija de su pareja. (Instagram)

La dinámica familiar entre Hugo García, Isabella Ladera y Mía ha sido visible en distintas publicaciones recientes. Tras pasar las fiestas navideñas junto a su familia, el modelo viajó a Miami para reencontrarse con Isabella y la niña. El recibimiento quedó documentado en un video cargado de sonrisas, donde la modelo lo llamó con el apodo “Cevichito”, una expresión que despertó simpatía entre sus seguidores.

El fin de semana siguiente, la pareja decidió salir a recorrer la ciudad en compañía de la niña, dejando en evidencia la buena sintonía que reina en su convivencia. Estos momentos compartidos han sido destacados en redes sociales como señales de una familia ensamblada que disfruta de los pequeños detalles y prioriza la estabilidad emocional.

Aunque ni Hugo ni Isabella han confirmado si comparten domicilio, las imágenes de paseos y actividades familiares sugieren un entorno de confianza y compañerismo. La actitud de García, quien se muestra atento y cariñoso con la hija de su pareja, ha sumado elogios y lo ha posicionado como un referente de madurez y sencillez.

El deseo de formar una familia, presente en sus planes

El modelo reconoció que la
El modelo reconoció que la paternidad forma parte de sus aspiraciones personales, influido por su propia crianza y una visión de familia basada en el acompañamiento. (Instagram)

Más allá de los gestos cotidianos, Hugo García se ha mostrado receptivo al hablar sobre sus aspiraciones personales. Durante una reciente entrevista, el modelo reconoció que la idea de tener hijos está en el horizonte de sus deseos. “Siempre he soñado con criar una familia, compartir tiempo con mis hijos, enseñarles el valor del deporte y viajar juntos”, expresó.

El excompetidor reconoció que su visión de la paternidad está influida por su propia crianza, marcada por la presencia constante de sus padres y hermanos. Para él, la familia representa un espacio de apoyo y crecimiento conjunto. Sin embargo, aclaró que no siente prisa por concretar ese proyecto y que prefiere que las cosas fluyan de manera natural. “Avanzo día tras día, sin forzar los tiempos. Todo llegará cuando deba ocurrir”, declaró.

Consultado sobre la posibilidad de que Isabella Ladera sea la madre de sus hijos, Hugo respondió con humor y cautela, evitando dar detalles concretos, pero sin descartar el deseo de compartir ese camino junto a la modelo. La pareja, que oficializó su relación meses atrás tras varias semanas de rumores, ha optado por construir su vínculo lejos de presiones externas y del foco mediático.

Temas Relacionados

Hugo GarcíaIsabella LaderaRedes Socialesperu–entretenimiento

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas

Marketing de influencia crece: más de la mitad de peruanos sigue a influencers y celebridades en internet

Entre los contenidos favoritos de los seguidores destacan entretenimiento, música y educación, mientras gastronomía, moda y tecnología también ganan relevancia

Marketing de influencia crece: más

Año Nuevo 2026: Baños de florecimiento y rituales pueden generar daños a la salud

La llegada de un nuevo ciclo solar impulsa prácticas tradicionales como los baños de florecimiento, pero el Instituto Nacional de Salud advirtió sobre posibles complicaciones si no se toman precauciones higiénicas y de consumo

Año Nuevo 2026: Baños de

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Los familiares de los jóvenes afectados acudieron al despacho de la parlamentaria para denunciar diversas irregularidades en el proceso

Ruth Luque alerta sobre presunta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Es constitucional la ley que

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Choque de trenes en Machu Picchu: PCM evalúa sistemas de alerta y frenado automático para evitar nuevos accidentes ferroviarios

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva enfrenta a ‘La

Christian Cueva enfrenta a ‘La Mackyna’ con amenazas e insultos por comentarios sobre Pamela Franco

Las bodas de 2025: El año en que la farándula peruana se rindió ante el amor

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

Radio Corazón se despide de la FM y apuesta por lo digital: así reaccionaron sus fanáticos

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió: “Mereces un lugar donde te valoren”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”