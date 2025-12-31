Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

El exguerrero sorprendió en redes sociales al mostrar su fuerte conexión con la pequeña Mía, dejando claro que la convivencia en familia se vive llena de cariño, juegos y muchas risas entre los tres (Instagram)

Con una imagen renovada y alejado de la exposición mediática de los realities, Hugo García ha encontrado espacio para compartir aspectos íntimos de su vida junto a Isabella Ladera y su hija Mía.

Una reciente interacción en redes sociales, donde el deportista respondió con naturalidad sobre su vínculo con la pequeña, generó numerosas reacciones y evidenció la armonía de esta nueva etapa familiar.

Una relación marcada por la cercanía y el buen humor

Entre risas y sinceridad, el exchico reality habló de su cercanía con la hija de su pareja, una declaración que reflejó afecto genuino y reforzó su imagen más familiar (Instagram)

En días recientes, Hugo García se convirtió en tema de conversación tras responder preguntas de sus seguidores en Instagram sobre la convivencia con Mía, la hija de Isabella Ladera. Cuando le consultaron cómo era su relación con la niña, el exintegrante de programas de competencia no dudó en asegurar: “Nos llevamos incluso mejor que con la mamá. Es una niña adorable, siempre llena de energía y muy noble”.

La afirmación, acompañada de una fotografía familiar en sus redes sociales, no tardó en viralizarse entre quienes siguen la vida del modelo y deportista. La escena, en la que se lo ve abrazando a la pequeña durante un paseo, fue interpretada como una muestra auténtica de afecto y confianza. Comentarios y mensajes resaltaron la naturalidad con la que Hugo asume su rol, destacando la complicidad que transmite la imagen.

En este nuevo capítulo, García ha optado por mantener un bajo perfil en cuanto a su vida personal, aunque sus apariciones junto a Mía dejan en claro que su presencia en la familia de Isabella no es esporádica. Esta cercanía ha sido reconocida por sus seguidores, quienes valoran la transformación del excompetidor televisivo hacia una figura más madura y dedicada a su entorno.

Gestos cotidianos que revelan una convivencia armoniosa

Los registros compartidos en redes evidencian una rutina familiar basada en la complicidad, donde Hugo se integra con naturalidad al entorno de la hija de su pareja. (Instagram)

La dinámica familiar entre Hugo García, Isabella Ladera y Mía ha sido visible en distintas publicaciones recientes. Tras pasar las fiestas navideñas junto a su familia, el modelo viajó a Miami para reencontrarse con Isabella y la niña. El recibimiento quedó documentado en un video cargado de sonrisas, donde la modelo lo llamó con el apodo “Cevichito”, una expresión que despertó simpatía entre sus seguidores.

El fin de semana siguiente, la pareja decidió salir a recorrer la ciudad en compañía de la niña, dejando en evidencia la buena sintonía que reina en su convivencia. Estos momentos compartidos han sido destacados en redes sociales como señales de una familia ensamblada que disfruta de los pequeños detalles y prioriza la estabilidad emocional.

Aunque ni Hugo ni Isabella han confirmado si comparten domicilio, las imágenes de paseos y actividades familiares sugieren un entorno de confianza y compañerismo. La actitud de García, quien se muestra atento y cariñoso con la hija de su pareja, ha sumado elogios y lo ha posicionado como un referente de madurez y sencillez.

El deseo de formar una familia, presente en sus planes

El modelo reconoció que la paternidad forma parte de sus aspiraciones personales, influido por su propia crianza y una visión de familia basada en el acompañamiento. (Instagram)

Más allá de los gestos cotidianos, Hugo García se ha mostrado receptivo al hablar sobre sus aspiraciones personales. Durante una reciente entrevista, el modelo reconoció que la idea de tener hijos está en el horizonte de sus deseos. “Siempre he soñado con criar una familia, compartir tiempo con mis hijos, enseñarles el valor del deporte y viajar juntos”, expresó.

El excompetidor reconoció que su visión de la paternidad está influida por su propia crianza, marcada por la presencia constante de sus padres y hermanos. Para él, la familia representa un espacio de apoyo y crecimiento conjunto. Sin embargo, aclaró que no siente prisa por concretar ese proyecto y que prefiere que las cosas fluyan de manera natural. “Avanzo día tras día, sin forzar los tiempos. Todo llegará cuando deba ocurrir”, declaró.

Consultado sobre la posibilidad de que Isabella Ladera sea la madre de sus hijos, Hugo respondió con humor y cautela, evitando dar detalles concretos, pero sin descartar el deseo de compartir ese camino junto a la modelo. La pareja, que oficializó su relación meses atrás tras varias semanas de rumores, ha optado por construir su vínculo lejos de presiones externas y del foco mediático.