Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía peruana: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”

Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”. (Facebook: Giacomo Bocchio)

El chef peruano Giacomo Bocchio presentó un recetario bilingüe enfocado en internacionalizar la cocina peruana y transmitir su conocimiento a nuevas generaciones. “Bendito Perú” recopila recetas tradicionales y técnicas, y marca un punto de inflexión en la carrera del cocinero, quien contempla la enseñanza como su mayor legado.

El lanzamiento de “Bendito Perú” responde a la demanda de una audiencia global. Bocchio explicó en entrevista con Infobae Perú que muchas personas solicitaban un libro tanto en castellano como en inglés, dado el crecimiento de seguidores fuera del país.

“La gente hablaba mucho de un libro que sea en castellano o un libro en inglés porque tengo una audiencia grande en Estados Unidos también, en otras partes del mundo”, afirmó. El proyecto nació junto a la editorial Planeta Gastro, planteado como un compendio de recetas de cocina peruana con cantidades exactas, gramajes y procedimientos claros en ambos idiomas. “Inclusive algo de coctelería también, que nos representa mucho, como el pisco sour”, añadió el chef.

Giacomo Bocchio presenta su tercer libro "Bendito Perú".

La intención del libro va más allá de la simple recopilación de platos. Bocchio busca cerrar el círculo virtuoso del conocimiento, entregando a los lectores técnicas que permitan interpretar y ejecutar eficazmente las recetas. “Lo que yo quiero transmitir es más conceptos técnicos que te ayuden a poder interpretar esas recetas y ejecutarlas de buena forma”, aseguró.

Al comparar este trabajo con sus publicaciones anteriores, Bocchio subrayó la profundidad de “Bendito Perú”. Mientras otros libros se limitaban a presentar recetas, fotos y consejos, este añade descripciones personales, históricas y técnicas de cada preparación.

“Parte de una de las grandes diferencias con los otros libros es que en los anteriores solamente son las recetas y punto. Receta, foto y tips. Acá hay receta, foto, tips y además una descripción de cada uno de los platos, muy personal en algunos casos y en otros casos muy histórica o técnica de dicha preparación”, detalló el chef a Infobae Perú.

Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”. (Facebook: Giacomo Bocchio)

Internacionalización y nuevas formas de trascender

El recetario bilingüe representa un paso hacia la internacionalización para Bocchio, quien reconoce que no todos los cocineros pueden acceder al reconocimiento a través de restaurantes debido al alto costo que implica operar en lugares como Lima.

“No todos los cocineros van a poder estar en el top de las guías y de los restaurantes. Las inversiones para abrir un restaurante en Lima, en un distrito de los caros, es altísima. Estamos hablando de más de seiscientos mil dólares. Entonces, no todo el mundo va a poder hacer eso. Parte de lo que a mí me interesa también es transmitir que hay otras formas de, de llevar tu oficio”, declaró.

El chef ha optado por consolidar su marca personal a través de la publicación de libros y un canal de YouTube, donde comparte su experiencia acumulada en hoteles y restaurantes.

Bendito Perú ya está disponible en todas las librerías. (Facebook: Giacomo Bocchio)

“La mayor parte de mi vida yo la he vivido trabajando en hoteles, en restaurantes y ese conocimiento aprendido a lo largo de esos años, ahora trato de transmitirlo a través de mi canal de YouTube principalmente y a través de los libros como una consecuencia natural. Para entregar ese documento tan importante que es la receta”, comentó.

Una comunidad digital en crecimiento

El canal de Bocchio en YouTube ya superó el millón de suscriptores, aunque el chef reconoce que su alcance es aún mayor, ya que muchos usuarios consumen su contenido sin suscribirse. El cocinero considera este hito motivo de orgullo y agradecimiento, destacando el trabajo en equipo con su esposa en la gestión del canal.

“Es un orgullo tremendo. Le doy gracias a Dios. Ha sido un trabajo potente, no buscando merecer algo, sino buscando celebrar algo que es la gastronomía, el amor por el oficio que tenemos. Y hablo en plural porque es un trabajo en equipo en el que principalmente está mi esposa, como mi mano derecha en el área... Así iniciamos los dos”, relató.

Giacomo Bocchio ya cuenta con una comunidad de más de un millón de suscriptores en YouTube (YouTube: Giacomo Bocchio)

Crítica gastronómica y manejo de la opinión pública

El canal, inicialmente dedicado a recetas, incorpora ahora críticas gastronómicas sobre restaurantes y productos locales. La decisión de incluir este contenido surgió de manera natural junto a su esposa Brenda Dávila, según relató Bocchio a Infobae Perú.

“Algo lindo ha sido que en parte de ese proceso, siempre he estado probando cosas nuevas, con mi esposa, tomamos la decisión de probar este tema de la crítica gastronómica y de una manera muy natural. Que nuestros espectadores puedan ver, un poco más de amplitud de los platos que pedimos”, dijo.

El chef puntualizó que su enfoque es siempre respetuoso y constructivo: “Una crítica respetuosa que busca respeto también”.

Sobre la reacción de los cocineros y dueños de restaurantes, Bocchio aseguró que la respuesta suele ser positiva y que incluso le agradecen las sugerencias. “A la interna solamente he recibido comentarios positivos de parte de los involucrados y lo manejo a la interna también. Solamente he recibido comentarios muy positivos, de agradecimiento, inclusive de decirme que ha sido como una asesoría”, compartió.

Giacomo Bocchio y Brenda Dávila, su esposa, tienen un segmento de crítica gastronómica para su canal de YouTube (YouTube: Giacomo Bocchio)

En casos de desacuerdo, el chef mantiene su postura: “Cuando a alguien no le gusta, me quedo tranquilo porque yo sé que mi intención ha sido dar una crítica educada, respetuosa, coherente y fidedigna. Yo no estoy buscando... Nunca en mi vida he buscado el escándalo”.

Enseñar como misión y futuro

Con una trayectoria que abarca desde restaurantes con estrella Michelin hasta hoteles de cinco estrellas, Bocchio se define como chef instructor que enseña también en el mundo digital con su canal de YouTube.

“Yo me defino como un chef instructor. Yo soy un profesor de cocina, soy chef de restaurante, chef de hotel de cadena de cinco estrellas, he trabajado con restaurantes en estrella Michelin. He trabajado en varias partes del mundo, pero he entendido que soy un chef instructor”, dijo.

Considera la educación como el mejor modo de trascender y subraya la importancia de conocer profundamente la cocina peruana.

“Creo que el mayor legado que yo puedo transmitir es que el orgullo debe ir de la mano del conocimiento. Nos sentimos orgullosos de la gastronomía peruana, conozcámosla a profundidad, no solamente a qué sabe, sino de dónde viene, por qué, ese, el porqué es tan importante en la vida”.

Giacomo Bocchio sueña con dejar un legado en la gastronomía: “Mi vejez la pienso pasar enseñando cocina”. (Facebook: Giacomo Bocchio)

El sueño de la escuela propia sigue vigente

Más allá de los libros y el canal digital, Bocchio mantiene vivo el deseo de abrir una escuela de cocina. Aunque el proyecto está en pausa, el chef insiste en que esta meta llegará a concretarse.

“Está en una pausa, que aflora cada cierto tiempo y me afano con todo porque realmente es algo que va a suceder. Estoy convencido de que voy a tener una escuela de cocina. Veo que de todas maneras, mi vejez la pienso pasar así enseñando cocina en una escuela que probablemente tenga un restaurancito pequeño adentro”, declaró. La enseñanza, asegura, le permite sentirse útil y aportar al país desde su experiencia.

“Bendito Perú”: técnica, historia y apertura internacional

“Bendito Perú” es el tercer libro de Bocchio en dos años y el más ambicioso de su carrera. El chef explicó a Infobae Perú que el proceso de revisión y traducción de recetas a ambos idiomas supuso un reto considerable.

“Como libro, sin lugar a dudas es el más grande, realmente el más grande en tamaño, en lo que busca impactar, ha sido trabajoso revisar todas las recetas en castellano, en inglés”, comentó.

Giacomo Bocchio presenta su compendio Bendito Perú que está en todas las librerías. (Facebook: Giacomo Bocchio)

“Es una bonita manera de transmitir amor para alguien que le gusta la cocina o que está estudiando cocina o que trabaja en el negocio de cocina. En el mundo de los creadores de contenido, de los cocineros que entregan recetas, muchas veces esas recetas no funcionan. Yo les puedo asegurar que las recetas que hemos hecho son recetas como si me hubieras contratado para una asesoría y te estuviera entregando la biblia de tu cocina”, sostuvo.

El libro, disponible en librerías, en el aeropuerto de Lima y en buscalibre.com, representa el compromiso de Bocchio con la transmisión del saber gastronómico. “Son recetas que, que no hay ninguna intención de guardarme un secretito, guardarme nada. Mi intención genuina es compartir lo que he podido aprender a lo largo de mi vida profesional y mostrarlo. Ese es parte de mi legado”, concluyó en la conversación con Infobae Perú.