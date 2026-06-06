Elecciones 2026 en Perú: ¿Puedo votar en segunda vuelta si no sufragué el 12 de abril y además tengo multa electoral? JNE despeja dudas

Tener una multa electoral pendiente por no haber votado en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú no impide participar en la segunda vuelta, confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según informó el organismo, el derecho al sufragio se mantiene intacto para todos los ciudadanos, incluso si existen sanciones económicas impagas por procesos anteriores. La precisión llega en medio de consultas ciudadanas sobre las restricciones asociadas al incumplimiento de deberes electorales.
El JNE ha reiterado en comunicados recientes que ningún ciudadano queda excluido del padrón por mantener deudas electorales. La institución detalló que el pago de multas por inasistencia en la primera vuelta o por incumplir funciones como miembro de mesa no constituye impedimento para ejercer el voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran en todo el país.
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Las sanciones económicas y su acumulación
De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el proceso electoral 2026 contempla diversas sanciones económicas para quienes no cumplieron su deber cívico. Las multas varían según la falta: la más alta asciende a S/ 275 y aplica a los ciudadanos que fueron designados miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, y no ejercieron esa función. Según la información oficial, esta multa puede sumarse a la correspondiente por no acudir a votar, por lo que una misma persona podría enfrentar un doble cargo económico.
Estos montos están regulados en función de la responsabilidad asignada y el nivel de incumplimiento. El proceso sancionador se mantiene activo tras cada jornada electoral, aunque la existencia de deudas no limita el derecho al voto en la siguiente etapa, subrayó nuevamente el JNE en declaraciones recogidas por la prensa local.
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Cómo varía la multa por distrito y consulta en línea
El monto de la sanción por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde reside el elector, en concordancia con lo estipulado en la Ley 28859. Para quienes habitan en zonas de pobreza extrema, la multa es de S/ 27,50; en distritos considerados pobres, asciende a S/ 55; y en distritos no pobres, la sanción llega a S/ 110.
El JNE habilitó una plataforma virtual para que los ciudadanos verifiquen si tienen alguna multa pendiente. La consulta se realiza ingresando únicamente el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que facilita el acceso a la información de manera rápida y segura. Este mecanismo ha sido destacado como una herramienta clave para mantener la transparencia y el control ciudadano sobre sus obligaciones electorales.
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Detalles del proceso electoral 2026 en Perú
Las Elecciones Generales 2026 en Perú incluyeron la elección de la Presidencia de la República, las vicepresidencias, los congresistas de dos cámaras y los representantes al Parlamento Andino. Antes de la jornada electoral, el JNE organizó un debate público donde los candidatos expusieron propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, temas prioritarios en la agenda política nacional.
La participación ciudadana ha sido uno de los puntos de mayor interés para las autoridades electorales. El organismo ha insistido en que la existencia de multas no puede usarse como pretexto para restringir el voto. Así lo reiteró el JNE a través de comunicados oficiales y declaraciones recogidas por diferentes medios.
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Derechos y obligaciones de los miembros de mesa
El cumplimiento de la función de miembro de mesa conlleva beneficios económicos y laborales. Quienes completaron la jornada, desde la instalación de la mesa a las 6:00 hasta el cierre del escrutinio, reciben una retribución de S/ 165. Además, la ley otorga un día de descanso laboral no compensable, a aplicarse el lunes siguiente a la elección, tanto en el sector público como en el privado.
El JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitieron que los designados presentaran excusas o justificaciones formales si no podían asistir. En caso de inasistencia sin justificación aceptada, la multa asciende a S/ 275, la más elevada del proceso. Estas disposiciones buscan garantizar la participación y la responsabilidad cívica de quienes cumplen un rol fundamental en la jornada electoral.
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Procedimiento digital para el cobro de la compensación
El cobro del pago para miembros de mesa se realiza a través de la web Consulta Electoral consultaelectoral.onpe.gob.pe. Allí, el usuario debe ingresar su número de DNI, seleccionar la opción de pago, registrar su modalidad preferida —depósito en cuenta de ahorros, Yape, Plin o cobro en ventanilla del Banco de la Nación— y completar el proceso digital. El sistema no permite cambios de modalidad una vez registrada la elección y al finalizar el trámite, se emite un correo de confirmación al participante.
Este procedimiento digital ha sido resaltado por el JNE como una medida de modernización y transparencia. Permite que los ciudadanos reciban la compensación de manera ágil y segura, minimizando los trámites presenciales y agilizando la gestión administrativa del proceso electoral.
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El derecho al voto no se pierde por deudas electorales
La normativa electoral peruana protege el derecho al sufragio, incluso cuando existen sanciones económicas impagas. El JNE enfatizó que ningún ciudadano queda impedido de votar en la segunda vuelta por mantener deudas asociadas a procesos anteriores. La autoridad electoral subrayó la importancia de que todos los ciudadanos participen en la definición de las autoridades nacionales, sin restricciones derivadas de deudas pendientes.
Esta garantía se presenta como un elemento central en la organización de las Elecciones Generales 2026 y responde a la inquietud de quienes temían no poder ejercer su derecho por sanciones previas. El JNE insiste en que el proceso busca fomentar la participación y la transparencia democrática, sin limitaciones arbitrarias sobre el padrón electoral activo.
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