Elecciones 2026 en Perú: ¿Puedo votar en segunda vuelta si no sufragué el 12 de abril y además tengo multa electoral? JNE despeja dudas

Este video es una cobertura de noticias sobre las Elecciones 2026. Muestra a una presentadora en un estudio y una entrevistada remota, Silvia Guevara, discutiendo sobre el voto en segunda vuelta. Se observan escenas dentro de locales de votación con personal de ONPE, mesas de sufragio numeradas y papeletas. También se ven personas en un exterior de un centro de votación con chalecos de ONPE y presencia de militares. El contenido aborda la posibilidad de votar en segunda vuelta.

Tener una multa electoral pendiente por no haber votado en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú no impide participar en la segunda vuelta, confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según informó el organismo, el derecho al sufragio se mantiene intacto para todos los ciudadanos, incluso si existen sanciones económicas impagas por procesos anteriores. La precisión llega en medio de consultas ciudadanas sobre las restricciones asociadas al incumplimiento de deberes electorales.

El JNE ha reiterado en comunicados recientes que ningún ciudadano queda excluido del padrón por mantener deudas electorales. La institución detalló que el pago de multas por inasistencia en la primera vuelta o por incumplir funciones como miembro de mesa no constituye impedimento para ejercer el voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran en todo el país.

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Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sanciones económicas y su acumulación

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones, el proceso electoral 2026 contempla diversas sanciones económicas para quienes no cumplieron su deber cívico. Las multas varían según la falta: la más alta asciende a S/ 275 y aplica a los ciudadanos que fueron designados miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, y no ejercieron esa función. Según la información oficial, esta multa puede sumarse a la correspondiente por no acudir a votar, por lo que una misma persona podría enfrentar un doble cargo económico.

Estos montos están regulados en función de la responsabilidad asignada y el nivel de incumplimiento. El proceso sancionador se mantiene activo tras cada jornada electoral, aunque la existencia de deudas no limita el derecho al voto en la siguiente etapa, subrayó nuevamente el JNE en declaraciones recogidas por la prensa local.

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Una urna electoral del JNE con la palabra 'MULTA' y una moneda de un sol ilustran el costo de no votar en Perú, con siluetas de votantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo varía la multa por distrito y consulta en línea

El monto de la sanción por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde reside el elector, en concordancia con lo estipulado en la Ley 28859. Para quienes habitan en zonas de pobreza extrema, la multa es de S/ 27,50; en distritos considerados pobres, asciende a S/ 55; y en distritos no pobres, la sanción llega a S/ 110.

El JNE habilitó una plataforma virtual para que los ciudadanos verifiquen si tienen alguna multa pendiente. La consulta se realiza ingresando únicamente el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que facilita el acceso a la información de manera rápida y segura. Este mecanismo ha sido destacado como una herramienta clave para mantener la transparencia y el control ciudadano sobre sus obligaciones electorales.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantiza la transparencia en un centro de votación peruano, donde ciudadanos acuden a ejercer su derecho al voto en un ambiente organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles del proceso electoral 2026 en Perú

Las Elecciones Generales 2026 en Perú incluyeron la elección de la Presidencia de la República, las vicepresidencias, los congresistas de dos cámaras y los representantes al Parlamento Andino. Antes de la jornada electoral, el JNE organizó un debate público donde los candidatos expusieron propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, temas prioritarios en la agenda política nacional.

La participación ciudadana ha sido uno de los puntos de mayor interés para las autoridades electorales. El organismo ha insistido en que la existencia de multas no puede usarse como pretexto para restringir el voto. Así lo reiteró el JNE a través de comunicados oficiales y declaraciones recogidas por diferentes medios.

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Una mano sostiene un DNI peruano frente a una pantalla de computadora que muestra la plataforma oficial del JNE para consultar multas electorales, destacando la accesibilidad y transparencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derechos y obligaciones de los miembros de mesa

El cumplimiento de la función de miembro de mesa conlleva beneficios económicos y laborales. Quienes completaron la jornada, desde la instalación de la mesa a las 6:00 hasta el cierre del escrutinio, reciben una retribución de S/ 165. Además, la ley otorga un día de descanso laboral no compensable, a aplicarse el lunes siguiente a la elección, tanto en el sector público como en el privado.

El JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) permitieron que los designados presentaran excusas o justificaciones formales si no podían asistir. En caso de inasistencia sin justificación aceptada, la multa asciende a S/ 275, la más elevada del proceso. Estas disposiciones buscan garantizar la participación y la responsabilidad cívica de quienes cumplen un rol fundamental en la jornada electoral.

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Un colegio en Perú funcionará como local de votación para la segunda vuelta de 2026, con ciudadanos presentes y banderas peruanas decorando el recinto electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento digital para el cobro de la compensación

El cobro del pago para miembros de mesa se realiza a través de la web Consulta Electoral consultaelectoral.onpe.gob.pe. Allí, el usuario debe ingresar su número de DNI, seleccionar la opción de pago, registrar su modalidad preferida —depósito en cuenta de ahorros, Yape, Plin o cobro en ventanilla del Banco de la Nación— y completar el proceso digital. El sistema no permite cambios de modalidad una vez registrada la elección y al finalizar el trámite, se emite un correo de confirmación al participante.

Este procedimiento digital ha sido resaltado por el JNE como una medida de modernización y transparencia. Permite que los ciudadanos reciban la compensación de manera ágil y segura, minimizando los trámites presenciales y agilizando la gestión administrativa del proceso electoral.

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Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El derecho al voto no se pierde por deudas electorales

La normativa electoral peruana protege el derecho al sufragio, incluso cuando existen sanciones económicas impagas. El JNE enfatizó que ningún ciudadano queda impedido de votar en la segunda vuelta por mantener deudas asociadas a procesos anteriores. La autoridad electoral subrayó la importancia de que todos los ciudadanos participen en la definición de las autoridades nacionales, sin restricciones derivadas de deudas pendientes.

Fotografía cedida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que muestra al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas (c), junto a funcionarios de la entidad posando durante el operativo de despliegue nacional para la distribución del material electoral destinado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú este viernes, en Lima (Perú). EFE/ ONPE

Esta garantía se presenta como un elemento central en la organización de las Elecciones Generales 2026 y responde a la inquietud de quienes temían no poder ejercer su derecho por sanciones previas. El JNE insiste en que el proceso busca fomentar la participación y la transparencia democrática, sin limitaciones arbitrarias sobre el padrón electoral activo.

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