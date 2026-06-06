Perú

Batalla del 7 de junio en Perú: ¿Qué personaje fue clave durante este día y cuál fue la célebre frase que lanzó hasta hoy es recordada?

La tenacidad del jefe militar peruano marcó el desenlace del enfrentamiento en el Morro, mientras los defensores rechazaron toda propuesta de rendición en medio del asedio enemigo

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Vista frontal del Morro de Arica con la bandera peruana ondeando en la cima, bajo un cielo nublado, y cinco cañones históricos en primer plano.
La bandera de Perú ondea vibrante en la cima del Morro de Arica, un sitio histórico con cañones antiguos alineados en primer plano bajo un cielo nublado, simbolizando la memoria nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persona clave en la batalla del 7 de junio en Perú fue el coronel Francisco Bolognesi, jefe de la defensa peruana durante la Batalla de Arica, desarrollada el 7 de junio de 1880. Esta batalla se enmarca en la Guerra del Pacífico, conflicto que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile por el control de territorios ricos en recursos minerales.

Contexto de la Batalla de Arica

El 7 de junio representa una fecha de profundo significado para la historia peruana. En este día se libró la Batalla de Arica, uno de los episodios más emblemáticos de la Guerra del Pacífico. El puerto de Arica se convirtió en el último bastión de defensa peruana en el sur tras la caída de otras posiciones estratégicas. Las fuerzas peruanas, bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi, se atrincheraron en el Morro de Arica, una elevación rocosa que ofrecía una ventaja defensiva natural, pero insuficiente frente a la superioridad numérica y tecnológica del ejército chileno.

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El ejército peruano estaba compuesto por aproximadamente 1.800 hombres que, a pesar de la desventaja, resistieron el asalto de más de 5.000 soldados chilenos. Bolognesi, consciente de la dificultad de la situación, rechazó las propuestas de rendición con la famosa frase: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho” la cual fue dada el 5 de junio de 1880.

Primer plano de una mano sucia que sostiene un cartucho de fusil metálico sobre una roca polvorienta, con la bandera de Perú desenfocada al fondo.
Una mano sucia sostiene un cartucho de fusil antiguo sobre una roca polvorienta, con la bandera de Perú desenfocada de fondo, evocando un momento de resistencia histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Liderazgo de Francisco Bolognesi

La figura de Bolognesi es central en este episodio por su liderazgo, valentía y determinación. Durante los días previos al asalto, Bolognesi coordinó la defensa junto a un grupo de oficiales leales, entre quienes destacaron Alfonso Ugarte, Juan Guillermo More, Ricardo O’Donovan y Ramón Zavala. El jefe de la plaza mantuvo firme la moral de sus tropas y se negó a rendirse, aun cuando la derrota era inminente.

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El 7 de junio de 1880, el ejército chileno lanzó el ataque final sobre las posiciones peruanas. Tras horas de combate intenso y sangriento —en el que murieron cerca de 900 defensores, la mitad de la guarnición— Bolognesi murió en combate, cumpliendo su promesa de resistir hasta el final. Su sacrificio y el de sus hombres se convirtieron en un símbolo de honor y patriotismo nacional.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 5 junio
Foto 3: La visita de Juan de la Cruz Salvo a Arica dio paso a uno de los episodios más recordados del patriotismo peruano, inmortalizado por la respuesta de Francisco Bolognesi. (Juan Lepiani)

Alfonso Ugarte y el Acto Heroico

Junto a Bolognesi, el alférez Alfonso Ugarte también se destacó como figura clave en la defensa de Arica. Ugarte, al verse rodeado por las fuerzas enemigas y ante la inminente captura de la bandera peruana, decidió evitar que el símbolo patrio cayera en manos chilenas. Montó su caballo, tomó la bandera y se arrojó al vacío desde lo alto del Morro de Arica, inmortalizando su acto como un ejemplo supremo de sacrificio y amor por la patria.

El gesto de Ugarte trascendió la esfera militar para convertirse en leyenda nacional, consolidando su figura como uno de los héroes más recordados de la historia peruana. Tanto Bolognesi como Ugarte representan el espíritu de resistencia y la defensa de la soberanía nacional ante la adversidad.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 2 de enero
El reconocimiento oficial a Francisco Bolognesi reafirmó su heroísmo y lo vinculó de forma permanente a la identidad militar del país. (Andina)

Legado de la Batalla del 7 de Junio

La Batalla de Arica significó la pérdida de un importante enclave para Perú y la muerte de la mayoría de sus defensores, incluido Bolognesi. Sin embargo, el sacrificio y la actitud de quienes resistieron se mantienen como ejemplo de entrega y lealtad a la patria. El 7 de junio se instituyó como feriado nacional en Perú, en homenaje a quienes defendieron la bandera y la soberanía.

La memoria de Francisco Bolognesi es especialmente significativa. Su nombre está asociado con el cumplimiento del deber militar y la integridad moral. Cada año, en esta fecha, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía rinden homenaje a su figura y a los caídos en la defensa de Arica.

Los ejemplares conservan firma autógrafa y sello personal del militar. Gob
Los ejemplares conservan firma autógrafa y sello personal del militar. Gob

Héroes Peruanos en la Historia

La historia peruana reconoce en la Batalla de Arica un ejemplo de heroísmo colectivo, donde la figura de Francisco Bolognesi ocupa un lugar central. El sacrificio de los defensores, la lealtad de sus oficiales y la determinación de no rendirse ante el enemigo forman parte de la memoria nacional.

El acto de Bolognesi, reafirmado por el sacrificio de Alfonso Ugarte y otros oficiales, simboliza la lucha por la libertad y la dignidad nacional. El 7 de junio recuerda a los peruanos la importancia de defender los valores y la identidad ante cualquier adversidad.

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