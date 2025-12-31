Perú

¿Cuánto cuesta tachar a un candidato? Estas son las tasas que cobra el JNE para el 2026

El periodo de tachas ya está en marcha tras la admisión de las primeras listas electorales. Ciudadanos pueden impugnar candidaturas, pero el costo puede superar los 5 mil soles

Cedula de votación. Foto: Andina.
Cedula de votación. Foto: Andina.

Con el inicio de la fase de admisión de listas por parte de los Jurados Elecorales Especiales (JEE), el cronograma electoral ha entrado oficialmente en el periodo de tachas. Cualquier ciudadano inscrito en el Reniec puede interponer este recurso legal si considera que un candidato no cumple con los requisitos de ley o ha incurrido en impedimentos insubsanables.

Sin embargo, ejercer este derecho de fiscalización ciudadana implica un costo económico. Debido a que hoy, 31 de diciembre, cerramos el año fiscal, es importante considerar que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de S/ 5.150 cambiará a partir de mañana, 1 de enero de 2026, a S/ 5.350. Esto significa que presentar una tacha a partir de mañana será ligeramente más costoso debido a la actualización del valor tributario.

(Jurado Nacional de Elecciones)
(Jurado Nacional de Elecciones)

Los costos por tacha

De acuerdo con la Resolución N° 0106-2022-JNE, las tasas se calculan en función de la UIT. A continuación, los montos que los ciudadanos deberán abonar en el Banco de la Nación para iniciar el trámite:

Es importante precisar que, si la tacha es declarada fundada mediante resolución firme, el ciudadano tiene el derecho de solicitar la devolución del monto de la tasa pagada, funcionando esto como un incentivo a la fiscalización responsable.

Es importante mencionar que la ventana de oportunidad para cuestionar una lista es sumamente corta. El ciudadano cuenta con un plazo de solo tres (3) días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la fórmula o lista de candidatos admitida en el portal del JNE o en el panel del Jurado Electoral Especial correspondiente. Pasado este tiempo, la candidatura queda consentida y ya no puede ser cuestionada vía tacha.

Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE, explica en detalle el mecanismo de las tachas en el proceso electoral. Cómo los ciudadanos pueden fiscalizar a los candidatos y garantizar la transparencia en las próximas Elecciones Generales 2026. | Video: JNE/Facebook

¿Qué sucede si la tacha es declarada fundada?

Los efectos de una tacha aceptada dependen directamente del cargo al que se postula:

  • Fórmula Presidencial: Si se tacha con éxito al candidato a la presidencia, las candidaturas a las vicepresidencias quedan sin efecto automáticamente. Si el tachado es un vicepresidente, la fórmula sigue en carrera con los miembros restantes. Si ambos vicepresidentes son excluidos, la fórmula completa no se inscribe.
  • Listas Parlamentarias: Una tacha fundada sobre uno o más candidatos al Senado o Cámara de Diputados no invalida al resto de la lista. Los candidatos restantes mantienen sus posiciones y la lista sigue adelante, incluso si se pierde la paridad de género o la alternancia.

Seis tachas presentadas hasta el momento

A pesar de los elevados costos, el sistema electoral ya registra los primeros movimientos ciudadanos para frenar diversas candidaturas. En el caso de Perú Primero, la agrupación enfrenta tres tachas, entre las que destaca la interpuesta contra la plancha presidencial de Mario Vizcarra. Este recurso se fundamenta en la condena por peculado que el candidato arrastra.

Estos son los tres partidos
Estos son los tres partidos y sus respectivos candidatos presidenciales que han enfrentado tachas en este periodo. (Composición Infobae)

El partido Renovación Popular lidia con dos procesos de tacha. Mientras el primero fue declarado inadmisible y cuenta con un plazo para subsanar errores, el segundo ya fue admitido a trámite. Esta última situación representa una amenaza directa para la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga.

El partido de Fuerza Popular, al contrario, recibió una tacha que fue declarada improcedente de plano debido a un error de procedimiento del ciudadano tachante. El recurso se presentó fuera del plazo legal de tres días calendario, lo que permitió que la lista continúe su proceso de inscripción sin mayores cuestionamientos.

