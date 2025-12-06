Nuevas placas para motos con chip desde este 17 de diciembre: todo lo que debes saber

Las nuevas matrículas incorporan un chip en la calcomanía electrónica delantera, permitiendo la identificación automática a distancia y el acceso inmediato a datos como SOAT, inspecciones técnicas y antecedentes del vehículo - Créditos: Andina.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que, a partir del 17 de diciembre de 2025, entrará en vigencia un sistema de identificación actualizado para motocicletas, mototaxis y cuatrimotos en todo el territorio nacional.

La nueva Placa Única Nacional de Rodaje incorpora tecnología RFID (identificación por radiofreencia), lo que representa un salto significativo en la gestión y fiscalización de vehículos menores de Categoría L.

Esta medida se aplicará inicialmente a quienes realicen nuevas inscripciones vehiculares, cambios de propiedad como transferencias por compraventa, modificaciones en las características técnicas del vehículo o soliciten voluntariamente el cambio de placa.

Con la incorporación de un chip RFID dentro de la calcomanía electrónica delantera, estos vehículos podrán ser identificados automáticamente a distancia mediante lectores portátiles o sistemas instalados en puntos estratégicos de la vía pública.

El diseño físico de la placa posterior también fue renovado. Las matrículas mostrarán un fondo blanco, aumentarán su tamaño a 17 por 20 centímetros y contarán con elementos adicionales de seguridad, como hologramas, códigos láser y sellos de agua.

La codificación cambia a una estructura de siete caracteres alfanuméricos: tres letras y cuatro números. Este conjunto de innovaciones facilitará una lectura más eficiente y contribuye a combatir la falsificación, clonación y manipulación de identificaciones vehiculares.

Uno de los principales propósitos de esta actualización es fortalecer la transparencia y la seguridad tanto en el ámbito vial como ciudadano. La tecnología permitirá consultar en tiempo real el estado y la información relevante de cada unidad, como la vigencia del SOAT, el historial de inspecciones técnicas o la presencia de antecedentes.

Además, esta modernización se asocia con la integración de sistemas inteligentes de transporte, integrando a los vehículos con peajes electrónicos, mecanismos de control de velocidad y fiscalización automatizada. La reducción de trámites presenciales y la mejora en la capacidad de supervisión estatal son otros de los beneficios esperados.

Ofelia Soriano, directora de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, destacó la importancia de esta transición para robustecer las acciones en materia de movilidad, aumentar la operatividad de las instituciones y dar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) será responsable de la asignación del número único de matrícula, mientras que la Policía Nacional del Perú verificará en las vías la correcta portabilidad de los nuevos distintivos.

Es relevante aclarar que la adopción de estas placas será inmediata solo para los nuevos registros realizados a partir de la fecha de implementación. Los propietarios de motocicletas y mototaxis que ya poseen las tradicionales no deberán apresurarse a cambiarlas.

El MTC anunciará pronto el cronograma oficial para reemplazar de manera progresiva las matrículas antiguas. El calendario y detalles de este proceso se informarán en las próximas semanas, permitiendo una adaptación gradual por parte de los usuarios y autoridades del sector.

Nuevas disposiciones para motociclistas

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha oficializado, hace algunos días, una regulación renovada que impone el uso de elementos de protección específicos para quienes viajan en motocicleta, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente.

La resolución directoral n.° 0028-2025-MTC/18 revisa los requisitos previos sobre cascos y chalecos reflectantes, adaptando las exigencias a las características y riesgos actuales del tránsito motorizado. Entre las principales novedades, se autoriza tanto a conductores como a acompañantes a escoger visores o lentes polarizados, medida que sustituye la obligatoriedad de utilizar únicamente versiones completamente transparentes vigente hasta ahora.

Además, la normativa permite el uso de complementos como pasamontañas o mascarillas, destinados a proteger del frío, la radiación solar, el polvo o el viento.

Respecto a los cascos autorizados, la normativa identifica cuatro modelos: el integral, que cubre en su totalidad la cabeza, el rostro y la zona mentoniana; el modular, que permite levantar la mentonera sin renunciar a estándares de protección; el tipo jet, abierto en el mentón y recomendado para ambientes calurosos; y finalmente, el off-road o de motocross, dirigido a quienes transitan por terrenos complejos o irregulares.

La actualización también refuerza la prohibición del uso de cascos no aptos, como los diseñados para bicicletas, skate o ambientes industriales, así como modelos decorativos o sin certificación, o que presenten daños estructurales. Se subraya que esas alternativas representan un riesgo debido a su baja eficacia ante impactos, situando a los usuarios fuera del marco de protección adecuado que establece la nueva reglamentación.