Anchoveta: PRODUCE fija en 251.000 toneladas la cuota para la Primera Temporada de Pesca 2026 en la zona sur, ¿cuándo inicia?

PRODUCE fija un Límite Máximo Total de Captura de 251.000 toneladas de anchoveta para la Primera Temporada de Pesca 2026 en el sur de Perú.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 para anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en la zona sur del mar peruano, estableciendo un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas.

La Resolución Ministerial Nº 00435-2025-PRODUCE dispone que la temporada se desarrollará entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, o hasta que se alcance la cuota asignada, y podrá modificarse según las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales que reporte el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Ministerio de la Producción autoriza inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 en el sur

La decisión responde a un informe técnico de IMARPE que señala que la biomasa de anchoveta disponible en la región sur se mantiene por encima de su nivel de referencia y que la mortalidad por pesca está por debajo del límite biológico.

En 2025, el desembarque de anchoveta en la región sur alcanzó las 262.174 toneladas, un salto de 243% respecto a 2024 y de 980% frente a 2023, lo que evidencia una recuperación significativa del recurso. El 74,5% del desembarque anual se concentró en la primera temporada.

Durante la temporada, solo podrán pescar las embarcaciones registradas y autorizadas conforme a los límites individuales de captura asignados.

Además, se establecen estrictas condiciones de conservación: se prohíbe la extracción de ejemplares por debajo de la talla mínima, con una tolerancia máxima de 10% de juveniles por faena, y se suspenderán las actividades en zonas o puertos donde se detecte una alta incidencia de ejemplares menores.

El control y seguimiento se realizará mediante el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) y con la participación de personal técnico de IMARPE a bordo de las embarcaciones.

Las autoridades suspenderán la pesca de anchoveta ante incrementos de juveniles

La normativa también regula la actividad de las plantas industriales que procesan harina y aceite de pescado, prohibiendo recibir materia prima de embarcaciones no autorizadas, con permisos suspendidos o destinadas a la pesca artesanal.

Se fijan además mecanismos para la suspensión o cierre de zonas de pesca ante situaciones que puedan afectar la sostenibilidad del recurso, como la alta presencia de especies juveniles o capturas incidentales superiores al 5% del total desembarcado.

El cumplimiento de las condiciones será supervisado por PRODUCE y sus direcciones generales, así como por las autoridades marítimas. Se prevén sanciones para las embarcaciones y plantas que incumplan los límites o participen en actividades no autorizadas.

IMARPE confirma que los niveles de biomasa de anchoveta en la zona sur superan los valores de referencia y permiten mayor sostenibilidad.

Límite para la pesca artesanal de anchoveta en el primer semestre 2026

Recientemente, el Ministerio de la Producción también estableció un Límite Máximo Total de Captura para Consumo Humano Directo (LMTC-CHD) de anchoveta destinado a la pesca artesanal y de menor escala, fijando una cuota de 75.000 toneladas a nivel nacional para el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2026.

La medida, basada en recomendaciones técnicas y científicas del IMARPE, busca asegurar el abastecimiento y la sostenibilidad del recurso para el consumo humano directo, priorizando a los sectores artesanal y de menor escala.

La cuota podrá ajustarse según el monitoreo biológico y pesquero que realice IMARPE. Las capturas serán descontadas del límite anual total y la autoridad podrá suspender o concluir la temporada si se alcanzan los topes o surgen condiciones ambientales adversas.

Las plantas industriales solo podrán recibir volúmenes autorizados para consumo humano directo, y el cumplimiento de la norma estará sujeto a la fiscalización de PRODUCE y las autoridades competentes.

Segunda temporada en la zona norte-centro: cuota definitiva y avance de la pesca

En noviembre pasado, la cuota definitiva de pesca de anchoveta para la segunda temporada en la zona norte-centro del Perú fue fijada en 1,63 millones de toneladas, tras la culminación de la “Operación EUREKA LXXVII”, un estudio clave sobre el estado del recurso y las condiciones oceanográficas.

Esta cifra representa un incremento sustancial respecto al límite inicial provisional de 500.000 toneladas y refleja la buena salud de la biomasa, así como el compromiso institucional con la sostenibilidad pesquera.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, subrayó que la cuota establecida “refleja una condición saludable de la anchoveta y una gestión pesquera responsable”, en base a los informes científicos de IMARPE.

Según el ministerio, hasta la tercera semana de diciembre ya se había ejecutado un 72% del total asignado para esta segunda temporada, lo que evidencia el dinamismo del sector y la capacidad de respuesta de la flota industrial.

Anchoveta: ¿Cuántas temporadas de pesca tiene el Perú?

Cabe precisar que Perú cuenta con dos temporadas principales de pesca de anchoveta: una en la zona norte-centro, históricamente la más grande, y otra en la zona sur, que si bien es más corta y de menor cuota, resulta estratégica para la sostenibilidad del recurso y el desarrollo de la industria.

Ambas temporadas son fundamentales para el equilibrio del ecosistema marino y la economía pesquera nacional, de acuerdo con el Ministerio de la Producción.