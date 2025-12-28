Perú

Anchoveta: PRODUCE fija en 251.000 toneladas la cuota para la Primera Temporada de Pesca 2026 en la zona sur, ¿cuándo inicia?

La biomasa muestra una recuperación notable con un incremento del 243% en 2025 respecto al año anterior, según el Ministerio de la Producción

Guardar
PRODUCE fija un Límite Máximo
PRODUCE fija un Límite Máximo Total de Captura de 251.000 toneladas de anchoveta para la Primera Temporada de Pesca 2026 en el sur de Perú.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 para anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en la zona sur del mar peruano, estableciendo un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas.

La Resolución Ministerial Nº 00435-2025-PRODUCE dispone que la temporada se desarrollará entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, o hasta que se alcance la cuota asignada, y podrá modificarse según las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales que reporte el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Ministerio de la Producción autoriza inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 en el sur

La decisión responde a un informe técnico de IMARPE que señala que la biomasa de anchoveta disponible en la región sur se mantiene por encima de su nivel de referencia y que la mortalidad por pesca está por debajo del límite biológico.

En 2025, el desembarque de anchoveta en la región sur alcanzó las 262.174 toneladas, un salto de 243% respecto a 2024 y de 980% frente a 2023, lo que evidencia una recuperación significativa del recurso. El 74,5% del desembarque anual se concentró en la primera temporada.

Durante la temporada, solo podrán pescar las embarcaciones registradas y autorizadas conforme a los límites individuales de captura asignados.

Además, se establecen estrictas condiciones de conservación: se prohíbe la extracción de ejemplares por debajo de la talla mínima, con una tolerancia máxima de 10% de juveniles por faena, y se suspenderán las actividades en zonas o puertos donde se detecte una alta incidencia de ejemplares menores.

El control y seguimiento se realizará mediante el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) y con la participación de personal técnico de IMARPE a bordo de las embarcaciones.

Las autoridades suspenderán la pesca de anchoveta ante incrementos de juveniles

La normativa también regula la actividad de las plantas industriales que procesan harina y aceite de pescado, prohibiendo recibir materia prima de embarcaciones no autorizadas, con permisos suspendidos o destinadas a la pesca artesanal.

Se fijan además mecanismos para la suspensión o cierre de zonas de pesca ante situaciones que puedan afectar la sostenibilidad del recurso, como la alta presencia de especies juveniles o capturas incidentales superiores al 5% del total desembarcado.

El cumplimiento de las condiciones será supervisado por PRODUCE y sus direcciones generales, así como por las autoridades marítimas. Se prevén sanciones para las embarcaciones y plantas que incumplan los límites o participen en actividades no autorizadas.

IMARPE confirma que los niveles
IMARPE confirma que los niveles de biomasa de anchoveta en la zona sur superan los valores de referencia y permiten mayor sostenibilidad.

Límite para la pesca artesanal de anchoveta en el primer semestre 2026

Recientemente, el Ministerio de la Producción también estableció un Límite Máximo Total de Captura para Consumo Humano Directo (LMTC-CHD) de anchoveta destinado a la pesca artesanal y de menor escala, fijando una cuota de 75.000 toneladas a nivel nacional para el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2026.

La medida, basada en recomendaciones técnicas y científicas del IMARPE, busca asegurar el abastecimiento y la sostenibilidad del recurso para el consumo humano directo, priorizando a los sectores artesanal y de menor escala.

La cuota podrá ajustarse según el monitoreo biológico y pesquero que realice IMARPE. Las capturas serán descontadas del límite anual total y la autoridad podrá suspender o concluir la temporada si se alcanzan los topes o surgen condiciones ambientales adversas.

Las plantas industriales solo podrán recibir volúmenes autorizados para consumo humano directo, y el cumplimiento de la norma estará sujeto a la fiscalización de PRODUCE y las autoridades competentes.

Segunda temporada en la zona norte-centro: cuota definitiva y avance de la pesca

En noviembre pasado, la cuota definitiva de pesca de anchoveta para la segunda temporada en la zona norte-centro del Perú fue fijada en 1,63 millones de toneladas, tras la culminación de la “Operación EUREKA LXXVII”, un estudio clave sobre el estado del recurso y las condiciones oceanográficas.

Esta cifra representa un incremento sustancial respecto al límite inicial provisional de 500.000 toneladas y refleja la buena salud de la biomasa, así como el compromiso institucional con la sostenibilidad pesquera.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, subrayó que la cuota establecida “refleja una condición saludable de la anchoveta y una gestión pesquera responsable”, en base a los informes científicos de IMARPE.

Según el ministerio, hasta la tercera semana de diciembre ya se había ejecutado un 72% del total asignado para esta segunda temporada, lo que evidencia el dinamismo del sector y la capacidad de respuesta de la flota industrial.

Anchoveta: ¿Cuántas temporadas de pesca tiene el Perú?

Cabe precisar que Perú cuenta con dos temporadas principales de pesca de anchoveta: una en la zona norte-centro, históricamente la más grande, y otra en la zona sur, que si bien es más corta y de menor cuota, resulta estratégica para la sostenibilidad del recurso y el desarrollo de la industria.

Ambas temporadas son fundamentales para el equilibrio del ecosistema marino y la economía pesquera nacional, de acuerdo con el Ministerio de la Producción.

Temas Relacionados

anchovetaPRODUCEMinisterio de la ProduccionpescaZona Surperu-economia

Más Noticias

Costa peruana sigue temblando: Sismo de magnitud 4.8 sacude Lima, según reportes del IGP

El Instituto Geofísico del Perú registró un nuevo movimiento sísmico a pocas horas del temblor que azotó la región Áncash

Costa peruana sigue temblando: Sismo

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

La cantante usó sus redes sociales para pronunciarse a su estilo, luego de que su hermana expusiera chats

Yahaira Plasencia defiende a su

Perú registra 13 sismos en una semana, según el IGP: el de mayor magnitud llegó a 6.0 y ya dejó heridos

El reciente temblor en Áncash provocó daños en centros de salud, viviendas y comercios, mientras equipos de emergencia y autoridades coordinan acciones de atención a personas afectadas y verifican la infraestructura

Perú registra 13 sismos en

Se registró un sismo de 4.8 en Cañete, Cañete

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un sismo de

Sismo de magnitud 6 azota Chimbote: ¿cuánto cuesta asegurar una vivienda contra terremotos o desastres naturales en Perú?

La obligación de contratar seguro se limita al periodo de crédito hipotecario, y solo 12% renueva la póliza tras saldar la deuda. Pero los terremotos no saben de hipotecas, asegura APESEG

Sismo de magnitud 6 azota
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Los 88 congresistas que buscan

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia defiende a su

Yahaira Plasencia defiende a su hermana Silvana de polémica con salsero Maryto

Darinka Ramírez responde con mensajes contundentes a rumores de su pareja: “Yo no me meto con hombres casados”

Agua Marina anuncia concierto virtual para el 31 de diciembre y usuarios se emocionan

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Perú

La dura infancia que vivió Bruno Pinasco sin su padre ‘Rulito’ Pinasco: “Crecí sin mi papá”

DEPORTES

Aixa Vigil fue pifiada por

Aixa Vigil fue pifiada por hinchas de Alianza Lima en partido con la San Martín por la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Mininter pidió reprogramar Noche Blanquiazul y Noche Crema de Alianza Lima y Universitario: fecha de reunión que definirá las garantías

Alianza Lima perdió el invicto y cayó 1-3 ante San Martín: así se jugpo punto a punto el partido de la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 10 de la primera fase

Paolo Guerrero se lució con emocionante gol en el ‘Juego de las Estrellas’ de Zico en el Maracaná