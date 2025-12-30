Perú

Omega-3: alimentos ricos en estos ácidos grasos que mejoran la salud del corazón

Los omega-3 son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo, por lo que es necesario obtenerlos a través de los alimentos

Los pescados azules, entre los
Los pescados azules, entre los que se encuentra el salmón, destacan como las fuentes más importantes de omega-3 de la dieta peruana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 forma parte de las recomendaciones habituales para una dieta saludable. En Perú, tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) sugieren incluir pescados y otras fuentes de omega-3 en la alimentación semanal, debido a los beneficios que aportan estos nutrientes al organismo, especialmente para la salud del corazón. Los omega-3 son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí mismo, por lo que es necesario obtenerlos a través de los alimentos. Su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares ha sido ampliamente demostrado, por lo que resulta fundamental identificar las mejores fuentes y cómo incorporarlas de manera adecuada en la dieta diaria.

Omega-3: alimentos que mejoran la salud del corazón

Los ácidos grasos omega-3 pertenecen al grupo de grasas saludables y se encuentran principalmente en alimentos de origen marino y vegetal. Los pescados azules, como la anchoveta, el bonito, la caballa, el jurel y el salmón, destacan como las fuentes más importantes de omega-3 de la dieta peruana. Estos pescados contienen EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), dos tipos de omega-3 con efecto protector sobre el sistema cardiovascular.

Además de los pescados, otros alimentos ricos en omega-3 incluyen las semillas de chía, linaza y cáñamo, así como las nueces y el aceite de canola. Las semillas de chía y linaza, además de aportar omega-3 en la forma vegetal ALA (ácido alfa-linolénico), contienen fibra y antioxidantes. El consumo de palta y soya también contribuye a la ingesta de estos ácidos grasos, aunque en menor proporción.

El consumo regular de omega-3
El consumo regular de omega-3 favorece la regulación del ritmo cardíaco y disminuye la inflamación (Imagen ilustrativa Infobae)

En la dieta peruana, el pescado fresco preparado a la plancha, al horno o en ceviche conserva la mayor parte de sus ácidos grasos omega-3. El Minsa recomienda consumir pescado azul al menos dos veces por semana para asegurar un aporte suficiente y proteger la salud del corazón.

El mejor momento del día para consumir omega-3

Incorporar alimentos ricos en omega-3 en el horario adecuado puede optimizar su absorción y sus beneficios para el corazón. Lo más recomendable es incluirlos en las comidas principales, como el almuerzo o la cena, acompañados de vegetales y cereales integrales. Consumir omega-3 junto a alimentos que contienen grasas saludables, como palta o aceite de oliva, favorece la absorción de estos nutrientes.

El almuerzo es un momento ideal para incluir pescados ricos en omega-3, ya que el metabolismo se encuentra activo y el cuerpo aprovecha mejor los nutrientes para la reparación y mantenimiento celular. Las semillas de chía o linaza pueden añadirse al desayuno, mezcladas con yogur, avena o batidos, para comenzar el día con un aporte de grasas saludables y energía sostenida.

Comer palta también contribuye a
Comer palta también contribuye a la ingesta de ácidos grasos omega-3, aunque en menor proporción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes practican actividad física pueden beneficiarse al consumir alimentos con omega-3 en el almuerzo o después del ejercicio, ya que estos ácidos grasos contribuyen a reducir la inflamación y mejorar la recuperación muscular. En la cena, el pescado a la plancha o al vapor resulta una opción ligera y nutritiva, especialmente para personas que buscan cuidar la salud cardiovascular.

Beneficios clave de los omega-3 para la salud del corazón

Los omega-3 ejercen múltiples efectos positivos en el sistema cardiovascular. Estos ácidos grasos ayudan a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol LDL, conocidos como “colesterol malo”, mientras aumentan el colesterol HDL, considerado “colesterol bueno”. Además, contribuyen a disminuir la presión arterial y la formación de placas en las arterias, lo que reduce el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

El consumo regular de omega-3 favorece la regulación del ritmo cardíaco y disminuye la inflamación, dos factores fundamentales para mantener la salud del corazón. Estos nutrientes también mejoran la elasticidad de los vasos sanguíneos, favoreciendo una mejor circulación y oxigenación de los tejidos.

