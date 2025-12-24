Perú

Juntos por el Perú lleva a familiares y escuderos del golpista Pedro Castillo en sus listas al Congreso

Hermanos, cuñada, sobrino, congresistas y exministros del condenado expresidente aparecen como invitados de la agrupación que lidera Roberto Sánchez

Roberto Sánchez busca captar el voto de los simpatizantes que le quedan a Pedro Castillo. Foto: composición Infobae

Juntos por el Perú acoge a, por lo menos, 12 nombres, entre familiares y escuderos, que defienden al golpista expresidente Pedro Castillo, quien fuera condenado a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión.

En un primer momento, la agrupación que lidera el congresista Roberto Sánchez buscaba llevar a Pedro Castillo como cabeza de lista al Senado (distrito único electoral), pero la idea se truncó luego de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenara por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Incluso, durante su autodefensa, en plena sala de audiencias, el golpista exmandatario sacó la imagen impresa del logo de Juntos por el Perú. “A mí me han pedido que me identifique, señores. Yo acá José Pedro Castillo (señalando la imagen) Junto con el Pueblo. Y esto es lo que tenemos que hacer para el 2026 para para recuperar el país“, dijo.

Invitados castillistas

Para empezar, Juntos por el Perú otorgó importantes posiciones a los hermanos de Pedro Castillo en sus listas.

Por ejemplo, Irma Castillo Terrones irá con el número 4 de la lista a la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana. En tanto, a José Mercedes Castillo Terrones se le dio el número 1 de la lista al Senado por distrito único electoral.

Siguen Yenifer Paredes y Cledin Vasquez Castillo, cuñada y sobrino de Pedro Castillo, respectivamente. La primera, considerada hija putativa por la expareja presidencial, irá con el número 2 en la lista a la Cámara de Diputados por Cajamarca. En tanto, el segundo también postula al mismo cargo por Callao.

Invitados de Juntos por el Perú en las listas para la Cámara de Diputados (distrito electoral múltiple)

Otro nombre que defiende al golpista exmandatario es Zaira Arias, quien buscará una curul en la lista a la Cámara de Diputados por Lima. La exmilitante de Perú Libre buscó recientemente acceder al Congreso en reemplazo de Guillermo Bermejo, pero la Mesa Directiva no lo permitió porque la condena era por terrorismo.

En el número 1 de la lista al Senado por Lima Metropolitana fue designado el exministro de Defensa y abogado de Castillo, Walter Ayala. Él ha promovido demandas ante el Poder Judicial a favor del exmandatario.

Invitados de Juntos por el Perú en las listas para el Senado (distrito electoral múltiple)

Finalmente, la lista al Senado por distrito único electoral es la que más simpatizantes castillistas cuenta.

Además de Irma Castillo Terrones, aparecen los actuales congresistas Silvana Robles, Jaime Quito y Pasión Dávila. La primera fue la última ministra de la Mujer en el Gobierno de Castillo. Los parlamentarios restantes han defendido al exjefe de Estado durante sus intervenciones en el Pleno.

También figuran en esta nómina los exministros castillistas Anahí Durand, Hernando Cevallos e Iber Maraví.

Invitados de Juntos por el Perú para el Senado.

Cevallos es recordado gratamente por sacar adelanta las campañas de vacunación contra la COVID-19, a pesar de las presiones políticas de Perú Libre, las mismas que finalmente lograron sacarlo.

No ocurre lo mismo con Iber Maraví, quien desde un inicio fue cuestionado por su comprobada inexperiencia para ser ministro de Trabajo. Luego se sumó un hecho más grave: su presunta participación en atentados terroristas durante los ochenta. Pese a todo ello, Pedro Castillo no lo removió, sino hasta que era evidente que el Congreso lo iba a censurar.

