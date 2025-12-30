Perú

En víspera de Año Nuevo: Sedapal programa corte de agua por 12 horas el 31 de diciembre en estas zonas de Lima

La compañía anuncia una detención temporal y parcial del abastecimiento hídrico en algunos sectores de la ciudad, debido a trabajos técnicos de mantenimiento y limpieza del reservorios

Guardar
El corte programado de agua
El corte programado de agua de Sedapal en Lima impactará el 31 de diciembre a miles de familias en el Cercado. (Andina)

La capital peruana enfrentará una parcial interrupción programada del servicio de agua potable justo antes del inicio del 2026, tras el anuncio de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) sobre un corte de 12 horas que afectará amplias zonas este miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo con la comunicación oficial de la empresa, esta medida responde a trabajos de limpieza de reservorio y busca garantizar la calidad del suministro para la población.

El corte de agua, según detalló Sedapal, comenzará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., periodo en el que miles de familias deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio.

Sedapal informó que la suspensión
Sedapal informó que la suspensión del servicio de agua durará 12 horas, comenzando a las 10:00 a.m. y finalizando a las 10:00 p.m. (Andina)

La empresa remarcó que la intervención es de carácter técnico y forma parte de su cronograma de mantenimiento para asegurar el abastecimiento seguro y regular en el distrito.

Zonas afectadas

La suspensión impactará en el Sector 41 del distrito de Cercado de Lima, donde se encuentran diversas urbanizaciones, conjuntos residenciales y asentamientos humanos. Infobae Perú revisó los comunicados oficiales de la entidad y comprobó que la lista de zonas afectada es la siguiente:

  • Urb. Pando 3ra etapa
  • C.H. Palomino
  • P.J. Los Sauces
  • Urb. AVEP 2da etapa
  • Urb. Palomino
  • A.H. Luis Pardo
  • Urb. Las Brisas 2da etapa
  • Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Alborada, Calle Leónidas La Serre, Av. Alejandro Bertello, Calle Santa Teodosia

La empresa precisó que el objetivo principal de la suspensión es realizar la limpieza integral del reservorio que abastece a estos sectores. “Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad”, indicó Sedapal.

La limpieza del reservorio en
La limpieza del reservorio en el Sector 41 es la principal causa del corte de agua potable anunciado por Sedapal en Lima Cercado.

Consultas o reporte

Para consultas o reporte de incidencias relacionadas con la interrupción, Sedapal recomendó comunicarse con el servicio de atención telefónica Aquafono al número (01) 317-8000. Es indispensable contar con el número de suministro al momento de la llamada para agilizar la atención.

El corte coincide con una de las fechas de mayor demanda en la capital, cuando numerosas familias se preparan para cerrar el año y celebrar la llegada del 2026. Por ello, la empresa exhortó a los vecinos a almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante las 12 horas que durará la restricción.

Entre las recomendaciones habituales de Sedapal ante cortes programados, destacan:

  • Almacenar agua en recipientes limpios y debidamente tapados para evitar la contaminación.
  • Utilizar el agua con moderación, priorizando el consumo y la higiene personal.
  • Revisar que las llaves de paso permanezcan cerradas durante el corte para prevenir posibles filtraciones o fugas al momento de la reposición.
  • Mantener el contacto con vecinos y familiares para compartir información y apoyo en caso de requerirse.
Sedapal recomienda almacenar agua en
Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios y mantener las llaves de paso cerradas durante el corte de agua en Lima.

Acciones preventivas

Sedapal recordó a los usuarios que la normalización del servicio puede tomar algunos minutos adicionales, ya que depende del proceso de presurización de las redes internas. En caso de que el restablecimiento no se produzca en el horario anunciado, la recomendación es reportar la situación a través de los canales oficiales.

La empresa reiteró su compromiso con la mejora continua de la infraestructura hídrica y la transparencia en la comunicación sobre intervenciones que puedan afectar a la población. El corte del miércoles 31 de diciembre forma parte de las acciones preventivas incluidas en el plan anual de mantenimiento del sistema de agua potable en Lima.

La información oficial sobre este corte fue difundida en los canales de comunicación de Sedapal y confirmada por este medio tras revisar los documentos proporcionados por la entidad.

El restablecimiento del servicio de
El restablecimiento del servicio de agua en los sectores afectados podría presentar demoras adicionales tras la reposición, según Sedapal.

La empresa insistió en la importancia de planificar el uso del recurso durante la jornada y pidió comprensión a los afectados por las molestias ocasionadas.

La atención a consultas y reportes continuará disponible en el Aquafono durante todo el periodo de interrupción. Para los vecinos de los sectores indicados, el restablecimiento del suministro está previsto para las 10:00 p.m. de la misma jornada, aunque pueden presentarse demoras puntuales durante el proceso de normalización.

Temas Relacionados

Corte de aguaSedapalLimaCercado de Limaperu-noticias

Más Noticias

Matrícula digital y presencial 2026: ¿En qué colegios se podrá elegir cada modalidad?

El Ministerio de Educación anunció que la matrícula escolar 2026 en colegios públicos se realizará en dos modalidades: digital en veinte UGEL focalizadas y presencial en el resto del país

Matrícula digital y presencial 2026:

Universitario vs Wanka: día, hora y canal TV del encuentro por fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ podrían terminar la Fase 1 como líderes absolutos si logran vencer a las huancaínas y si la FPV ratifica los puntos en mesa tras apelación de Alianza Lima. Entérate todos los pormenores del crucial duelo

Universitario vs Wanka: día, hora

Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

El actor coincidió en que la serie llegó a un punto de agotamiento en su historia. Además, explicó cómo el ritmo de trabajo afectó su decisión de dejar la producción.

Adolfo Chuiman respalda las críticas

Santoral del 30 de diciembre: quién fue Santa Judit, la heroína bíblica que defendió la libertad de su pueblo

Venerada desde la antigüedad, es reconocida por su valentía y entrega

Santoral del 30 de diciembre:

Padre de Dennys Quevedo narra cómo fueron los últimos instantes del líder de Zafiro Sensual

Dennys Quevedo presentó un malestar repentino en su domicilio y, pese a los intentos de asistencia médica, no logró sobrevivir.

Padre de Dennys Quevedo narra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘¡El Perú a toda máquina!’

‘¡El Perú a toda máquina!’ José Jerí establece frase para la publicidad institucional en 2026

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha para impedir su candidatura en 2026, pero el JEE no la admite

Juez supremo César San Martín, al despedirse: “Perú no es una isla. No podemos sostenernos obviando decisiones internacionales”

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

ENTRETENIMIENTO

Adolfo Chuiman respalda las críticas

Adolfo Chuiman respalda las críticas de David Almandoz sobre el desgaste de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Padre de Dennys Quevedo narra cómo fueron los últimos instantes del líder de Zafiro Sensual

Son del Duke sacude las redes con la falsa incorporación de Kiara Lozano, cantante de Corazón Serrano

Jorge Benavides se despidió de ATV en su último programa del año: “Mil gracias por estar siempre”

Andrea Llosa cuenta la razón por la que viajó con sus hijos y sin su pareja a recibir el Año Nuevo

DEPORTES

“¿Parecía que me importaba?”: Aixa

“¿Parecía que me importaba?”: Aixa Vigil lanzó sarcástica respuesta sobre las pifias de hinchas de Alianza Lima en victoria de San Martín

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

ExDT de Sekou Gassama advirtió sobre el juego del flamante ‘9′ de Universitario y de las lesiones: “Él sabe que tiene que cuidarse bien”

Entradas Alianza Lima vs Regatas Lima: precio y venta para los partidos de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul