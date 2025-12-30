En víspera de Año Nuevo: Sedapal programa corte de agua por 12 horas el 31 de diciembre en estas zonas de Lima

El corte programado de agua de Sedapal en Lima impactará el 31 de diciembre a miles de familias en el Cercado. (Andina)

La capital peruana enfrentará una parcial interrupción programada del servicio de agua potable justo antes del inicio del 2026, tras el anuncio de Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) sobre un corte de 12 horas que afectará amplias zonas este miércoles 31 de diciembre.

De acuerdo con la comunicación oficial de la empresa, esta medida responde a trabajos de limpieza de reservorio y busca garantizar la calidad del suministro para la población.

El corte de agua, según detalló Sedapal, comenzará a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., periodo en el que miles de familias deberán tomar previsiones ante la suspensión temporal del servicio.

La empresa remarcó que la intervención es de carácter técnico y forma parte de su cronograma de mantenimiento para asegurar el abastecimiento seguro y regular en el distrito.

Zonas afectadas

La suspensión impactará en el Sector 41 del distrito de Cercado de Lima, donde se encuentran diversas urbanizaciones, conjuntos residenciales y asentamientos humanos. Infobae Perú revisó los comunicados oficiales de la entidad y comprobó que la lista de zonas afectada es la siguiente:

Urb. Pando 3ra etapa

C.H. Palomino

P.J. Los Sauces

Urb. AVEP 2da etapa

Urb. Palomino

A.H. Luis Pardo

Urb. Las Brisas 2da etapa

Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Alborada, Calle Leónidas La Serre, Av. Alejandro Bertello, Calle Santa Teodosia

La empresa precisó que el objetivo principal de la suspensión es realizar la limpieza integral del reservorio que abastece a estos sectores. “Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad”, indicó Sedapal.

Consultas o reporte

Para consultas o reporte de incidencias relacionadas con la interrupción, Sedapal recomendó comunicarse con el servicio de atención telefónica Aquafono al número (01) 317-8000. Es indispensable contar con el número de suministro al momento de la llamada para agilizar la atención.

El corte coincide con una de las fechas de mayor demanda en la capital, cuando numerosas familias se preparan para cerrar el año y celebrar la llegada del 2026. Por ello, la empresa exhortó a los vecinos a almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante las 12 horas que durará la restricción.

Entre las recomendaciones habituales de Sedapal ante cortes programados, destacan:

Almacenar agua en recipientes limpios y debidamente tapados para evitar la contaminación.

Utilizar el agua con moderación, priorizando el consumo y la higiene personal.

Revisar que las llaves de paso permanezcan cerradas durante el corte para prevenir posibles filtraciones o fugas al momento de la reposición.

Mantener el contacto con vecinos y familiares para compartir información y apoyo en caso de requerirse.

Acciones preventivas

Sedapal recordó a los usuarios que la normalización del servicio puede tomar algunos minutos adicionales, ya que depende del proceso de presurización de las redes internas. En caso de que el restablecimiento no se produzca en el horario anunciado, la recomendación es reportar la situación a través de los canales oficiales.

La empresa reiteró su compromiso con la mejora continua de la infraestructura hídrica y la transparencia en la comunicación sobre intervenciones que puedan afectar a la población. El corte del miércoles 31 de diciembre forma parte de las acciones preventivas incluidas en el plan anual de mantenimiento del sistema de agua potable en Lima.

La información oficial sobre este corte fue difundida en los canales de comunicación de Sedapal y confirmada por este medio tras revisar los documentos proporcionados por la entidad.

La empresa insistió en la importancia de planificar el uso del recurso durante la jornada y pidió comprensión a los afectados por las molestias ocasionadas.

La atención a consultas y reportes continuará disponible en el Aquafono durante todo el periodo de interrupción. Para los vecinos de los sectores indicados, el restablecimiento del suministro está previsto para las 10:00 p.m. de la misma jornada, aunque pueden presentarse demoras puntuales durante el proceso de normalización.