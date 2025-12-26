Perú

Navidad deja playas de la Costa Verde cubiertas de basura y desperdicios

Los comerciantes se mostraron alarmados por lo que podría ocurrir en Año Nuevo, ya que en esa fecha la afluencia de bañistas es mayor

El amanecer posterior a la Navidad dejó una imagen indignante en las playas de la Costa Verde. La arena apareció cubierta de botellas de vidrio, envases de bebidas alcohólicas, bolsas plásticas y todo tipo de desperdicios esparcidos a lo largo de la orilla. Lo que debía ser un espacio de descanso y recreación terminó convertido en un reflejo de la falta de cultura ambiental de cientos de personas que llegaron a celebrar las fiestas navideñas y se retiraron

La escena evidenció un problema recurrente en fechas festivas: el uso intensivo de las playas sin un comportamiento responsable. Plásticos, restos de comida y botellas quedaron abandonados sobre la arena, a pesar de la existencia de tachos de basura en distintos puntos. La cantidad de visitantes superó largamente la capacidad de los contenedores, que terminaron rebalsados desde la noche del 24 de diciembre.

La acumulación de basura no solo afectó el paisaje, sino que generó preocupación entre comerciantes y vecinos, quienes temían que el problema se repitiera con mayor intensidad durante las celebraciones de fin de año.

Tras la Navidad, comerciantes asumen limpieza de playa saturada de basura en Chorrillos. Foto: composición captura Buenos Días Perú

La reacción de los comerciantes

Durante la mañana siguiente a la Navidad, al menos en las primeras horas, no se registró presencia inmediata de personal de limpieza municipal en esta zona de la playa de Chorrillos. Frente a ello, fueron los propios comerciantes quienes asumieron la tarea de recolectar los residuos.

Los trabajadores dedicados al alquiler de sombrillas, restaurantes y bares ubicados a la orilla del mar se organizaron desde temprano para limpiar la zona. “La limpieza siempre la hacemos con coordinación con la municipalidad, solo que el tema de que ahorita por fiesta está rebalsado”, explicó uno de los comerciantes a Panamericana TV.

Según relataron, parte del problema se origina durante la noche, cuando personas rompen las bolsas donde se deja la basura recolectada. “Comienzan a romper las bolsas porque todo le dejamos en bolsa, no ayudan en nada. Por eso es que ves la cantidad de basura por aquí”, señaló el comerciante, quien además apuntó directamente a la falta de cultura de algunos visitantes.

Playa de Chorrillos amaneció llena de desperdicios luego de fiestas de Navidad. Foto: captura Buenos Días Perú

Falta de cultura de los bañistas

Más allá de la cantidad de residuos, los comerciantes coincidieron en que el principal problema es el comportamiento de muchos bañistas. Aunque se entregan bolsas para que cada visitante deposite su basura, no todos colaboran. “Es un tema de cultura, ya es un tema de que ellos mismos, creo que les agrada que la basura esté en el piso, en la arena”, lamentó uno de ellos.

Según explicaron, algunos bañistas utilizan las bolsas entregadas para guardar ropa mojada y luego dejan los desperdicios en la arena o cerca del mar. A pesar de que los tachos de basura son visibles y están distribuidos a lo largo de la playa, muchos prefieren no utilizarlos. “Le da flojera, no sé, de acercarse a los tachos de basura y echarlos”, agregó el comerciante.

La situación se agrava durante la noche, cuando varias personas llegan bajo los efectos del alcohol. En esos casos, los comerciantes optan por no llamarles la atención por temor a reacciones violentas, y postergan la limpieza para la madrugada o el día siguiente.

Plásticos y botellas: la imagen que dejó la Navidad en una playa de Chorrillos

Preocupación por Año Nuevo

Aunque la playa fue limpiada tras un trabajo maratónico, la preocupación persiste. Los comerciantes advirtieron que lo ocurrido en Navidad podría ser solo un anticipo de lo que sucederá en Año Nuevo.

Ante ese escenario, señalaron que ya se han realizado coordinaciones con la municipalidad para implementar un plan de contingencia y evitar que la situación se desborde. Sin embargo, reconocen que el volumen de basura y la gran afluencia de personas complican cualquier esfuerzo.

