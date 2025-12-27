Año Nuevo 2026: Vecinos de Chorrillos a favor de prohibir campamentos en playas este 31 de diciembre

Los peruanos se preparan para acudir a las playas del litoral en este verano 2026 - crédito Canal N

La llegada del Año Nuevo 2026 suele transformar las playas de Chorrillos en escenarios de celebración masiva. Sin embargo, este 31 de diciembre, la comuna distrital ha decidido marcar un límite, prohibiendo la instalación de campamentos y fogatas en las playas Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira.

La decisión, anunciada por el alcalde Richard Cortez, responde a años de quejas por suciedad, desorden y residuos que permanecen en la arena después de las fiestas.

Las opiniones de los vecinos no tardaron en aparecer. Equipos de medios locales recorrieron calles y balnearios para recoger sus voces.

“Siempre las dejan sucias”, señaló un transeúnte a Canal N, reflejando el sentir general de quienes frecuentan la zona.

“Estoy de acuerdo, que se prohíba la instalación de campamentos y fogatas, porque siempre hay personas inescrupulosas que dejan sucias las playas. Por más que haya advertencias, por más que haya letreros, siempre hay gente que no demuestra su educación al irse para sus domicilios y se encuentran con botellas y latas”, agregó otro ciudadano a RPP Noticias.

Las imágenes de botellas, latas y restos de comida, que suelen aparecer tras la celebración, han motivado a muchos a respaldar la decisión municipal. La preocupación va más allá de lo estético: el exceso de residuos afecta la convivencia, la salud y el medioambiente.

La medida municipal prohíbe desde la medianoche del 1 de enero la instalación de carpas, campamentos o el encendido de fogatas en estos espacios públicos.

El plan de fiscalización contempla la presencia de personal municipal y serenazgo en todas las playas del distrito, con la meta de disuadir la instalación de estructuras improvisadas y vigilar el cumplimiento de la norma.

El alcalde Cortez explicó que la vigilancia será estricta, pero sin impedir el acceso a quienes desean pasar un momento tradicional junto al mar.

REUTERS/Sebastian Castaneda

Multas, fiscalización y el desafío de mantener las playas limpias

La normativa establece una multa de S/ 2.800 para quienes vulneren la restricción. El municipio sostiene que la medida no apunta a limitar el derecho de acceso a la playa, sino a mantener los espacios públicos en condiciones aptas para todos los vecinos y visitantes.

La experiencia de años anteriores, según autoridades locales, dejó lecciones claras: restos de campamentos, fogatas apagadas y hasta situaciones insólitas como el hallazgo de animales abandonados en la playa.

Los operativos de control se extenderán durante la madrugada y la mañana del primer día del año 2026. El despliegue incluirá personal de fiscalización y apoyo del serenazgo, con instrucciones precisas para evitar fiestas descontroladas, consumo excesivo de alcohol y acumulación de residuos.

La municipalidad subraya que el objetivo es garantizar que las playas permanezcan limpias y seguras para quienes sólo buscan esparcimiento familiar.

La respuesta de la comunidad ha sido mayormente favorable. Algunos ciudadanos señalan que la restricción debe complementarse con acciones coordinadas entre autoridades, vecinos y visitantes. La cultura del respeto por los espacios públicos, mencionan, depende de la colaboración permanente y del compromiso de todos los actores involucrados.

Por otro lado, la comuna informó que la seguridad ciudadana también será reforzada. En los últimos meses se ha registrado una reducción en los casos de extorsión, aunque persisten delitos como el robo de celulares y carteras. Las autoridades alientan a los vecinos a denunciar para contribuir a la prevención y actualización del mapa delictivo.