Juan Luis Cipriani cumplió 82 años sin saludos oficiales, exiliado y bajo sanción del Vaticano por denuncia de abuso sexual

El cardenal Juan Luis Cipriani cumplió 82 años sin recibir saludos oficiales del Arzobispado de Lima, una tradición de años anteriores

El cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el papa Francisco por un presunto caso de abuso sexual, cumplió 82 años este domingo sin recibir saludos oficiales del Arzobispado de Lima, una práctica que se realizaba en años anteriores.

El arzobispo emérito de Lima y primer purpurado de la historia del Opus Dei recibió restricciones del Vaticano que incluyen el exilio de su país natal, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de emitir declaraciones públicas, según explicó en su momento la oficina de prensa de la Santa Sede.

El cumpleaños de Cipriani, quien se reunió con el papa León XIV en octubre pasado, coincidió con el primer aniversario de la investigación de El País sobre este caso de pederastia, hasta ese momento desconocido para el público.

De acuerdo con el diario, que citó fuentes eclesiásticas en Lima y al propio denunciante –quien no quiso identificarse y solo se sabe que tiene 58 años–, en 2018 la víctima escribió una carta dirigida a Francisco en la que denunció tocamientos, caricias y besos del cardenal en 1983, cuando tenía entre 16 y 17 años.

El Vaticano impuso restricciones a Cipriani, entre ellas el exilio de Perú, la prohibición de portar símbolos cardenalicios y de emitir declaraciones públicas, según la oficina de prensa de la Santa Sede

El chileno Juan Carlos Cruz, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano y sobreviviente de abusos por parte de un sacerdote en Chile, también respaldó el relato. Cruz fue quien entregó la carta con la denuncia al fallecido pontífice, tras lo cual, según sus palabras, “Francisco actuó” con un cese inmediato.

Según El País, en 2002 se presentó una denuncia previa contra Cipriani, aliado del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) y cuestionado anteriormente por afirmar que los abusos sexuales ocurren porque “la mujer se pone como un escaparate”.

En una carta, el purpurado admitió los hechos vinculados con su expulsión y explicó que le impusieron diversas sanciones, entre ellas la limitación de su ministerio sacerdotal, la obligación de residir fuera del Perú y el pedido de mantener silencio, aunque rechazó las acusaciones de abuso sexual.

A pesar de estos castigos, Cipriani fue visto con sus vestiduras cardenalicias en la basílica de Santa María la Mayor, donde más de un centenar de cardenales acudieron a rezar a la tumba de Francisco tras el sepelio del papa.

La investigación periodística de El País sobre el caso de pederastia salió a la luz hace un año y reveló una denuncia presentada en 2018 por una presunta víctima, quien acusó a Cipriani de tocamientos y besos en los años ochenta

Consultado sobre la presencia del cardenal peruano, el portavoz vaticano, Matteo Bruni, indicó en su rueda de prensa diaria que “no tenía indicaciones” sobre el tema y que se informaría, aunque precisó que no se han divulgado de forma completa todas las sanciones impuestas.

La Conferencia Episcopal Peruana también confirmó las restricciones y añadió que “el Santo Padre ha tratado al cardenal Juan Luis Cipriani con exquisita caridad pastoral y ha procedido uniendo la justicia y la misericordia”.

Video

Días antes de la Navidad, el purpurado reapareció en un video difundido en redes sociales donde afirmó encontrarse cerca del mar de Galilea. “Con mucha emoción, un saludo a todos. La fe de Pedro nos confirma a todos. Y en este sitio donde Jesús hizo tantos milagros, pues le pedimos que haga muchos milagros. Que Dios los bendiga a todos y que desde aquí los encomiendo y estoy muy unidos a todas sus familias”, expresó.