Embutidos y cáncer: cómo el colorante rojo 3 que contienen estos alimentos afecta la salud

La eritrosina, identificada como colorante rojo 3, es un aditivo sintético empleado en la industria alimentaria para mejorar la apariencia visual de productos cárnicos procesados

El colorante rojo 3 es un aditivo que se emplea para intensificar el color rojo de las carnes procesadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), difundió recientemente una lista oficial de productos alimenticios que contienen eritrosina, también conocida como colorante rojo 3. El documento revela que varias marcas de embutidos, como Otto Kunz, Tottus, Wong, Braedt, San Fernando y Oregon Foods, entre otras, utilizan este aditivo para intensificar el color rojo de sus carnes procesadas. La publicación ha reavivado la preocupación sobre los riesgos asociados al consumo de este colorante, clasificado como posible cancerígeno en diversos estudios científicos. La presencia de eritrosina en embutidos ampliamente consumidos en el país plantea interrogantes sobre el impacto de estos productos en la salud de la población.

La eritrosina, identificada como colorante rojo 3, es un aditivo sintético empleado en la industria alimentaria para mejorar la apariencia visual de productos cárnicos procesados. Este ingrediente se utiliza en salchichas, jamones, mortadelas y otros derivados cárnicos para conseguir un tono rojizo más atractivo al consumidor. Autoridades sanitarias, como la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), han evaluado los riesgos de esta sustancia y la han clasificado en el grupo 2B, lo que significa que podría ser cancerígena para los seres humanos.

Los embutidos figuran entre los alimentos favoritos en la dieta de muchos peruanos. Según datos del sector, la preferencia abarca productos como salchichas, jamón, mortadela, chorizo y salame. Las principales marcas presentes en la lista publicada por Digesa concentran buena parte de la oferta en supermercados y bodegas, lo que amplía el alcance del colorante rojo 3 a distintas regiones del país. La elaboración de estos productos suele priorizar la apariencia, ya que el color influye directamente en la percepción de los consumidores respecto a la frescura y calidad de los embutidos.

La eritrosina y el cáncer

La eritrosina está clasificada en el grupo 2B, lo que significa que podría ser cancerígena para los seres humanos (Adobe Stock)

Diversos estudios científicos han investigado los efectos de la eritrosina en el organismo. Este aditivo ha sido relacionado con la aparición de tumores en experimentos con roedores, lo que motivó su inclusión en la lista de compuestos posiblemente cancerígenos. El mecanismo de daño se asocia con la generación de compuestos potencialmente tóxicos durante la digestión y con la interacción directa con el material genético de las células. Las autoridades sanitarias internacionales recomiendan limitar la exposición a este tipo de aditivos, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y personas con antecedentes de enfermedades crónicas.

El debate sobre la seguridad de la eritrosina se ha extendido a nivel mundial. Algunos países han restringido su uso en alimentos destinados a niños o han impuesto límites estrictos a su concentración en productos procesados. La Unión Europea mantiene regulaciones más estrictas respecto a la presencia de colorantes sintéticos en alimentos, mientras que Estados Unidos y otros mercados permiten su utilización bajo ciertas condiciones. La controversia radica en la evidencia científica acumulada y en la presión de organizaciones de salud pública que exigen mayor transparencia en el etiquetado de productos que contienen este ingrediente.

Cómo el colorante rojo 3 afecta la salud

Los embutidos más consumidos por los peruanos son las salchichas, el jamón, la mortadela, el chorizo y el salame (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del posible vínculo con el cáncer, el consumo de eritrosina puede provocar reacciones adversas en personas sensibles. Entre las manifestaciones más reportadas figuran alergias, irritación de la piel y síntomas digestivos. Además, puede contribuir a un mayor riesgo de hiperactividad en niños, un efecto documentado en estudios que evalúan el impacto de colorantes artificiales en el comportamiento infantil.

La amplia presencia de eritrosina en embutidos y otros productos procesados lleva a las autoridades sanitarias a recomendar una revisión detallada del consumo de estos alimentos. Las estrategias de reducción de riesgos incluyen la elección de productos sin colorantes artificiales y una dieta basada en alimentos frescos y naturales.

Los embutidos más consumidos en el Perú, como las salchichas, jamones y mortadelas de las marcas mencionadas, suelen formar parte de desayunos, loncheras escolares y comidas rápidas. La reciente publicación de la lista de Digesa permite a los consumidores identificar fácilmente los productos que contienen colorante rojo 3 y tomar decisiones informadas sobre su alimentación.

