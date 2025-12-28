Costa peruana sigue temblando: Sismo de magnitud 4.8 sacude Lima, según reportes del IGP

Un nuevo sismo sacudió la costa peruana, según registros del Instituto Geofísico del Perú. Esta vez el movimiento de magnitud 4.8 se sintió en la región Lima y, según datos del IGP, tuvo como epicentro la zona ubicada a 26 kilómetros al sur de Cañete.

La información difundida por la cuenta oficial de X del IGP, también revela que fue considerado como un sismo de intensidad III-IV, un movimiento considerado “débil” o “ligero”, que no representa ningún daño.

Hasta el momento, no se tienen registros sobre posibles daños materiales o heridos producto del movimiento sísmico en zonas cercanas al epicentro.

Siete sismos en menos de dos días

Según información difundida por el IGP en sus redes sociales y su página web, este sismo es el séptimo registrado por la Red Sísmica Nacional en menos de 24 horas. Dos de ellos fueron registrados en la región Lima (magnitud 3.5 y el actual de 4.8), uno en el Callao (magnitud 3.5), uno en Tacna (magnitud 3.5), y tres en Chimbote (magnitudes 6, 4.1, y de 4.3).

Perú registró siete sismos en apenas dos días, según el IGP. (Foto: IGP)

El más fuerte de ellos se produjo la noche del 27 de diciembre, cuando la ciudad de Chimbote fue el epicentro del movimiento sísmico más fuerte registrado en las últimas 24 horas. Aunque no se registró fallecidos producto de este temblor, sí se difundieron imágenes de daños materiales y al menos 10 heridos entre las regiones La Libertad y Áncash.

¿Por qué es importante tener una mochila de emergencia?

Tener provisiones es esencial para proporcionar recursos cruciales durante situaciones de crisis, como un sismo. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), una mochila bien preparada puede ser determinante para la supervivencia y el bienestar en las primeras 72 horas posteriores a un desastre. Esto se debe a que durante este período inicial, la ayuda externa puede tardar en llegar y los recursos locales pueden estar limitados.

Además, Indeci resalta que la mochila de emergencia no solo debe contener artículos básicos, sino también estar diseñada para ser fácilmente transportable y accesible en cualquier momento. Su estructura debe permitir una rápida evacuación, y es recomendable que todos los integrantes del hogar estén familiarizados con su contenido y ubicación.

mochila de emergencia

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paños húmedos.

Ropa y abrigo: Prendas de vestir adicionales, mantas o sacos de dormir.

Bebidas y alimentos no perecibles: Agua embotellada, chocolate en barra, atún, comida enlatada.

Botiquín de primeros auxilios: Algodón, alcohol, vendas, termómetro.

Dinero en efectivo: De preferencia en monedas y billetes pequeños.

Productos para bebés e infantes: Pañales, alimentos para bebés, biberones.

Artículos para el adulto mayor: Medicamentos específicos, productos de higiene personal.

Artículos de uso femenino: Productos de higiene femenina.

Equipo de Comunicación: Linterna, radio portátil a pilas, pilas adicionales, silbato, agenda con contactos de emergencia, útiles para escribir.

La mochila debe tener un peso total de aproximadamente 8 kilos y estar equipada con bolsillos internos, laterales y frontales para una mejor organización. Indeci también aconseja revisar y renovar los artículos según su fecha de caducidad para mantenerlos en óptimas condiciones.