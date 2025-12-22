Matrícula escolar 2026: cronograma oficial para solicitar vacantes en colegios públicos de forma presencial y virtual

Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

Miles de madres, padres y cuidadores en todo el país podrán iniciar la búsqueda de una vacante desde enero, en un proceso gratuito y organizado que busca asegurar que cada estudiante continúe su trayectoria educativa sin barreras económicas ni trámites confusos.

Buen inicio del año escolar 2026

La matrícula escolar 2026 es completamente gratuita y no está sujeta a ningún tipo de pago. Así lo reiteró el Ministerio de Educación (Minedu) al oficializar el cronograma para solicitar vacantes en instituciones educativas públicas, un paso clave para garantizar el acceso oportuno de niñas, niños y adolescentes al servicio educativo mediante procedimientos transparentes y accesibles.

El Minedu recordó que la continuidad escolar está asegurada de forma automática para los estudiantes promovidos de grado en el mismo colegio. Para ello, las familias solo deberán comunicar su decisión de permanencia al director o directora por los canales establecidos por la institución, sin necesidad de presentar una solicitud adicional.

Dos modalidades de matrícula: presencial y digital

Para el año escolar 2026 se implementarán dos modalidades de registro: presencial y digital. Así, las familias podrán elegir la institución educativa de su preferencia y presentar la solicitud según corresponda, salvo en aquellas que están focalizadas para la matrícula digital, donde el trámite deberá realizarse exclusivamente en línea.

Cronograma presencial

Las fechas oficiales para el proceso presencial son:

Presentación de solicitudes: del 2 al 11 de enero de 2026.

Revisión de expedientes: del 12 al 18 de enero.

Asignación de vacantes: del 19 al 30 de enero.

Registro SIAGIE: del 31 de enero al 4 de febrero de 2026.

Todas estas etapas se desarrollarán directamente en la institución educativa seleccionada, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Matrícula digital en seis regiones

La modalidad digital se aplicará en seis regiones del país: Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. Las familias podrán registrar su solicitud desde el 19 de enero de 2026 a través de la plataforma virtual habilitada para este proceso, que incluye 2711 instituciones educativas públicas pertenecientes a 20 UGEL focalizadas.

Las familias pueden consultar la lista completa de colegios habilitados en la plataforma oficial destinada a esta modalidad. Conoce aquí las instituciones educativas que participan de esta modalidad: https://matriculadigital.pe/region/

Garantía de gratuidad, transparencia y equidad

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, recordó que la matrícula en instituciones educativas públicas “es completamente gratuita” y que el proceso no debe generar ni exigir pagos por ningún motivo.

Asimismo, señaló que todas las postulaciones serán evaluadas bajo criterios de transparencia y respeto al orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso justo, inclusivo y equitativo.

Con la puesta en marcha de este cronograma y la implementación complementaria de la matrícula presencial y digital, el Minedu reafirma su compromiso de asegurar un acceso oportuno y sin discriminación a la educación pública, priorizando el bienestar y continuidad educativa de los estudiantes en todo el país.

Normativa aplicable

El proceso está respaldado por las siguientes disposiciones:

RM N° 00335-2025-MINEDU/VMGI-DIGC

RM N° 03133-2025-MINEDU/VMGI-DIGC

Ambas resoluciones establecen los lineamientos y directrices generales para la matrícula en el sistema educativo peruano, asegurando la protección del derecho a la educación y la correcta organización del año lectivo 2026.