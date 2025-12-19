Perú

Anticiclón del Pacífico Sur afectará a la costa peruana: se pronostica lluvia y niebla desde este 20 de diciembre

El sistema atmosférico intensificará los vientos vespertinos, con velocidades que facilitarán el levantamiento de polvo y arena, especialmente en áreas desprotegidas durante este fin de semana

Estas condiciones adversas pueden ocasionar
Estas condiciones adversas pueden ocasionar una notable reducción en la visibilidad horizontal, lo que representa un riesgo para la circulación de vehículos y actividades al aire libre - Créditos: Senamhi.

El clima costero peruano experimentará importantes cambios este fin de semana debido a la presencia y proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur, según advirtieron especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El desplazamiento de este sistema atmosférico sobre el litoral ocasionará variaciones en las condiciones meteorológicas desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de diciembre, afectando principalmente a las regiones cercanas al mar.

El Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno caracterizado por movimientos de aire persistentes sobre el océano y responsable de la regulación climática en la zona costera, genera episodios regulares de nubosidad, precipitaciones ligeras y vientos notables cuando se aproxima al continente.

De acuerdo con el Senamhi, durante esta etapa, se prevé que la masa de aire frío favorezca la aparición de lloviznas tenues, niebla y neblina en ciudades próximas al mar. Estos períodos de humedad, concentrados en la madrugada y las primeras horas del día, vendrán acompañados de una cobertura nubosa significativa, limitando la visibilidad para quienes transiten por vías cercanas a la costa.

El Anticiclón del Pacífico Sur
El Anticiclón del Pacífico Sur provocará variaciones climáticas significativas en la costa peruana entre el 20 y el 22 de diciembre, con mayor impacto en las zonas cercanas al litoral - Créditos: Senamhi.

Según el pronóstico, los próximos días mostrarán un incremento paulatino en la intensidad de los vientos. Hacia las tardes, el aumento de la velocidad puede propiciar el levantamiento de polvo y arena, fenómeno que podría verse acentuado en sectores expuestos y superficies sin cobertura vegetal.

Además, se advierte una posible reducción en la visibilidad horizontal durante estos eventos, recomendando precaución para el desplazamiento vehicular y actividades al aire libre en zonas costeras.

Se esperan episodios de nubosidad
Se esperan episodios de nubosidad densa, lloviznas ligeras, niebla y neblina durante las madrugadas y primeras horas del día, afectando la visibilidad y generando ambientes húmedos - Créditos: Andina.

Pronóstico detallado por día

Sábado 20 de diciembre

Se espera que las zonas costeras comiencen la jornada con cielo cubierto, lloviznas intermitentes, niebla y bancos de neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas.

En cuanto al viento, las estimaciones indican que la velocidad alcanzará alrededor de 32 km/h en el norte, se ubicará por los 33 km/h en la franja central, bordeará los 22 km/h en el sur y alcanzará hasta 35 km/h en la costa de Ica.

Domingo 21 de diciembre

Persistirán las condiciones de nubosidad densa, episodios de llovizna, niebla y neblina en localidades cercanas al litoral durante las primeras horas de la jornada. El viento presentará velocidades cercanas a los 32 km/h en la parte norte, ascenderá a 34 km/h en el centro, se mantendrá en valores próximos a 22 km/h en el sur y podría llegar a 37 km/h en Ica, representando el pico más alto del periodo de pronóstico.

Lunes 22 de diciembre

La tendencia continuará, repitiéndose la presencia de bruma, nubosidad extensa y humedad en el ambiente matinal. El viento soplará a velocidades en torno a los 32 km/h en el norte, registrará aproximadamente 34 km/h en el centro, alcanzará 22 km/h en el sur y regresará a 35 km/h en Ica. Las condiciones serán similares a las del primer día, con persistencia en la disminución de visibilidad y el desplazamiento de partículas.

Ante estas condiciones atmosféricas, el Senamhi recomienda a la población costera tomar precauciones ante posibles dificultades de tránsito, resguardar a grupos vulnerables y planificar actividades considerando el incremento de la humedad, los bancos de neblina y los posibles eventos de polvo suspendido.

El Anticiclón seguirá determinando el comportamiento del clima durante este periodo, marcando el inicio de una etapa de inestabilidad temporal en el litoral del país.

