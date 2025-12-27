Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

Los integrantes del Congreso, cuya aprobación ciudadana apenas llega al 15%, intentan perpetuar su gestión en el próximo Parlamento bicameral| Video: Canal N

Un total de 88 congresistas actuales aspiran a mantenerse en el poder y ocupar una curul en el nuevo Congreso bicameral que debutará en Perú tras las Elecciones Generales de 2026. La reforma constitucional restableció el Senado y la Cámara de Diputados, y buena parte de los rostros más reconocidos del actual Parlamento buscarán revalidar su presencia, ya sea como senadores, diputados o representantes en el Parlamento Andino.

Los congresistas que postulan al Senado en el 2026

Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)

Lady Camones (Alianza para el Progreso)

Guido Bellido (Podemos Perú; llegó en 2021 por Perú Libre)

Ernesto Bustamante (Fuerza Popular)

Waldemar Cerrón (Perú Libre)

Nilza Chacón (Fuerza Popular)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional; integra además la plancha presidencial)

Isabel Cortez (Perú Primero)

Flavio Cruz (Perú Libre)

José Cueto (Renovación Popular)

Víctor Cutipa (Juntos por el Perú)

Pasión Dávila (Juntos por el Perú; dejó Perú Libre)

Gladys Echaíz (Renovación Popular, exfiscal de la Nación)

Hamlet Echevarría (Venceremos)

José Elías (Alianza para el Progreso)

Alex Flores (Cooperación Popular)

Víctor Flores (Fuerza Popular)

Américo Gonza (Perú Libre)

Raúl Huamán (Fuerza Popular)

Milagros Jauregui (Renovación Popular)

David Jiménez (Fuerza Popular)

Patricia Juárez (Fuerza Popular)

Luis Kamiche (Alianza para el Progreso)

Esmeralda Limachi (Perú Primero)

Jenny López (Fuerza Popular)

José Luna (Podemos Perú; también candidato a la presidencia)

Ruth Luque (Ahora Nación)

Edward Málaga (País para Todos)

Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso)

Elizabeth Medina (Somos Perú)

Isaac Mita (Perú Libre)

Segundo Montalvo (Perú Libre)

Jorge Montoya (Sí Creo)

Jorge Morante (Somos Perú)

Marta Moyano (Fuerza Popular)

Alejandro Muñante (Renovación Popular)

Javier Padilla (Sí Creo)

Margot Palacios (Juntos por el Perú)

Francis Paredes (Podemos Perú)

Carol Paredes (Avanza País; ex Acción Popular)

Alex Paredes (Somos Perú; ex Perú Libre)

Kelly Portalatino (Perú Libre)

Jaime Quito (Juntos por el Perú; migró desde Perú Libre)

Abel Reyes (Perú Libre)

Silvana Robles (Juntos por el Perú)

Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular; actual presidente del Congreso)

Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso)

Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso; expresidente del Congreso)

María Taipe (Perú Libre)

Edgar Tello (Podemos Perú)

Rocío Torres (Alianza para el Progreso)

Katy Ugarte (Progresemos)

Héctor Valer (Somos Perú; efímero premier de Pedro Castillo)

Elías Varas (Juntos por el Perú)

Héctor Ventura (Fuerza Popular)

José Williams Zapata (Avanza País; expresidente del Congreso, también aspirante a la presidencia)

Carlos Zeballos (Cooperación Popular)

Varios de los congresistas que buscan mantenerse en el nuevo Parlamento bicameral arrastran un historial de polémicas, contradicciones y cuestionamientos públicos. Alejandro Aguinaga ha sido vinculado reiteradamente al caso de las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori, mientras que Guido Bellido protagonizó controversias por declaraciones consideradas como apología al terrorismo y por investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito.

Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, fue señalado por su cercanía con el liderazgo de Perú Libre y su defensa del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, posición que luego intentó matizar ante la presión política y ciudadana. José Luna, líder de Podemos Perú, ha sido investigado por presunto financiamiento irregular y, pese a su crítica inicial al expresidente Castillo, sorprendió al declarar su disposición a indultarlo, evidenciando un cambio radical de discurso para fines electorales.

Figuras como Patricia Juárez y Marta Moyano destacaron por su defensa férrea del fujimorismo, pero también por respaldar reformas que luego criticaron bajo otras circunstancias. Héctor Valer, tras su fugaz paso como primer ministro, fue objeto de denuncias por violencia familiar y contrataciones cuestionadas. En el caso de Isabel Cortez, tuvo una trayectoria que enfrentó críticas por su limitada participación en debates y por intervenciones consideradas poco sólidas que evidenció su débil nivel de conocimientos en temas parlamentarios.

Francis Paredes, Carol Paredes y Alex Paredes han migrado de partido en busca de nuevas posiciones, contradiciendo discursos previos sobre lealtad política y coherencia ideológica. En tanto, Fernando Rospigliosi y José Williams Zapata han sido criticados por promover la mano dura y, al mismo tiempo, por su participación en un Congreso ampliamente desaprobado por la opinión pública.

Los rostros de los congresistas que se postulan en las elecciones 2026 y buscan legislar en el siguiente periodo. Iniciando del lado izquierdo, parte superior: José Williams Zapata, le sigue Sigrid Bazán, a su lado Isabel Cortez, y sigue Guido Bellido. Del lado izquierdo, parte inferior: Kelly Portalatino, Ariana Orué, Tania Ramírez y José Luna. | Foto composición: Infobae Perú

Los congresistas que postulan a la Cámara de Diputados en el 2026

Arturo Alegría (Fuerza Popular)

Luis Aragón (Avanza País; ex Acción Popular)

Alfredo Azurín (Somos Perú)

Rosángela Barbarán (Fuerza Popular; promotora de proyectos polémicos sobre AFP)

Diego Bazán (Renovación Popular)

Sigrid Bazán (Venceremos)

Juan Burgos (Podemos Perú)

Eduardo Castillo (Fuerza Popular)

Alejandro Cavero (Avanza País)

Miguel Ciccia (Renovación Popular)

Jessica Córdova (Renovación Popular)

Diana González (Avanza País)

Mery Infantes (Fuerza Popular)

Heidy Juárez (Podemos Perú)

Edith Julón (Alianza para el Progreso)

Esdras Medina (Renovación Popular)

Auristela Obando (Fuerza Popular)

Ariana Orué (Podemos Perú; cuestionada por uso de seguridad para fines personales según Cuarto Poder )

Tania Ramírez (Fuerza Popular)

César Revilla (Fuerza Popular)

Cheryl Trigoso (Renovación Popular)

Adriana Tudela (Avanza País; integra la plancha presidencial de William Zapata, también postulante a la segunda vicepresidencia)

Norma Yarrow (Renovación Popular; también aspirante en la plancha presidencial)

Óscar Zea (Progresemos; exministro durante el gobierno de Pedro Castillo)

Jorge Zeballos (Renovación Popular)

Ana Zegarra (Somos Perú)

María Zeta (Fuerza Popular)

Alejandro Soto (Alianza para el Progreso; expresidente del Congreso, en la lista de César Acuña, postula también a la plancha presidencial)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú; exministro de Pedro Castillo, encabeza la lista presidencial de su partido, postula a diputado y a la presidencia)

En este grupo de postulantes también se evidencian controversias y contradicciones que han marcado su paso por el Congreso. Rosángela Barbarán ha sido centro de debate por impulsar proyectos polémicos sobre las AFP, enfrentando críticas tanto de especialistas como de sectores ciudadanos que acusan un favorecimiento a intereses privados.

Sigrid Bazán, a lo largo de su gestión, se pronunció abiertamente a favor del cierre del Congreso y en contra de la reinstauración del sistema bicameral, llegando a rechazar la reelección y la ampliación de atribuciones parlamentarias. Sin embargo, pese a sus críticas y a declarar que no buscaría perpetuarse en el Legislativo, finalmente decidió postular a la Cámara de Diputados para 2026 por la alianza Venceremos. Decisión que también le ha generado críticas por el cambio de discurso.

Ariana Orué fue cuestionada públicamente tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que evidenció el uso de seguridad parlamentaria para actividades personales, debilitando su imagen de gestión ética.

Óscar Zea, quien fue ministro durante el gobierno de Pedro Castillo, cambió de agrupación y discurso tras su salida, distanciándose de posiciones defendidas mientras estuvo en el Ejecutivo. Alejandro Soto, expresidente del Congreso, también enfrenta cuestionamientos por su cercanía a César Acuña y por postular simultáneamente a la plancha presidencial y al Congreso, lo que se percibe como una búsqueda de mantenerse en el poder a toda costa.

Casos como los de Juan Burgos, Luis Aragón y Edith Julón reflejan la tendencia de migración partidaria y el abandono de postulados defendidos en campañas anteriores, alimentando la percepción de poca coherencia y escaso compromiso con la representación ciudadana.

Parlamento Andino:

Rosselli Amuruz (Avanza País)

José Arriola (Avanza País; ex Acción Popular)

La continuidad de congresistas investigados, la migración partidaria y la presencia de figuras envueltas en polémicas marcan el inicio de una campaña electoral que pondrá a prueba tanto la memoria como las expectativas de la ciudadanía frente al futuro del Congreso bicameral.