Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

Fuente: Cuarto Poder

La congresista Ariana Orué, de la bancada Podemos Perú, utilizó a su coordinador parlamentario, Álex Paredes, para que la lleve al gimnasio y la espere mientras concluía con su entrenamiento, según imágenes difundidas este domingo por el programa Cuarto Poder de América TV.

El dominical captó a la legisladora el último 6 de noviembre, a las 7:55 a.m., cuando subió a su camioneta frente a su vivienda, con Paredes como conductor.

El trabajador parlamentario, quien percibe un sueldo de 3.100 soles, esperó a Orué frente al centro deportivo mientras consumía un snack. Posteriormente, la trasladó a su domicilio, donde se sumó personal de seguridad asignado a la parlamentaria.

Cinco minutos antes de las 10:00 horas, la comitiva partió hacia el Congreso, adonde la parlamentaria llegó tarde a la sesión plenaria. “Yo me voy al gimnasio por mis propios medios. Mis asesores siempre están en comisión. No me movilizan para ir al gimnasio”, dijo inicialmente cuando fue consultada por el dominical.

Sin embargo, minutos después, Orué admitió que su coordinador la había trasladado a una actividad ajena al Parlamento. “Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, afirmó.

El mismo dominical reveló que la congresista, quien ingresó en julio pasado como accesitaria del fallecido Enrique Wong, contrató a Nicolás Bazurco, socio de su hermana, como asesor II, con un sueldo mensual de 10.000 soles.

De acuerdo con un parte policial citado por el programa, Bazurco protagonizó en 2019 un incidente relacionado con exceso de alcohol y se presentó en esa ocasión como “pareja” de la pariente de la legisladora. El asesor también figura como socio de una empresa de eventos artísticos con Shirley Orué, quien se desmarcó del tema.

“Lo que puedo decir es que no estoy casada. La única que tiene que brindar información porque es figura pública es la congresista. Yo no puedo ventilar mi vida privada porque no soy figura pública”, dijo. Ninguno de los demás implicados brindó declaraciones.

En octubre de 2024, Orué hizo noticia al presentarse en el Palacio Legislativo con chaleco antibalas y revelar que es víctima de amenazas y seguimientos. Relató que, tras asumir funciones y fiscalizar a autoridades en el Callao, comenzaron las intimidaciones tanto hacia ella como hacia su entorno. Cuestionó la protección brindada por el Estado, al señalar que solo cuenta con vigilancia en su domicilio y permanece expuesta durante sus labores diarias.

Polémica pasada

La semana pasada, el mismo dominical reveló que la parlamentaria Lucinda Vásquez, representante de San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú, usó a uno de sus trabajadores para realizarle una pedicura durante el horario laboral.

En la fotografía compartida por el programa se observa al empleado Edwar Rengifo —familiar de la parlamentaria— realizándole el servicio mientras ella utilizaba su teléfono móvil en la oficina 103 del edificio Juan Santos Atahualpa.

El dominical también señaló que otro sus trabajadores, el asesor II Willer Sajami, acudió al domicilio de Vásquez para ejecutar tareas domésticas, entre ellas la preparación de su desayuno en días y horas de trabajo. Las imágenes corresponden al 6 de noviembre de 2022 y enero de 2023.