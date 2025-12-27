Lima suma 54 rescates en playas en el inicio del verano: recomendaciones clave de la PNP para bañistas

La rápida intervención de los salvavidas ha evitado tragedias mayores, aunque las cifras reflejan la urgencia de acatar las recomendaciones de seguridad en el litoral. Foto: Mininter

El verano 2026 comenzó con una cifra alarmante de incidentes en el litoral limeño: desde el 14 de diciembre de 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha efectuado 54 rescates en playas de la capital. El número evidencia el alto riesgo de accidentes en la temporada y la necesidad de reforzar la prevención entre los veraneantes. Según la Unidad de Salvataje, la ingesta de bebidas alcohólicas figura como una de las principales causas de emergencia.

Durante los primeros días del verano, la presencia de bañistas en las playas de Lima creció de manera significativa, especialmente en balnearios populares del norte y sur. Solo en lo que va del año 2025, los salvavidas realizaron 1.571 intervenciones en el mar, una cifra que muestra la magnitud del desafío para los equipos de rescate. Las autoridades insisten en la importancia de la vigilancia permanente y el cumplimiento de las normas de seguridad para reducir los accidentes.

Las operaciones de rescate suelen responder a situaciones de alto riesgo, como corrientes peligrosas, personas que ingresan al mar bajo efectos del alcohol y falta de atención a las señalizaciones. Sin radares, ni comunicación por radio, muchos incidentes se complican por la rapidez con que cambian las condiciones del mar. El despliegue policial y el llamado a la responsabilidad buscan evitar tragedias en el resto de la temporada.

Policía despliega estrategia integral para playas seguras

Ante el incremento de emergencias en las playas, la PNP presentó el Plan Verano 2026, una estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir accidentes en el litoral limeño. Desde Ancón hasta Pucusana, más de 100 efectivos especializados han sido desplegados para realizar labores de salvamento, búsqueda y rescate acuático, con vigilancia continua en los principales balnearios.

En menos de dos semanas, la Unidad de Salvataje de la PNP atendió 54 emergencias en las playas limeñas, la mayoría relacionadas con imprudencia y consumo de alcohol. Foto: Mininter

El plan contempla la presencia de equipos altamente capacitados en puntos críticos de la costa, priorizando zonas con mayor afluencia de bañistas. La cobertura se extiende durante toda la temporada, con patrullaje terrestre y marítimo. La estrategia incluye un sistema de alerta rápida y coordinación directa con servicios de emergencia de salud y gobiernos locales.

Según la Unidad de Salvataje, la meta es reducir el número de incidentes y proteger la vida de los ciudadanos y turistas. “Nuestro objetivo es brindar tranquilidad a las familias que visitan las playas y actuar de inmediato ante cualquier situación de peligro”, explicaron voceros policiales. La vigilancia permanente y el trabajo coordinado buscan evitar desenlaces fatales en el verano 2026.

El operativo también contempla campañas informativas y talleres de prevención para los visitantes. La PNP refuerza el mensaje de la importancia de respetar las normas y atender las recomendaciones de los salvavidas. Cuidar la vida propia y la de los demás es el eje central de la campaña, que este año pone especial énfasis en la responsabilidad individual y colectiva.

Recomendaciones clave para evitar riesgos en la playa

La Unidad de Salvataje de la PNP exhorta a los veraneantes a cumplir rigurosamente las señalizaciones y el sistema de banderas instaladas en las playas. La bandera verde indica que el mar es apto para bañistas; la amarilla, que el ingreso debe hacerse con precaución; y la roja, que está prohibido ingresar al agua. El respeto a estas señales es fundamental para evitar situaciones de riesgo.

Un grupo de policías de salvataje rescatan a un hombre ahogado en una playa de Lima | Foto: Agencia Andina

Otra recomendación esencial es evitar entrar al mar después de consumir alimentos o bebidas alcohólicas. El consumo de alcohol figura entre las principales causas de rescate, según los reportes oficiales. Además, se pide a la población no acudir a la playa en horario nocturno, ya que la falta de visibilidad complica cualquier labor de rescate tanto en el mar como en tierra.

Los especialistas insisten en que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de un verano seguro. Supervisar a los menores en todo momento, no perder de vista las pertenencias y seguir las indicaciones de los salvavidas forman parte de las acciones recomendadas. Un descuido puede ser fatal, por lo que la corresponsabilidad es clave durante toda la temporada.

La angustia de una familia ante el mar

La tragedia golpeó a la familia de Miguel Ángel Leguía Guzmán, un joven de 23 años desaparecido tras ser arrastrado por una ola en la playa Chocaya, en Cañete. El grupo había llegado desde Andahuaylas para celebrar la Navidad. Su padre relató: “Chocó a la peña y ‘pum’, el rebote lo desapareció. Luchaba, luchaba, no pude. Me doy cuenta de que ya no había. Levantó la mano. Papá, adiós. Algo así. Desapareció y no pude hacer nada, no lo pude salvar”. La familia pide apoyo para encontrar el cuerpo y poder darle sepultura.

La familia de joven desaparecido pide apoyo de la Marina para intensificar la búsqueda .Foto: Latina Noticias

El martes 23 de diciembre, Miguel Ángel y su padre salieron a pescar. Al intentar regresar a la orilla, el joven no logró hacerlo; el mar solo devolvió su chompa y billetera. Al día siguiente, una brigada de la PNP y pescadores locales inició la búsqueda, pero los esfuerzos no han tenido éxito. La familia, que carece de recursos para contratar equipos privados, espera que la ayuda oficial llegue pronto. “Perdí a un hijo tan querido que Dios me ha dado”, lamentó su padre.

En otro caso reciente, al menos 12 personas murieron y unas 30 permanecen desaparecidas tras el hundimiento de dos embarcaciones fluviales en el puerto Iparia, Ucayali. El accidente, ocurrido el lunes 1 de diciembre de 2025, fue consecuencia de un deslizamiento de tierra que afectó la ribera del río Ucayali. De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, una de las embarcaciones, “Rápido Oriente”, quedó completamente sumergida, mientras que la otra, “Deo Rigo”, sufrió graves daños. Las autoridades mantienen el despliegue de búsqueda y rescate en la zona, mientras los heridos reciben atención en hospitales locales.