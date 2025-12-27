José Jerí otorga indulto a dos reclusos por razones humanitarias

José Jerí saludó a José Antonio Kast por su victoria en Chile y lo invitó a reunirse en 2026. (Foto: Presidencia Perú)

El presidente interino José Jerí concedió el indulto por razones humanitarias a dos internos, según disposiciones publicadas el 27 de diciembre de 2025 en el diario oficial El Peruano. Esta decisión corresponde a la evaluación médica y legal de los casos de Juan Carlos Cárdenas Paredes y Luis Alberto Escobar Flores, quienes se encontraban privados de libertad en el penal Miguel Castro Castro y de Cañete, respectivamente.

Las resoluciones 295-2025-JUS y 296-2025-JUS, firmadas por José Jerí y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, consignan que los beneficiados padecen enfermedades graves que hacen inviable su permanencia en un centro penitenciario, conforme a lo previsto en la normativa vigente. Según la información detallada, la Junta Médica Penitenciaria acreditó el diagnóstico de ambos internos y la Comisión de Gracias Presidenciales recomendó la medida excepcional por el avanzado estado de deterioro de su salud.

Los informes médicos y sociales consideraron la condición terminal de los internos y la ausencia de riesgo social por su liberación.

“La gravedad de la enfermedad se configura como un fundamento que justifica la culminación de la ejecución penal, lo cual conlleva la concesión de gracia, sin contravenir los fines constitucionalmente reconocidos de la pena; toda vez que se trata del caso de una persona con enfermedades no terminales graves, que se encuentren en una etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable”, se lee en las resoluciones.

Y agregan: “En ese contexto, resulta necesario que el Estado renuncie al ejercicio de su poder punitivo, al reconocer que el interno no representa un peligro para la sociedad, prevaleciendo el derecho a la dignidad humana, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. De esta manera, la continuidad de la persecución penal pierde su justificación jurídica y sancionadora”.

Con las gracias otorgadas por el presidente interino José Jerí a Juan Carlos Cárdenas Paredes y Luis Alberto Escobar Flores, las autoridades penitenciarias deberán iniciar los trámites para su liberación inmediata.

La decisión marca uno de los primeros indultos otorgados durante el periodo de José Jerí al frente del Ejecutivo. El Peruano informó que el presidente ha enfatizado la importancia de revisar los casos de internos con enfermedades graves, especialmente en el contexto de la reciente reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las políticas orientadas a la protección de la salud y la vida en centros de reclusión.

El mensaje navideño de José Jerí

El Gobierno del presidente interino José Jerí hizo un llamado a la unidad nacional en su mensaje por Navidad 2025, instando a los peruanos a fortalecer los lazos familiares y renovar la esperanza para el futuro del país, según publicó la Presidencia de la República en su cuenta oficial de la plataforma X.

En una tarjeta firmada por el mandatario interino José Jerí, difundida por la Presidencia de la República, se remarcó el deseo de que “estas fiestas nos unan en armonía a todos los peruanos y que Dios siga iluminando nuestro camino en la tarea de construir un Perú seguro, próspero y unido”.