Perú

José Jerí otorga indulto a dos reclusos por razones humanitarias

Mandatario interino concedió la gracia presidencial tras comprobarse que internos padecían enfermedades degenerativas que se agravarían en prisión

Guardar
José Jerí saludó a José
José Jerí saludó a José Antonio Kast por su victoria en Chile y lo invitó a reunirse en 2026. (Foto: Presidencia Perú)

El presidente interino José Jerí concedió el indulto por razones humanitarias a dos internos, según disposiciones publicadas el 27 de diciembre de 2025 en el diario oficial El Peruano. Esta decisión corresponde a la evaluación médica y legal de los casos de Juan Carlos Cárdenas Paredes y Luis Alberto Escobar Flores, quienes se encontraban privados de libertad en el penal Miguel Castro Castro y de Cañete, respectivamente.

Las resoluciones 295-2025-JUS y 296-2025-JUS, firmadas por José Jerí y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, consignan que los beneficiados padecen enfermedades graves que hacen inviable su permanencia en un centro penitenciario, conforme a lo previsto en la normativa vigente. Según la información detallada, la Junta Médica Penitenciaria acreditó el diagnóstico de ambos internos y la Comisión de Gracias Presidenciales recomendó la medida excepcional por el avanzado estado de deterioro de su salud.

Los informes médicos y sociales consideraron la condición terminal de los internos y la ausencia de riesgo social por su liberación.

“La gravedad de la enfermedad se configura como un fundamento que justifica la culminación de la ejecución penal, lo cual conlleva la concesión de gracia, sin contravenir los fines constitucionalmente reconocidos de la pena; toda vez que se trata del caso de una persona con enfermedades no terminales graves, que se encuentren en una etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable”, se lee en las resoluciones.

Y agregan: “En ese contexto, resulta necesario que el Estado renuncie al ejercicio de su poder punitivo, al reconocer que el interno no representa un peligro para la sociedad, prevaleciendo el derecho a la dignidad humana, consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. De esta manera, la continuidad de la persecución penal pierde su justificación jurídica y sancionadora”.

Con las gracias otorgadas por el presidente interino José Jerí a Juan Carlos Cárdenas Paredes y Luis Alberto Escobar Flores, las autoridades penitenciarias deberán iniciar los trámites para su liberación inmediata.

La decisión marca uno de los primeros indultos otorgados durante el periodo de José Jerí al frente del Ejecutivo. El Peruano informó que el presidente ha enfatizado la importancia de revisar los casos de internos con enfermedades graves, especialmente en el contexto de la reciente reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y las políticas orientadas a la protección de la salud y la vida en centros de reclusión.

El mensaje navideño de José Jerí

El Gobierno del presidente interino José Jerí hizo un llamado a la unidad nacional en su mensaje por Navidad 2025, instando a los peruanos a fortalecer los lazos familiares y renovar la esperanza para el futuro del país, según publicó la Presidencia de la República en su cuenta oficial de la plataforma X.

En una tarjeta firmada por el mandatario interino José Jerí, difundida por la Presidencia de la República, se remarcó el deseo de que “estas fiestas nos unan en armonía a todos los peruanos y que Dios siga iluminando nuestro camino en la tarea de construir un Perú seguro, próspero y unido”.

Temas Relacionados

José JeríIndulto presidencialMinisterio de Justiciaperu-politica

Más Noticias

Aumento de remuneración de profesores se concreta: MEF destina S/208 millones para incremento

El Decreto Supremo da presupuesto en favor del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales para el aumento de la RIM

Aumento de remuneración de profesores

Guía de conciertos y fiestas para despedir el 2025: precios, horarios y detalles de los principales shows para recibir el Año Nuevo

Desde el “Gran Tonazo de Fin de Año” frente al mar hasta fiestas temáticas en el norte y el sur de la ciudad, la agenda de celebraciones incluye opciones familiares y exclusivas para mayores de edad.

Guía de conciertos y fiestas

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League, Alianza Lima y San Martín protagonizarán partidazo en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 27

La locura por la venta de prendas amarillas en Gamarra: comerciantes ofrecen ropa interior desde 2 soles

La tradicional búsqueda de ropa interior amarilla impulsa una intensa jornada de ventas en el emporio comercial de Gamarra. Comerciantes y compradores abarrotan galerías desde temprano

La locura por la venta

Se filtró conflicto entre Universitario y Rodrigo Ureña: el motivo por el que no es oficializado en Millonarios

El chileno tiene todo arreglado con el cuadro colombiano, sin embargo existe un obstáculo entre el jugador y la ‘U’ que complica su traspaso a la liga ‘cafetera’. Entérate de los detalles

Se filtró conflicto entre Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí deja

Gobierno de José Jerí deja sin abogados a mujeres y niñas víctimas de violencia en Amazonas, denuncia Flor Pablo

Enrique Valderrama, candidato presidencial del Apra, niega irregularidades y defiende inclusión de invitados en listas

Falleció el congresista Carlos Anderson a los 65 años

Acusan a dirigentes del APRA de alterar listas al Congreso y Parlamento Andino: “Ellos mismos se han puesto”, afirma Velásquez Quesquén

Informe del JEE: Alcalde Franco Vidal habría vulnerado neutralidad al decir “no voten por ninguno de estos”

ENTRETENIMIENTO

Darinka Ramírez defiende a su

Darinka Ramírez defiende a su pareja de críticas sobre Jefferson Farfán: “Se hace cargo de una niña que no es de él”

Melissa Klug revela que su hijo mayor con Jefferson Farfán se mudará a Estados Unidos para seguir sus estudios superiores

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Cynthia Martínez anuncia reunión musical virtual por los dos años de la partida de Pedro Suárez Vértiz

Lis Padilla responde a críticas tras oficializar su relación: “Elijo vivir desde la verdad, sin culpas y con valentía”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 27

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Se filtró conflicto entre Universitario y Rodrigo Ureña: el motivo por el que no es oficializado en Millonarios

Resultados de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos de HOY, horarios y canal de TV

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026