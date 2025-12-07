Vladimir Cerrón afirma que ganará las elecciones 2026 pese a estar prófugo: “hay que disciplinar a los golpistas y traidores”

Perú Libre anuncia campaña de Vladimir Cerrón desde la clandestinidad. (Video: Canal N)

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, continúa en la clandestinidad, pero participará del proceso de elecciones internas de su partido y ya manifestó su intención de disputar las elecciones presidenciales de 2026.

A través de una publicación en X, Cerrón aseguró que logrará “Ganaré las elecciones desde la clandestinidad y será un hecho histórico, como la Asamblea Constituyente que deberá instalarse en el acto de asunción de mando”.

En su mensaje, el líder de Perú Libre también afirmó que buscará “disciplinar a los golpistas y traidores”. Todo ello mientras que los congresistas de su partido afirmaron que Cerrón participará de las Elecciones presidenciales, pues no existe impedimento alguno que lo excluya de la contienda.

Bancada de Perú Libre respalda a Cerrón

Cerrón también ha recibido el respaldo de los congresistas que integran la bancada de su partido en el Congreso. En particular, el congresista Segundo Montalvo sostuvo ante la prensa que “el pueblo peruano esta vez nos dará la razón. Por eso Perú Libre no se da por vencido, vamos por la revancha”. Montalvo reiteró que la condición de prófugo del líder político no constituye un obstáculo legal para su candidatura presidencial.

Vladimir Cerrón afirma que ganará las elecciones 2026 pese a estar prófugo. (Foto: Captura)

En el mismo sentido, Kelly Portalatino, miembro de la bancada de Perú Libre, calificó la acción judicial como una “instrumentalización de la justicia” cuyo objetivo sería excluir a Cerrón de la contienda. Portalatino informó que el líder del partido ya presentó una apelación y espera una resolución favorable que le permita recuperar su libertad.

Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir y también congresista, negó la existencia de una condena firme contra el exgobernador y sostuvo que “siempre se ha puesto a derecho”. Además, responsabilizó al sistema judicial por el estado emocional de Bertha Rojas, madre del candidato y aspirante a la primera vicepresidencia.

El proceso judicial en contra de Cerrón se basa en la acusación de presunto lavado de activos. El Ministerio Público sostiene que habría liderado una red de financiamiento irregular. Por su parte, el Poder Judicial decidió mantener la orden de prisión preventiva al considerar que la defensa no presentó argumentos nuevos que justificaran cambiar la medida. La ubicación de Cerrón sigue siendo desconocida y la orden judicial permanece vigente.

En el plano político, Flavio Cruz —congresista y postulante a la segunda vicepresidencia de Perú Libre— anunció que la fórmula presidencial del partido será definida en los próximos días. Cruz interpretó los intentos de excluir a Cerrón como una maniobra política y remarcó que “buscan impedir que compita en igualdad de condiciones”.

Vladimir Cerrón pierde más de 1.6 millones de soles por orden del Poder Judicial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Poder Judicial rechaza pedido de Cerrón para eliminar prisión preventiva

El Poder Judicial rechazó la solicitud del líder de Perú Libre para modificar la prisión preventiva en su contra, decisión que fortalece su permanencia en la clandestinidad e incrementa las tensiones en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.

La reciente decisión del juez Leodan Cristóbal ratificó la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, tras declarar infundado el pedido de comparecencia del dirigente, acusado de cometer lavado de activos. El magistrado argumentó que no se presentaron pruebas novedosas que sustentaran un cambio en la medida restrictiva