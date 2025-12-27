Perú

Fuerza Aérea del Perú abre convocatoria a nivel nacional para el Servicio Militar Voluntario 2026

La FAP inicia inscripciones en todo el país para jóvenes de 18 a 29 años, con sedes en Lima, Callao y regiones. El proceso arranca en febrero y busca fortalecer la defensa y el desarrollo profesional

(Andina)
(Andina)

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) activó la convocatoria para el Servicio Militar Voluntario 2026. El anuncio está dirigido a jóvenes peruanos entre 18 y 29 años que buscan integrarse a las filas de la institución. Según el comunicado emitido, el proceso de inscripción comenzará el 16 de marzo en Lima y el 2 de febrero en las regiones.

Para quienes residen en Lima y Callao, las inscripciones estarán disponibles en tres puntos estratégicos: la avenida Jorge Chávez en Santiago de Surco, el Grupo Aéreo n.º 8 en la avenida Elmer Faucett en el Callao, y la Escuela de Supervivencia en el Mar en el jirón Abtao en Ancón.

Los interesados pueden contactar a los números 996 426 051 y 945 695 322 para resolver dudas o solicitar información adicional.

Sedes regionales y oportunidades de desarrollo

La convocatoria nacional se extiende a diversas regiones:

  • Arequipa (ORM3): av. Aviación s/n, urb. Zamácola, Cerro Colorado.

Cel.: 996 424 996 | Tel.: 054-652122

  • Pucallpa (ORM4): distrito de Yarinacocha, alt. empresa Electro Ucayali, jr. San Alejandro s/n.

Tel.: 061-636966

  • Iquitos (ORM5): Grupo Aéreo n.° 42, pasaje San José s/n, Moronacocha. 

Tel.: 065-531454

  • Chiclayo (ORM6): Calle Manuel María Ízaga N.° 883, Chiclayo.

Cel.: 996 425 091 | Tel.: 074-630279

  • Piura (ORM7): av. Luis Montero s/n, distrito Castilla, costado del Grupo Aéreo n.° 7.

Cel.: 996 425 130 | Tel.: 073-639074

  • San Ramón (ORM8): base aérea San Ramón, carretera marginal s/n, San Ramón.

Cel.: 996 853 048 | Tel.: 064-625918

  • Pisco (ORM9): Grupo Aéreo n.° 51, av. Genaro Medrano s/n.

Cel.: 996 796 635 | Tel.: 056-634039

  • Tacna (ORM10): av. Billinghurst n.° 202, Tacna.

Cel.: 996 425 035 | Tel.: 052-630399

  • Talara (ORM11): villa FAP s/n, Pariñas, Talara.

Cel.: 996 425 373 | Tel.: 073-639357

  • Puerto Maldonado (ORM12): edif. FAP, plaza de Armas de Madre de Dios, av. León Velarde n.° 288, ofc. 101.

Cel.: 953 525 237 | Tel.: 082-632094

  • Juanjuí (ORM13): Agrupamiento Aéreo de Juanjuí, jr. Iquitos s/n, barrio Santa Rosa.

Cel.: 998 910 794 | Tel.: 042-636700

  • Tarapoto (ORM15): jr. Santa Rosa n.° 161 (Demuna), alt. cdra. 6 del jr. Leguía.

Tel.: 042-637562

  • Arequipa – Vítor (ORM17): local municipal La Joya, jr. Dos de Mayo n.° 501.

Cel.: 998 910 782

El Servicio Militar Voluntario representa una opción para quienes desean contribuir al país y, al mismo tiempo, desarrollar habilidades personales y profesionales dentro de la Fuerza Aérea del Perú.

A través de este programa, los jóvenes tienen la oportunidad de integrarse a una estructura donde la disciplina, la formación técnica y el trabajo en equipo son pilares fundamentales.

La apertura de inscripciones para el año 2026 toma relevancia en un contexto donde el debate sobre la participación juvenil en las fuerzas armadas sigue vigente.

La FAP busca sumar nuevos talentos y fortalecer la defensa nacional, mientras ofrece a los voluntarios la posibilidad de acceder a capacitación y experiencias que pueden ser valiosas para su futuro.

Temas Relacionados

FAPServicio MilitarConvocatoriaFuerza Aérea del Perúperu-noticias

