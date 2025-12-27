‘San Paulinos’ de Piura, la tradición de ‘quemar’ a políticos y personajes polémicos para despedir el Año Viejo

En Piura, la llegada del Año Nuevo se celebra con la quema de los "San Paulinos", muñecos que representan a los personajes más controversiales del año. Conozca a Doña Consuelo Ayala, una artesana que lleva más de 30 años manteniendo viva esta colorida y satírica tradición | Latina TV

La ciudad de Piura vive cada fin de año una de sus tradiciones más coloridas y catárticas: la elaboración y quema de los ‘San Paulinos’, muñecos de trapo que se preparan durante meses y que, la noche del 31 de diciembre, arden en las calles para despedir simbólicamente los problemas y dar la bienvenida al nuevo año. La costumbre, profundamente arraigada en la identidad piurana, mezcla creatividad, sátira y el deseo colectivo de renovación.

La señora Consuelo Ayala es testigo y protagonista de esta tradición desde hace más de tres décadas. En su casa, una verdadera fábrica artesanal, cada diciembre se multiplican los ‘San Paulinos’, confeccionados con ropa usada, paja, aserrín y un sinfín de detalles que los convierten en retratos caricaturescos de personajes públicos y situaciones locales.

Rostros polémicos y deseos nuevos: el arte de quemar ‘San Paulinos’ en Piura

Personajes y sátira: quemar lo que no queremos repetir

La esencia de los ‘San Paulinos’ radica en la sátira y la capacidad de la comunidad para expresar, a través del fuego, el deseo de dejar atrás aquello que ha causado molestias, frustraciones o risas durante el año. Los muñecos representan a figuras polémicas de la política nacional y local, como la presidenta Dina Boluarte, exalcaldes o congresistas, así como personajes de la farándula y hasta vecinos o amigos que, en tono humorístico, se convierten en protagonistas de esta peculiar hoguera.

“Cada año nos piden muchos muñecos de la presidenta, de alcaldes, o de personajes que han dado que hablar. También hay quienes nos piden muñecos personalizados, para quemar situaciones que quieren dejar atrás”, relata Consuelo, mientras muestra su taller repleto de figuras a medio vestir y cabezas a la espera de ser pintadas. La sátira y el sentido del humor piurano se reflejan en cada detalle: desde los trajes hasta los accesorios, pasando por mensajes escritos que acompañan a los muñecos.

Elaboración artesanal y economía familiar

La preparación de los ‘San Paulinos’ inicia meses antes de la Nochevieja. “Empezamos a recolectar ropa y materiales desde agosto. En septiembre, mis nietos y yo comenzamos a hacer las cabezas y, poco a poco, vamos armando los cuerpos. Es un trabajo en familia”, cuenta Consuelo Ayala, quien junto a su esposo y nietos logra confeccionar hasta trescientos muñecos por temporada.

La confección es minuciosa: cada muñeco lleva ropa real —a veces nueva, a veces donada—, zapatos, corbatas y hasta relojes de imitación, según el personaje representado. Los comerciantes de ropa, sabiendo del destino de estas prendas, ofrecen piezas con pequeñas fallas o que no lograron venderse. “La gente ya sabe que recolecto ropa para los muñecos. Incluso en Tacora tengo contactos que me separan prendas”, explica Consuelo.

El precio de cada San Paulino varía entre 20 y 40 soles, dependiendo del tamaño y la complejidad del personaje. La venta de estos muñecos se convierte en una fuente importante de ingresos para varias familias piuranas, quienes en la temporada pueden obtener ganancias de hasta 9.000 soles. “Vendemos todos los muñecos, y si faltan, hacemos más. Toda la manzana se llena de muñecos para la venta”, afirma la artesana.

Los ‘San Paulinos’: la tradición piurana que prende fuego a lo viejo para recibir el Año Nuevo

La noche de la quema: catarsis colectiva

El 31 de diciembre, minutos antes de la medianoche, las calles de Piura se llenan de color y expectativa. Las familias colocan sus ‘San Paulinos’ en las puertas de sus casas o en las esquinas, rodeados de vecinos que se congregan para verlos arder. La quema es un acto catártico y festivo: representa la expulsión de lo negativo y la esperanza de que el fuego purifique el camino hacia el nuevo año.

Lejos de extinguirse, la costumbre de los ‘San Paulinos’ se renueva cada año. La demanda de muñecos personalizados crece, y las nuevas generaciones participan activamente en su elaboración y venta. Los niños también piden versiones de personajes de dibujos animados o payasos, sumando un matiz lúdico a la tradición.

Los ‘San Paulinos’ son más que muñecos: son el testimonio de una ciudad que no se resigna, que enfrenta sus problemas con ingenio y que, año tras año, elige quemar lo malo para dejar espacio a la esperanza.

Del taller al fuego: así se fabrican los ‘San Paulinos’, el ritual de fin de año en Piura