Perú

Nuevo ataque extorsivo a combi en Lurín deja al menos un fallecido: sicarios dispararon contra unidad y dejaron otros pasajeros heridos

Los sicarios persiguieron la unidad en una motocicleta y dispararon contra el conductor y la cobradora; además, cuatro pasajeros resultaron heridos, algunos de ellos en estado grave

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Nuevo ataque extorsivo a combi en Lurín deja dos fallecidos (Créditos: Buenos días Perú)

Un nuevo hecho violento contra el transporte público sacudió la avenida Lima, en Pampas de Pachacámac, dentro del distrito de Lurín, la noche del 16 de octubre. Una combi informal fue interceptada y atacada a balazos por extorsionadores, mientras transportaba pasajeros hacia el kilómetro 40 desde José Gálvez, en Villa María del Triunfo. El conductor, un ciudadano venezolano, y su cobradora murieron en el acto.

Los atacantes persiguieron a la unidad a bordo de una motocicleta. Uno de los delincuentes abrió fuego directamente contra el chofer mientras el vehículo seguía en movimiento, lo que desató el caos entre los ocupantes, según informó Buenos días Perú de Panamericana Televisión.

Las balas también alcanzaron a la persona que iba en el asiento del copiloto, así como a pasajeros, algunos de ellos en estado grave. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador.

Un ataque armado contra una
Un ataque armado contra una combi informal en la avenida Lima, en Lurín, dejó como saldo dos muertos y varios heridos, evidenciando la persistencia de la violencia en el transporte público - Créditos: Buenos días Perú/Panamericana TV.

La citada fuente recogió la versión de familiares de una de las víctimas, una mujer de 46 años dedicada a la venta de desayunos, quien recibió un disparo en la cabeza al regresar a su vivienda. La familia espera un reporte médico sobre su crítico estado de salud. Otros tres pasajeros continúan internados bajo reserva médica.

El medio señaló que esta modalidad de violencia responde a una cadena de extorsiones que afecta al rubro del transporte informal. Voceros del sector, entrevistados por Panamericana Televisión, relataron que las amenazas incluyen cobros de entre 5 a 10 soles diarios, mientras otros transportistas reportaron cuotas diarias mucho más altas, llegando a los 200 soles.

“No nos han dicho el monto, pero nos están extorsionando a todos”, declaró uno de los conductores, experiencia que otros trabajadores compartieron ante cámaras.

Nuevo ataque extorsivo a combi
Nuevo ataque extorsivo a combi en Lurín deja dos fallecidos - Créditos: Panamericana TV.

La Policía Nacional trasladó la combi a la comisaría de Lurín para las investigaciones correspondientes, según detalló el medio. Los agentes apuntan a la presencia de bandas criminales dedicadas a la extorsión como responsables de este nuevo atentado.

En respuesta, el gremio Transportes Unidos, que preside Martín Ojeda, anunció una protesta simbólica con el “apagado de motores” durante tres minutos al mediodía, en demanda de mayor seguridad. A través de un comunicado, exhortaron a frenar la ola de violencia que, como ha reportado Panamericana Televisión, ha dejado víctimas mortales y heridos en operativos similares durante las últimas semanas.

Canales de emergencia

El Gobierno puso en funcionamiento la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas. Esta línea permite reportar situaciones de extorsión y recibir protección de forma inmediata. Además, está enlazada con la Central de Emergencias 105 y ofrece la posibilidad de que los ciudadanos envíen pruebas como audios o videos.

También, hay alternativas adicionales para notificar estos delitos:

  • Línea 1818: Canal de emergencia para denunciar extorsiones.
  • Celular 942841978: Número directo para hacer reportes.
  • Comisarías: Espacios en cada distrito donde se pueden presentar denuncias.
  • Depincri: Áreas especializadas de la policía que investigan este tipo de crímenes.

Otros números de emergencia:

  • Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

Temas Relacionados

Lurínextorsióninseguridad ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

La histórica ‘esquina de la televisión’ : Panamericana TV cumplió 66 años en medio de cambios, renovación y un futuro incierto

Panamericana Televisión deja atrás una era y avanza hacia un nuevo ciclo directivo encabezado por Jimmy Pflücker y Susana Umbert. El histórico canal, pilar de la televisión peruana, apuesta por la renovación para enfrentar los desafíos de la industria actual

La histórica ‘esquina de la

Señor de los Milagros llegará a Palacio de Gobierno este sábado 18 de octubre: ¿A qué hora inicia el segundo recorrido?

Miles de fieles acompañarán la sagrada imagen en una jornada de fe, oración y tradición que recorrerá las principales calles del Centro Histórico. Todo iniciará en la Iglesia de las Nazarenas

Señor de los Milagros llegará

Sicarios asesinan a joven venezolana con más de 20 disparos en San Juan de Miraflores: dejaron una rosa sobre su cuerpo

La PNP inició con las diligencias correspondientes, pero debido a la ferocidad del ataque no se descarte un ajuste de cuentas entre bandas delictivas

Sicarios asesinan a joven venezolana

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros tomarán el control de Canal 5

El histórico medio audiovisual de la avenida Arequipa cambia de propietarios tras más de seis décadas, una operación que responde a la crisis publicitaria y abre interrogantes sobre el futuro de sus contenidos

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos ante la renuncia de Magaly Quiroz

Fernando Rospigliosi se queda en la Mesa Directiva: Fuerza Popular desconoce comunicado previo y respalda permanencia

Rafael López Aliaga exige renuncia de Vicente Tiburcio y del jefe de la PNP, Óscar Arriola, por asesinato de manifestante

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

ENTRETENIMIENTO

La histórica ‘esquina de la

La histórica ‘esquina de la televisión’ : Panamericana TV cumplió 66 años en medio de cambios, renovación y un futuro incierto

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros tomarán el control de Canal 5

Susana Umbert se pronuncia tras comprar Panamericana TV: “La hemos adquirido para recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo”

Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional: “El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas”

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina en Chorrillos

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

“No es momento para hablar de Luis Advíncula”, la firme postura de Alianza Lima sobre posible fichaje del defensa de Boca Juniors

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025