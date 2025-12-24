Metropolitano y Metro de Lima: Estos son los horarios de atención de hoy 25 de diciembre

Con motivo de las celebraciones por Navidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso horarios especiales para los principales sistemas de transporte público masivo de la capital. El jueves 25 de diciembre, feriado nacional, la Línea 1 del Metro, la Línea 2 y el Metropolitano ajustarán su operación para atender la demanda de pasajeros durante estas fechas festivas.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos y tomar en cuenta las frecuencias de paso, que podrían variar según el horario y el flujo de pasajeros.

Horarios del Metropolitano el 25 de diciembre

Hoy, jueves 25 de diciembre, los servicios Regulares A, B y C, operarán desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Y el Expreso 5, funcionará de 6 a.m. a 8 p.m. Los alimentadores trabajarán hasta las 11 p.m.

Línea 1 del Metro de Lima: horarios por Navidad

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará el feriado del 25 de diciembre en horario especial de feriado. El servicio iniciará a las 5:30 a. m. y concluirá a las 10:00 p. m., con todas sus estaciones habilitadas.

Linea 1 - Metro de Lima

La ATU precisó que la frecuencia de paso de los trenes variará entre 7 minutos con 30 segundos y hasta 20 minutos, según la franja horaria y el nivel de afluencia de pasajeros. Por ello, se recomienda a los usuarios considerar posibles tiempos de espera mayores, especialmente en horas de menor demanda.

La Línea 1 conecta el sur y el norte de Lima a lo largo de más de 30 kilómetros, por lo que se mantiene como una de las principales alternativas de transporte durante los días festivos.

Línea 2 del Metro y otros servicios de transporte

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá su horario habitual este jueves 25 de diciembre. El servicio funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. en las estaciones actualmente operativas: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

En cuanto al transporte regular, los buses urbanos circularán el 25 de diciembre desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda. Los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que los taxis autorizados podrán operar las 24 horas del día.

La ATU reiteró su llamado a utilizar transporte formal y a informarse a través de los canales oficiales para evitar contratiempos durante los desplazamientos por Navidad.

A tomar sus precauciones

Si bien este jueves 25 de diciembre es feriado nacional, es una fecha que miles de familas aprovechan para trasladarse por diversos puntos de Lima y también para acudir a centros comerciales, pasear por parques o simplemente salir a disfrutar de esta fecha navideña.

Por ello hay que tomar en cuenta que el precio del pasaje urbano se incrementa en 50% más del precio habitual, además del costo de los taxis, sobre todo en horarios de almuerzo y cena, que son considerados ‘horas punta’ en la capital peruana.

Asimismo, se recomienda no trasladarse en movilidad informal y evitar pedir velocidad antes que seguridad al conductor que lo llevará a su destino.