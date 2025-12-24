Perú

Metropolitano y Metro de Lima: Estos son los horarios de atención de hoy 25 de diciembre

La Línea 1 y 2 del Metro de Lima y el Metropolitano ajustarán su operación para atender la demanda de pasajeros durante estas fechas festivas

Guardar

Con motivo de las celebraciones por Navidad, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dispuso horarios especiales para los principales sistemas de transporte público masivo de la capital. El jueves 25 de diciembre, feriado nacional, la Línea 1 del Metro, la Línea 2 y el Metropolitano ajustarán su operación para atender la demanda de pasajeros durante estas fechas festivas.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar con anticipación sus desplazamientos y tomar en cuenta las frecuencias de paso, que podrían variar según el horario y el flujo de pasajeros.

Horarios del Metropolitano el 25 de diciembre

Hoy, jueves 25 de diciembre, los servicios Regulares A, B y C, operarán desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Y el Expreso 5, funcionará de 6 a.m. a 8 p.m. Los alimentadores trabajarán hasta las 11 p.m.

Línea 1 del Metro de Lima: horarios por Navidad

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará el feriado del 25 de diciembre en horario especial de feriado. El servicio iniciará a las 5:30 a. m. y concluirá a las 10:00 p. m., con todas sus estaciones habilitadas.

Linea 1 - Metro de
Linea 1 - Metro de Lima

La ATU precisó que la frecuencia de paso de los trenes variará entre 7 minutos con 30 segundos y hasta 20 minutos, según la franja horaria y el nivel de afluencia de pasajeros. Por ello, se recomienda a los usuarios considerar posibles tiempos de espera mayores, especialmente en horas de menor demanda.

La Línea 1 conecta el sur y el norte de Lima a lo largo de más de 30 kilómetros, por lo que se mantiene como una de las principales alternativas de transporte durante los días festivos.

Línea 2 del Metro y otros servicios de transporte

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá su horario habitual este jueves 25 de diciembre. El servicio funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m. en las estaciones actualmente operativas: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro de Lima. Foto: ComexPerú

En cuanto al transporte regular, los buses urbanos circularán el 25 de diciembre desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda. Los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 10:30 p. m., mientras que los taxis autorizados podrán operar las 24 horas del día.

La ATU reiteró su llamado a utilizar transporte formal y a informarse a través de los canales oficiales para evitar contratiempos durante los desplazamientos por Navidad.

A tomar sus precauciones

Si bien este jueves 25 de diciembre es feriado nacional, es una fecha que miles de familas aprovechan para trasladarse por diversos puntos de Lima y también para acudir a centros comerciales, pasear por parques o simplemente salir a disfrutar de esta fecha navideña.

Por ello hay que tomar en cuenta que el precio del pasaje urbano se incrementa en 50% más del precio habitual, además del costo de los taxis, sobre todo en horarios de almuerzo y cena, que son considerados ‘horas punta’ en la capital peruana.

Asimismo, se recomienda no trasladarse en movilidad informal y evitar pedir velocidad antes que seguridad al conductor que lo llevará a su destino.

Temas Relacionados

Navidad 2025Navidad peruATUMetropolitanoLínea 1 y 2Metro de Limaperu-noticias

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

General de la PNP realizó inspecciones a comisarías y repartió la cena a oficiales en servicio por Navidad

Durante su visita a la comisaría Apolo en La Victoria, Óscar Manuel Arriola Delgado destacó la importancia de la labor sus colegas en fechas clave

General de la PNP realizó

Los robos no paran en Lima: falsos repartidores de delivery aterrorizan zonas residenciales

La modalidad delictiva que emplea motocicletas y vestimenta de aplicaciones de reparto ha generado inquietud entre los vecinos, pese al despliegue de cámaras y vigilancia municipal, especialmente en el distrito de San Isidro

Los robos no paran en

Reniec atenderá este fin de semana largo, pero en algunos casos con horario modificado: todos los detalles

El organismo de identificación mantendrá activos diversos puntos de servicio el 26 y 27 de diciembre, implementando horarios diferenciados para entregar documentos y gestionar solicitudes

Reniec atenderá este fin de

Uso de pirotécnicos ocasionó mayoría de incendios en Lima en las primeras horas de Navidad, afirmó la MML

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, afirmó que las emergencias se originaban en los techos de las viviendas

Uso de pirotécnicos ocasionó mayoría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Navidad 2025: El Gobierno de

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

Tres exjueces supremos postulan en las Elecciones 2026: Duberlí Rodríguez, Iván Sequeiros y Susana Castañeda

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli y su receta

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras criticar el anuncio de su canal de streaming: “Dilo sin llorar”

DEPORTES

Javier Rabanal interactúa en redes

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Jonathan Bilbao asume su primer desafío internacional y se suma a Carabobo FC de Venezuela: jugará fase previa de Libertadores