Tragedia en Navidad: taxista sufrió un paro cardíaco y vehículo impactó contra peluquería en Surquillo

Lo que debía ser una tranquila noche de Navidad se convirtió en tragedia en el distrito limeño de Surquillo, luego de que un taxista perdiera la vida tras sufrir un aparente paro cardiaco, lo que provocó que su vehículo se despistara e impactara violentamente contra la fachada de una peluquería.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Sancio y Rodin, donde desde hace 16 años funciona el negocio de Rosa Juárez, comerciante que hoy observa con resignación los severos daños causados a su local.

De acuerdo con testigos, el conductor se desplazaba por la calle Sancio y estaba a punto de dejar a una pasajera cuando, de manera repentina, sufrió una descompensación. “Era un viejito, le dio infarto, estaba con su pasajera ahí atrás y se clavó”, relató un vecino que presenció el hecho.

El fuerte impacto alarmó a quienes se encontraban en la zona preparándose para recibir la Navidad. “Sonó fuertísimo. Pareció una bomba”, comentaron varios testigos. Afortunadamente, el local se encontraba cerrado al momento del accidente. “La señora cierra temprano, menos mal fue acá y no había nadie”, señalaron.

Una camioneta impactó contra una peluquería en Surquillo | Foto captura: BDP

El conductor fue identificado como Álvaro César Bermúdez, de 59 años. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes intentaron auxiliarlo; sin embargo, fue hallado sin signos vitales. La pasajera resultó con lesiones leves y, según testigos, solo sufrió un gran susto.

Horas después del accidente, el panorama en la zona evidenciaba la magnitud del daño: cintas de seguridad, una estructura metálica improvisada y la fachada destrozada son ahora lo único que resguarda el negocio afectado. La comerciante teme que su local quede expuesto a robos. “Me da miedo que entren y se lleven todo. Yo vivo de esto, no tengo otro trabajo. Se ha destrozado todo”, expresó con preocupación.

Aunque los daños alcanzaron también el interior del local —espejos, mesas y mobiliario—, la propietaria asegura que lo más urgente es poder reparar la puerta para retomar sus actividades. “Eso se podrá arreglar después, pero necesito trabajar”, señaló.

Finalmente, la unidad siniestrada fue trasladada a la comisaría de Surquillo, donde se realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades. La afectada espera que los responsables asuman los costos de los daños, mientras intenta recuperarse de una Navidad marcada por la tragedia.

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias : 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves : 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia : 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada : 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales : 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113