Mercado de Surquillo reabre tras más de siete meses de cierre: comerciantes realizaron mejoras y festejan apertura

Mercado de Surquillo reabre tras más de un año de cierre | Video: Panamericana

El mercado San Felipe, ícono comercial del distrito limeño de Surquillo, volvió a abrir hoy sus puertas luego de permanecer cerrado durante más de siete meses. En una ceremonia que incluyó música folclórica, comerciantes y vecinos celebraron la reapertura de este moderno centro de abastos, que ahora cuenta con instalaciones completamente remozadas y ajustadas a las normas de seguridad.

La alcaldesa Cintia Loayza encabezó la inauguración y destacó que ahora el mercado alberga más de 580 puestos, todos acondicionados según los estándares exigidos para salvaguardar la vida, el cuerpo y la salud tanto de comerciantes como de consumidores.

“Surquillo está de fiesta. Nuestro mercado San Felipe abre sus puertas. 580 puestos que hoy cumplen las condiciones de seguridad en las edificaciones: sistema eléctrico, sistema antiincendios, cajas y todas las condiciones técnicas que garantizan la seguridad para que el consumidor, el vecino y el comerciante puedan brindar este servicio de abastos a todo el país y, sobre todo, a Surquillo”, señaló la alcaldesa Cintia Loayza.

Durante el cierre, algunos comerciantes debieron instalarse en plena vía pública, a la espera de la esperada rehabilitación. “Han sido años, siete meses de espera. Gracias al apoyo de la alcaldesa y su equipo técnico, hemos cumplido con todos los requisitos de seguridad”, declaró el presidente del mercado, con voz emocionada.

Mercado de Surquillo abre sus puertas tras permanecer cerca de un año cerrado por temas de seguridad | Foto: Andina

Al recorrer ahora las nuevas instalaciones, se observa un ambiente ordenado: techos renovados, cableado oculto mediante ductos, señalización de zonas de alto riesgo y pisos remozados. Cada puesto exhibe puertas recién pintadas y sistemas antiincendios en funcionamiento.

Una comerciante con más de treinta años en San Felipe expresó su alegría: “Mis hijos han nacido aquí. He trabajado toda mi vida en este mercado y hoy siento que empiezo de nuevo”.

Respecto a la organización interna, si bien no existe un esquema rígido de sectorización por rubros, los diferentes giros (carnes, verduras, abarrotes y alimentos diversos) cuentan con estaciones de venta adaptadas a las nuevas condiciones de seguridad.

La jornada culminó con un llamado de la alcaldesa: “Invitamos a todos los surquillanos y a vecinos de distritos cercanos a visitar el mercado San Felipe. Ya está abierto y tiene todas las condiciones para que puedan consumir con seguridad y tranquilidad”.

El renovado mercado San Felipe espera retomar su papel central en la economía del distrito y ser un espacio de encuentro para toda la comunidad, tras una larga y compleja espera.

Detalles del cierre

En septiembre pasado, el Poder Judicial ordenó reabrir el Mercado n.° 1 de Surquillo en un plazo de tres días, luego de permanecer clausurado desde el 2024. Sin embargo, la alcaldesa del distrito, Cinthia Loayza, reiteró que el estado del lugar “es calamitoso y de grave riesgo” para comerciantes y vecinos.

Este centro de abastos fue cerrado en agosto de 2024 por presentar deficiencias de seguridad y salubridad, según informó la comuna distrital.

“El juez me ordena abrir un mercado que no presta condiciones de seguridad ni garantiza la vida y salud de las personas. Y es de conocimiento público: todo el Perú sabrá que, si sucede algo, nosotros hemos advertido. Vamos a respetar lo que nos manden”, señaló Loayza.

“Primero está la vida, no queremos que haya muertes humanas. ¿Qué va a pasar si mañana hay un incendio? El día que entre cualquier ciudadano a trabajar en estas condiciones y muere alguien, o hay un cortocircuito y mueren personas, ¿quién va a ser responsable?, ¿el juez?”, cuestionó entonces.

Finalmente, todas las observaciones ya fueron levantadas.