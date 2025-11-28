Mercado de Surquillo reabre tras más de siete meses de cierre: comerciantes realizaron mejoras y festejan apertura

El mercado San Felipe, ícono comercial del distrito limeño de Surquillo, volvió a abrir hoy sus puertas luego de permanecer cerrado durante más de siete meses. En una ceremonia que incluyó música folclórica, comerciantes y vecinos celebraron la reapertura de este moderno centro de abastos, que ahora cuenta con instalaciones completamente remozadas y ajustadas a las normas de seguridad.
La alcaldesa Cintia Loayza encabezó la inauguración y destacó que ahora el mercado alberga más de 580 puestos, todos acondicionados según los estándares exigidos para salvaguardar la vida, el cuerpo y la salud tanto de comerciantes como de consumidores.
“Surquillo está de fiesta. Nuestro mercado San Felipe abre sus puertas. 580 puestos que hoy cumplen las condiciones de seguridad en las edificaciones: sistema eléctrico, sistema antiincendios, cajas y todas las condiciones técnicas que garantizan la seguridad para que el consumidor, el vecino y el comerciante puedan brindar este servicio de abastos a todo el país y, sobre todo, a Surquillo”, señaló la alcaldesa Cintia Loayza.
Durante el cierre, algunos comerciantes debieron instalarse en plena vía pública, a la espera de la esperada rehabilitación. “Han sido años, siete meses de espera. Gracias al apoyo de la alcaldesa y su equipo técnico, hemos cumplido con todos los requisitos de seguridad”, declaró el presidente del mercado, con voz emocionada.
Al recorrer ahora las nuevas instalaciones, se observa un ambiente ordenado: techos renovados, cableado oculto mediante ductos, señalización de zonas de alto riesgo y pisos remozados. Cada puesto exhibe puertas recién pintadas y sistemas antiincendios en funcionamiento.
Una comerciante con más de treinta años en San Felipe expresó su alegría: “Mis hijos han nacido aquí. He trabajado toda mi vida en este mercado y hoy siento que empiezo de nuevo”.
Respecto a la organización interna, si bien no existe un esquema rígido de sectorización por rubros, los diferentes giros (carnes, verduras, abarrotes y alimentos diversos) cuentan con estaciones de venta adaptadas a las nuevas condiciones de seguridad.
La jornada culminó con un llamado de la alcaldesa: “Invitamos a todos los surquillanos y a vecinos de distritos cercanos a visitar el mercado San Felipe. Ya está abierto y tiene todas las condiciones para que puedan consumir con seguridad y tranquilidad”.
El renovado mercado San Felipe espera retomar su papel central en la economía del distrito y ser un espacio de encuentro para toda la comunidad, tras una larga y compleja espera.
Detalles del cierre
En septiembre pasado, el Poder Judicial ordenó reabrir el Mercado n.° 1 de Surquillo en un plazo de tres días, luego de permanecer clausurado desde el 2024. Sin embargo, la alcaldesa del distrito, Cinthia Loayza, reiteró que el estado del lugar “es calamitoso y de grave riesgo” para comerciantes y vecinos.
Este centro de abastos fue cerrado en agosto de 2024 por presentar deficiencias de seguridad y salubridad, según informó la comuna distrital.
“El juez me ordena abrir un mercado que no presta condiciones de seguridad ni garantiza la vida y salud de las personas. Y es de conocimiento público: todo el Perú sabrá que, si sucede algo, nosotros hemos advertido. Vamos a respetar lo que nos manden”, señaló Loayza.
“Primero está la vida, no queremos que haya muertes humanas. ¿Qué va a pasar si mañana hay un incendio? El día que entre cualquier ciudadano a trabajar en estas condiciones y muere alguien, o hay un cortocircuito y mueren personas, ¿quién va a ser responsable?, ¿el juez?”, cuestionó entonces.
Finalmente, todas las observaciones ya fueron levantadas.