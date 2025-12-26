Solo esta semana el BCRP compró US$600 millones para que el tipo de cambio no baje muy rápido

Solo esta semana de Navidad en Perú, el BCRP realizó tres compras, una en cada sesión que hubo, antes de los feriados y el día no laborable. - Crédito Andina

Esta semana, el Banco Central de Reserva ha comprado dólares en cada sesión cambiaria que ha podido. Desde el lunes hasta el miércoles, justo antes de Navidad, el BCRP compró US$600 millones para, como resaltó el mismo presidente de la entidad, anteriormente, evitar que el sol peruano se aprecie con mucha rapidez.

Así, si bien se han hecho compras de dólares regularmente, el tipo de cambio se ha mantenido con algunas bajas, pero igual manteniéndose en el rango de S/3,36 a poco más de S/3,37. Estas son las compra que hizo el BCRP:

El 2025/12/22, el Banco Central compró US$ 323 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3667 por dólar

El 2025/12/23, el Banco Central compró US$ 140 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3650 por dólar

El 2025/12/24, el Banco Central compró US$ 137 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3640 por dólar.

Julio Velarde reveló por qué el BCRP compra dólares. - Crédito Captura de BCRP

¿Por qué el BCRP sigue comprando dólares?

“Este año hemos intervenido con cierta fuerza en el mercado cambiario. Nos hemos apreciado: el sol se ha fortalecido bastante, a pesar de la intervención del BCRP, comprando dólares, tanto spots como derivados. (...) Estamos interviniendo para que no se aprecie el tipo de cambio tan rápido”, acotó Velarde en el último reporte de inflación del año.

Para el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, la compra de dólares por parte del BCRP no busca revertir la tendencia de fondo, sino moderar la velocidad con la que esta se manifiesta. Es decir, actualmente el tipo de cambio ha acumulado varias bajas y se ha colocado, según la última sesión cambiaria del BCRP, a S/3,3650 por dólar.

Sin embargo, al comprar dólares la entidad presidida por Julio Velarde no busca que la tendencia sea al alza, sino solo moderar esta bajada. Es decir, si el BCRP no intervendría en el tipo de cambio, este podría bajar con más fuerza.

El dólar bajaría con más fuerza sin la intervención del BCRP. - Crédito Composición infobae Perú/BCR/Freepik

Las nueve compras

Como se sabe, cerca al cierre del mercado cambiario, el BCRP actualizó diferentes compras de millones de dólares en las siguientes fechas y por los montos detallados:

Miércoles 5 de noviembre: El Banco Central compró US$ 27 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3660 por dólar Martes 11 de noviembre: El Banco Central compró US$ 77 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3625 por dólar Miércoles 26 de noviembre: El Banco Central compró US$ 171 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Jueves 27 de noviembre: El Banco Central compró US$ 78 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3649 por dólar Viernes 28 de noviembre: El Banco Central compró US$ 157 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3635 por dólar Miércoles 3 de diciembre: El Banco Central compró US$ 51 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Miércoles 17 de diciembre: El Banco Central compró US$ 289 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3677 por dólar Jueves 18 de diciembre: El Banco Central compró US$ 240 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar. Viernes 19 de diciembre: El Banco Central compró US$ 150 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3670 por dólar Lunes 22 de diciembre: El Banco Central compró US$ 323 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3667 por dólar Martes 25 de diciembre: El Banco Central compró US$ 140 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3650 por dólar Miércoles 24 de diciembre: El Banco Central compró US$ 137 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3640 por dólar.