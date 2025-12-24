200 mil libretas de pasaporte electrónico llegan a Lima: Migraciones espera generar más citas en 2026

Del total de pasaportes emitidos en 2025, el 14.57 % se expidieron en la Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada dentro del C. C. Jockey Plaza, porcentaje que le permite superar a todas las sedes del país. En el interior, las regiones donde se emitieron más pasaportes este año fueron Arequipa (4.5 %), Trujillo (3.8 %) y Chiclayo (3 %). - Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones recibió un lote de 200.000 libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad en su sede principal de Breña, Lima, el 23 de diciembre de 2025. El acto contó con la presencia del ministro del Interior Vicente Tiburcio, así como del superintendente nacional de Migraciones Alberto Balladares. La adquisición tiene como objetivo cubrir la creciente demanda de ciudadanos, ante el incremento sostenido en la expedición de estos documentos de viaje.

Recepción y distribución de libretas de pasaporte electrónico

El lote fue entregado oficialmente con la participación de las principales autoridades del sector. Estuvieron presentes la gerenta general de Migraciones Liseth Melchor y la directora de Operaciones Valeria Morales. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, la compra de estos insumos se realizó por medio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de las Naciones Unidas, lo que garantiza la transparencia del proceso.

De acuerdo con la entidad, estas libretas estarán destinadas tanto a la capital como a las regiones, para asegurar la atención continua a los usuarios y evitar retrasos en la emisión de pasaportes electrónicos, en un contexto de alta demanda.

Cifras de expedición de pasaportes y niveles históricos

Según información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, al cierre de 2025 ya se habían emitido más de 765.000 pasaportes a nivel nacional. Esto representa un récord por tercer año consecutivo desde el inicio del servicio hace diez años. La Agencia de Atención al Ciudadano Surco, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, lidera en el país con el 14,57% del total nacional emitido. En regiones, Arequipa alcanza el 4,5%, seguida por Trujillo con el 3,8% y Chiclayo con el 3%.

200 mil libretas de pasaporte electrónico llegan al Perú: Migraciones podrá generar más citas en 2026 - Migraciones

Solicitud y requisitos para el pasaporte en 2026

Para tramitar el pasaporte electrónico en 2026, la Superintendencia Nacional de Migraciones detalla que los usuarios deben abonar S/ 120,90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la web Págalo.pe, usando el código 01810 y consignando el número de DNI del beneficiario. La cita debe reservarse posteriormente a través de la página https://citaspasaporte.migraciones.gob.pe o presencialmente, conforme lo requiera el usuario.

Las autoridades aseguran que se habilitarán más de 50.000 citas para pasaportes distribuidas en 31 puntos de atención de 20 regiones y la Provincia Constitucional del Callao, a fin de mantener la cobertura nacional durante los primeros meses de 2026.

Pasaporte en el Perú

El pasaporte en el Perú surgió como un documento esencial para la identificación y movilidad internacional de los ciudadanos peruanos desde comienzos del siglo XX. Inicialmente, se emitía en formato físico tradicional, con datos personales escritos a mano o mecanografiados, y contaba con sellos y firmas para certificar la salida y entrada del país. Con el tiempo, la necesidad de reforzar la seguridad y agilizar el tránsito internacional impulsó la modernización del documento.

En la actualidad, el Perú expide el pasaporte electrónico, también conocido como e-pasaporte, que incorpora un chip con información biométrica del titular, lo que permite una verificación más rápida y segura en los controles migratorios. La Superintendencia Nacional de Migraciones es la entidad encargada de tramitar y emitir este documento, facilitando el proceso a través de plataformas digitales y oficinas a nivel nacional.