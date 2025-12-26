Los peruanos buscarán laptops con más memoria RAM en 2026, pero se enfrentarán a crisis tecnológica

¿No habrá suficiente RAM? Si buscas laptops más rápidas, ojo con las crisis de la memoria RAM. - Crédito Deposit Photos

¿Sabías que existe una crisis de la memoria RAM (Random Access Memory)? Como se sabe esta memoria es el almacenamiento temporal ultrarápido de tu computadora, que es donde se guardan los datos que la CPU está usando en tiempo real para ejecutar aplicaciones. Esto define cuán rápida puede ser una máquina para realizar acciones en simultáneo.

Sin embargo, con la llegada de la inteligencia artificial, se está dando una crisis con respecto a la memoria RAM, lo que involucrará una escasez global y un encarecimiento de la memoria RAM en general (DRAM y NAND), lo que elevará el precio de laptops y ya plantea regresar a laptops con memoria RAM de 4 GB (cuando el estándar se movía a 8 GB y más).

Pero frente al 2026 también hay nuevas tendencias de los consumidores, y una de estas es la búsqueda de mayor memoria RAM. Tal como reveló Asus Perú en un informe que revela lo que buscarán los peruanos en las laptops el siguiente año. Indudablemente, estos tendrán que enfrentar un panorama más desalentador.

Peruanos invertirían desde S/3.600 en laptops para gaming de entrada y desde S/5.200 en laptops para gaming avanzado.. - Crédito Andina

El panorama del consumidor peruano en laptops

Durante el 2026, el mercado peruano de laptops experimentará un cambio significativo en la manera en que los usuarios evalúan y priorizan las características de sus dispositivos. El panorama incluye no solo un mayor uso de inteligencia artificial, sino también una crisis de la memoria RAM.

Así, ASUS Perú anticipa un consumidor cada vez más exigente, “que busca herramientas versátiles, potentes y preparadas para los nuevos flujos de trabajo impulsados por la tecnología”.

Los peruanos empezarán a buscar laptops con más de 45 TOPS (trillones de operaciones por segundo) para ejecutar IA local

El segmento gamer seguirá creciendo durante el 2026: Peruanos invertirían desde S/3.600 en laptops para gaming de entrada y desde S/5.200 en laptops para gaming avanzado.

Los peruanos deberán enfrentar la crisis de la memoria RAM en 2026. Estos elevaría los precios. - Crédito Difusión

Lo que buscarán los peruanos

¿Qué buscarán los peruanos? Esto es lo que revela Asus Perú sobre este sector:

Buscarán procesadores potentes para Inteligencia Artificial : Cada vez será más común buscar laptops con procesadores de 45–50 TOPS, unidad de medida que determina la cantidad de trillones de operaciones por segundo que permite el procesador, y por ende, ejecutar tareas complejas

Mayor duración de batería : El 2026 traerá una fuerte demanda por laptops con mayor duración de batería, resultado del estilo de vida híbrido que combina trabajo remoto, estudio y movilidad permanente. Los usuarios buscarán equipos que mantengan autonomía durante jornadas completas, sin depender de cargadores, y con tecnologías de gestión energética optimizadas

Laptops gamer para uso cotidiano : También habrá una creciente normalización de las laptops gamer en el día a día. Debido a su potencia, robustez y versatilidad, más peruanos adoptarán estos equipos no solo para juegos, sino también para teletrabajo, creación de contenido o estudios avanzados

Tarjetas gráficas más potentes: El rendimiento gráfico será igualmente determinante, con un avance notable en la búsqueda de mejores tarjetas gráficas en laptops. Para gaming de entrada, los peruanos buscarán tarjetas de serie 40, generalmente potentes. Esto significaría una inversión de S/ 3,600.

La memoria RAM es la que determina cuán rápido una laptop puede hacer varias tareas en simultáneo. - Crédito Google Imagen

Buscarán también más memoria RAM

Otros de los requerimiento será una memoria RAM más potente. “Se observará un aumento sostenido en la preferencia por laptops con más memoria RAM, impulsado por la necesidad de realizar múltiples tareas en simultáneo sin perder fluidez. Con el crecimiento de aplicaciones pesadas y procesos intensivos de IA, el consumidor peruano buscará configuraciones que garanticen velocidad, estabilidad y capacidad de expansión”, señala Asus Perú.

Sin embargo, como se prevee, los peruano tendrán que enfrentar la crisis de memoria RAM de fines de este 2025 que se mantendrá inclusive para 2026. Aunque, todo parece indicar que esto encarecerá los modelos de equipos.