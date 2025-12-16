El enemigo ‘oculto’ que baja la productividad y aumenta costos en las PYMES: Está en las laptops

Este enemigo 'oculto' en las laptops solo es reportado por el 23% de empresas pequeñas y medianas, pero puede impactar en la productividad. - Crédito Deposit Photos

¿Trabajas en una Pequeña o Mediana Empresa (PYME), tu herramienta de trabajo es una laptop y no puedes aumentar tu productividad? Un nuevo estudio de Asus, marca fabricante y vendedora de laptops, sugiere que uno de los problemas para justamente el uso efectivo y exitoso del tiempo laboral en dirección al cumplimiento de metas sería la ‘performance’ de estas máquinas.

Una laptop que no está diseñada para el uso diario laboral, para estar conectada largas jornadas y que no soporta con su componente gráfico el uso extensivo de herramientas digitales podría no responder a tiempo a los requerimientos de un trabajador, ‘colgarse’ y hasta amenazar con su trabajo avanzado (apagarse sin haber guardado, por ejemplo).

“Según el Informe sobre el Futuro de las PYMES de Asus 2025, más del 20% de los líderes de PYMES reportan desgaste frecuente o muy frecuente, debido a la exposición de los dispositivos a condiciones intensas y del mundo real. Además, el 23% afirma experimentar tiempo de inactividad regular debido a fallas de ‘hardware’, lo que afecta directamente a la productividad y aumenta los costos operativos”, revela la marca de laptops.

Fallas en laptops pueden afectar la productividad

"Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de hoy en día, los dispositivos profesionales no son solo para el trabajo de escritorio; son esenciales para cada aspecto de la actividad empresarial. Especialmente para los emprendedores de próxima generación, los dispositivos deben ir a todas partes: cafeterías, espacios de coworking, sitios de clientes, incluso a la playa. Se usan constantemente, se llevan a todas partes y se espera que funcionen las 24 horas del día", apunta Asus.

Para la marca, ese uso ininterrumpido implica un costo, el cual puede afectar directamente la productividad de una empresa, sobre todo si desarrolla la mayoría de sus actividades a través de una laptop. Así, según el Informe sobre el Futuro de las PYMES de ASUS 2025, no solo más del 20% de los líderes de estas empresas han reconocido que hay un desgaste frecuente o muy frecuente en las laptops, debido a la exposición normal de estos dispositivos a condiciones intensas y del mundo real.

Pero un 23%, dos de cada 10, ha reconocido que experimenta tiempo de inactividad regular debido a fallas de hardware, lo que afecta directamente a la productividad y aumenta los costos operativos.

No todas las laptops están fabricadas para soportar tareas diarias laborales, mucho menos con la llegada de la IA. - Crédito Andina

La importancia de seleccionar una laptop adecuada

“Los dispositivos de trabajo son muy utilizados y a menudo están sujetos a un uso más riguroso, especialmente cuando no son de propiedad personal. A medida que los líderes emergentes y con prioridad móvil traspasan los límites de dónde y cómo ocurre el trabajo, se espera que su tecnología se mantenga al día. Sin embargo, no todos los dispositivos están diseñados para ese nivel de desgaste”, apunta Asus.

Para la marca no es de extrañar que el 80% de los líderes de PYMES peruanas crean que los dispositivos profesionales deberían durar más que los personales. Pero, sin embargo, cumplir con esa expectativa requiere más que hardware estándar.

Para la marca no es de extrañar que el 80% de los líderes de PYMES peruanas crean que los dispositivos profesionales deberían durar más que los personales. Pero, sin embargo, cumplir con esa expectativa requiere más que hardware estándar.