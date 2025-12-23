Acción Popular niega haber expulsado a Alfredo Barnechea y defiende legitimidad de su elección interna

El partido calificó como “versiones falsas” los rumores sobre la supuesta expulsión y subrayó la vigencia de Barnechea como dirigente destacado. Foto: Composición Infobae Perú

El partido político Acción Popular emitió este lunes un comunicado en el que desmintió “de manera categórica” las versiones sobre una supuesta expulsión de Alfredo Barnechea de sus filas. La organización política calificó como “versiones falsas” los rumores difundidos tras la anulación de sus elecciones internas y ratificó la legitimidad de su proceso electoral realizado el 7 de diciembre de 2025, supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El pronunciamiento, firmado por Juan José Abad Cabrera, secretario general nacional, remarcó que Barnechea sigue siendo parte del partido y destacó que la ONPE confirmó la ausencia de irregularidades en las primarias donde fue elegido candidato presidencial. El documento también subrayó que la elección interna fue avalada por “el único órgano competente”, respaldando la transparencia del proceso.

Además, Acción Popular reconoció la trayectoria de Barnechea y su reciente designación como vicepresidente mundial de la Internacional Demócrata de Centro, reiterando el valor de su aporte para la defensa del legado democrático de Fernando Belaúnde Terry.

Partido destaca la relevancia de Barnechea en el relanzamiento de Acción Popular

La dirigencia de Acción Popular resaltó que Alfredo Barnechea fue una figura central en el relanzamiento del partido durante 2016. Su perfil, marcado por la cercanía personal con el expresidente Fernando Belaúnde Terry, le ha dado proyección tanto a nivel nacional como internacional, lo que se reflejó en su elección como vicepresidente mundial de la Internacional Demócrata de Centro, entidad que agrupa a 129 partidos de 82 países.

El comunicado enfatizó que “la trayectoria y calidad personal de Alfredo Barnechea, estrecho amigo del presidente Fernando Belaúnde Terry, prestigian y fortalecen a nuestro partido”, y que su papel ha sido clave para la proyección de los valores y principios democráticos que Acción Popular sostiene. La organización expresó su reconocimiento por su contribución y manifestó su expectativa de que continúe participando por muchos años más en la defensa y preservación del legado democrático.

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición Infobae Perú

Plenario de AP acordó vacancia de Barnechea

No obstante, el 21 de diciembre, el plenario nacional del partido acordó por unanimidad declarar la vacancia de Alfredo Barnechea en el cargo de presidente del Consejo de Plan de Gobierno. Según la dirigencia, la decisión respondió a un “incumplimiento de funciones” por no presentar avances en la elaboración del plan de gobierno y no rendir informe ante la asamblea, según expuso Julio Chávez, presidente del partido.

En la misma sesión se aceptó la renuncia de todos los integrantes del Comité Nacional Electoral y se ratificó la finalización del mandato de Cinthia Pajuelo como presidenta de dicho órgano. El plenario también aprobó la realización de una auditoría integral de los ingresos y gastos del partido y estableció que ningún militante podrá postular como invitado en otras agrupaciones para las elecciones generales de 2026. “Vamos a renovarnos por completo y prepararnos para participar con nuestros cuadros en las elecciones regionales y municipales del próximo año”, declaró Chávez.

Comunicado de la Presidencia de Acción Popular sobre acuerdos del Plenario Nacional. Fuente: Julio Chávez / X

Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026

El escenario político cambió drásticamente el 15 de diciembre, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las primarias internas de Acción Popular debido a irregularidades sustanciales en la elección de delegados. La presidenta del tribunal electoral del partido fue señalada por alterar los resultados, lo que contaminó el proceso desde su origen y provocó la anulación de todas las candidaturas, incluido Barnechea como postulante presidencial.

La resolución deja a Acción Popular inhabilitada para participar en las elecciones generales de 2026, tanto en la candidatura presidencial como en las listas al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. El JNE precisó que el partido no puede subsanar este proceso y solo resta formalizar la competencia entre las demás organizaciones con listas válidas. “Ni Barnechea ni nadie podrá ser candidato presidencial por Acción Popular en estas elecciones”, explicó el experto José Manuel Villalobos.

Tras la anulación de sus elecciones primarias, el partido no participará en las elecciones generales. Sin embargo, sí podrá presentar candidatos para las elecciones regionales y municipales | Canal N

El partido, sin embargo, podrá reorganizarse y participar en los comicios regionales y municipales posteriores, siempre y cuando cumpla con los plazos y exigencias legales para regularizar sus estatutos y procedimientos internos. La exclusión de Acción Popular de la contienda nacional representa un hecho inédito y reduce la oferta electoral de uno de los partidos históricos del país.