Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición Infobae Perú

A puertas de las elecciones generales del 2026 y luego de la anulación de sus comicios internos, la agrupación Acción Popular decidió suspender toda participación electoral inmediata y recomponer su dirección tras una tensa jornada partidaria.

En un plenario realizado este sábado en Lima, el partido Acción Popular acordó por unanimidad declarar la vacancia de Alfredo Barnechea como presidente de su Consejo de Plan de Gobierno. La dirigencia argumentó que el excandidato presidencial incumplió durante más de un año con la elaboración del plan de gobierno que le fue encargado y tampoco acudió a rendir informe ante la asamblea.

Julio Chávez, presidente del partido, calificó la ausencia de Barnechea como “una falta de respeto” y sostuvo que la decisión responde a una sanción interna por no presentar avances.

Además, el plenario ratificó el cese de Cinthia Pajuelo como presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE), al considerar concluido su mandato. El resto de integrantes del comité también presentó su renuncia.

Comunicado de la Presidencia de Acción Popular sobre acuerdos del Plenario Nacional. Fuente: Julio Chávez / X

Renovación interna y veto a postulaciones externas

Durante la sesión, Chávez anunció que Acción Popular no autorizará que sus militantes postulen como invitados por otras agrupaciones en las Elecciones Generales 2026. Aquellos que deseen hacerlo deberán renunciar al partido.

Según el dirigente, la medida busca proteger la institucionalidad de la organización luego del escándalo por la exclusión de la contienda electoral. El plenario acordó además realizar una auditoría interna a las cuentas partidarias desde junio de 2023 a la fecha.

“Vamos a renovarnos por completo y prepararnos para participar con nuestros cuadros en las elecciones regionales y municipales del próximo año”, declaró Chávez a RPP.

El nuevo plenario nacional se convocó para el 27 de diciembre, con el objetivo de elegir un nuevo comité electoral y definir reglas internas hacia el proceso subnacional de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

Amenazas y denuncias penales agravan crisis partidaria

Tras la reunión, Cinthia Pajuelo denunció que viene recibiendo amenazas de muerte y solicitó garantías para su vida. Afirmó que la vacancia constituye una narrativa impulsada por la facción liderada por Chávez y aseguró que su mandato culminó legalmente.

Pajuelo afronta una investigación fiscal vinculada al presunto fraude en el padrón del proceso interno, al igual que Barnechea y otros 26 supuestos suplantadores. Todos deberán afrontar un proceso en el Ministerio Público.

Presunto fraude en Acción Popular: Cinthia Pajuelo bajo investigación fiscal

¿Por qué el partido quedó fuera de las elecciones 2026?

Acción Popular fue excluido de las Elecciones Generales 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló sus primarias internas mediante Resolución N.º 0745-2025-JNE, el pasado 11 de diciembre.

La decisión se sustentó en la adulteración del padrón de delegados que elegirían a los candidatos parlamentarios, tras detectarse sustituciones irregulares en nueve regiones. Según informes de ONPE, la presidenta del CNE accedió de forma exclusiva al sistema, reemplazó delegados proclamados e incorporó afiliados no electos.

La oficina electoral trasladó el caso al JNE por falta de competencia para corregir el padrón. Tras la anulación, el partido quedó sin autorización para participar en las elecciones nacionales, profundizando la crisis en una de las agrupaciones políticas más tradicionales del Perú.